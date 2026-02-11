Белорусские кроссоверы Belgee против китайских Geely: разница в деталях, сборке и цене, которую не видно с первого взгляда

11 февраля 2026, 07:08
Чем на самом деле отличаются Belgee X50 и X70 от Geely Coolray и Atlas Pro — эксперты сравнили
Белорусские Belgee X50 и X70 внешне почти неотличимы от Geely Coolray и Atlas Pro, но различия кроются в технических нюансах, комплектации и подходе к сборке. Почему это важно для российского рынка - в нашем материале.
Появление на российских дорогах кроссоверов с шильдиками Belgee вызвало немало вопросов у автолюбителей. Внешне эти автомобили практически не отличаются от привычных Geely Coolray и Atlas Pro, однако разница в цене и некоторые детали сборки берут за размышление: что же скрывается за новым брендом из Беларуси и стоит ли рассматривать его как альтернативу китайским оригиналам?
Происхождение и особенности бренда Belgee
Belgee - это результат сотрудничества между белорусской стороной и крупным китайским автоконцерном, начавшегося еще в 2011 году. На заводе под Борисовым изначально собирали автомобили Geely из китайских комплектующих, но с 2018 года предприятие получило лицензию на самостоятельное производство кроссоверов. Так появились модели X50 и X70, которые стали белорусскими аналогами Coolray и Atlas Pro.
Внешний вид машины практически не изменился, что обеспечило узнаваемость и снижение производственных затрат. Однако штрихи все же выделяют некоторые белорусские версии: например, X50 доступен в черном цвете, которого нет в Coolray, название комплектации адаптировано под местный рынок. Впрочем, оснащение при этом осталось прежним.
Технические отличия и локализация комплектующих
Основные различия между Belgee и Geely кроются в деталях, которые не всегда заметны с первого взгляда. Белорусский завод уделяет пристальное внимание антикоррозийной обработке и шумоизоляции: кузов проходит многоступенчатую оцинковку и окраску, что должно повысить качество автомобилей в условиях российских дорог и климата.
В рамках политики импортозамещения на X50 установлены стекла российского производства, а кресло - от белорусской компании «Белшина». Колесные диски также различаются: в Belgee они российского бренда, в то время как у Geely — китайского. Оптика и другие элементы установлены с оригинальной надписью Geely, а на руле и кузове появились фирменные эмблемы BG.
Сравнение и трансмиссия
Belgee X50 и Geely Coolray объединяются бензиновыми моторами объемом 1,5 литра, но в белорусской версии есть выбор: с турбиной или без нее. В комплектации X50 турбина отсутствует, что снижает расход топлива и делает автомобиль более экономичным. Мощность варьируется от 113 до 150 л.с., разгон до 100 км/ч занимает от 8,1 до 9,7 секунды в зависимости от модификации. Коробка передач – семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, обеспечивающий плавное переключение.
Что касается X70 и Atlas Pro, здесь изменений в технической части практически нет. Оба кроссовера комплектуются 1,5-литровым турбомотором на 150 л.с., а в топовых версиях доступен полный привод с 48-вольтовым стартер-генератором и мощностью до 177 л.с. Варианты трансмиссии — шестиступенчатый «автомат» или семиступенчатый «робот».
Интерьер и эргономика: что изменилось внутри
Внутри X50 и X70 отличия от китайских собратьев минимальны. Основное новшество — логотип BG на руле. В остальном интерьер остался прежним: цифровая приборная панель, современная система, отделка тканью или кожей в зависимости от комплектации. Примечательно, что колесная база у X50 чуть длиннее, чем у Coolray, что увеличило место для пассажиров на заднем ряду.
Внимание к деталям и адаптация под местные условия - вот что отличает белорусские кроссоверы. Улучшенная шумоизоляция и антикоррозийная обработка могут стать решающими факторами для тех, кто выбирает автомобиль для эксплуатации в российских реалиях.
Экономика и перспективы: почему Belgee дешевле
Снижение стоимости моделей Belgee по сравнению с Geely позволяет добиться не только локализации производства, но и замены ряда комплектующих на отечественные аналоги. Это позволит удешевить логистику и сделать автомобили более доступными для российского покупателя. По мере необходимости, до 80% машин, собранных в Беларуси, отправляются на экспорт в Россию.
В ближайшие годы модельный ряд Belgee постепенно будет расширяться: уже началась сборка седана S50 на базе Geely Emgrand, а вскоре на заводе под Борисовым предстанет второй цех, где возможно будут выпустить аналоги Tugella и Monjaro. Таким образом, белорусский бренд постепенно превращается в самостоятельного игрока на рынке, что касается автомобилей, адаптированных под требования российских водителей.
