Чем мы занимаемся в предновогодних пробках (результаты опроса)
Согласно результатам исследования, проведенного «Авито Авто», большинство жителей РФ так или иначе сталкивается с предпраздничными пробками. Каждый пятый моторизованный россиянин (21% респондентов) проводит в них, в среднем от 10 до 30 минут за поездку. 20% опрошенных теряют в жизни от 30 минут до часа, 12% – от часа до 1,5 часов, 18% – от 1,5 и до 5 часов за поездку.
При этом чуть ли не половина (47%) отмечает, что в предновогодних пробках чаще приходится стоять в будние дни, нежели в выходные.
6% участников соцопроса винят в пробках перед праздниками увеличенный поток грузовых машин, необходимых для доставок, а 5% опрошенных полагают, что пробки образуются из-за того, что перед Новым годом люди реже пользуются общественным транспортом.
Как же коротают время в нудных пробках жители нашей необъятной? 47% респондентов заявили, что слушают радио, аудиокниги или подкасты. 20% россиян отметили, что разговаривают по телефону и «пропадают» в соцсетях. А 12%, как ни странно, строят планы на будущее.
Еще мы с вами наводим порядок в электронной почте и/или мессенджерах (10%), поем и играем в игры на телефоне (9%), смотрим видео или фильмы (6%), работаем и совершаем онлайн-покупки (по 5%). Есть и такие, кто в пробках занимаются медитацией (3%) и даже учат иностранные языки (2%).
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