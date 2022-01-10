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10 января 2022, 19:13

Чем нам запомнился минувший год: главные события 2021-го

Не дожидаясь официального отчета о российских автопродажах в минувшем году, уже сейчас можно констатировать: в 2021-м новых машин реализовано больше, чем в 2020-м. Но причин для радости, увы, немного.
Фото: Focus.de

Беда №1

Год прошел под исконно российским девизом: «Здесь и сейчас». На фоне дикой нехватки электронных компонентов машины вдруг стали дефицитом; дилеры проявили всю низменную суть отечественного капитализма, пытаясь урвать с клиентов все сразу и как можно быстрее. Клиенты, как водится, дали слабину и поставили самих себя в рабские условия.

Хаос на рынке привел к сильному росту цен на автомобили (в среднем, на 25-30%), и ум любого здравомыслящего человека просто не в состоянии понимать, почему за малолитражки родного «АвтоВАЗа» приходится выкладывать более 1 млн рублей. 

Плохое всегда сменяется хорошим, подобно полоскам на спине зебры. Так и хочется верить, что наступивший год подует ветром перемен, и ситуация резко поменяется. Но ждать этого придется не скоро: дефицит чипов пока что никто не победил, а автопроизводители и их клевреты-дилеры даже не скрывают, что заложили в бюджеты-2022 года цены либо нынешнего уровня, либо с большим плюсом.

Ключ к лидерству

На фоне акульих аппетитов дилерского корпуса 2021 год запомнился нам агрессивной политикой ГК «Ключавто», чье родовое гнездо расположено на юге страны. В один момент краснодарская Группа стала самым крупным игроком на отечественном авторынке – это произошло после декабрьского поглощения компании «Рольф», доселе сильнейшего автохолдинга России.

Сделку планируется закрыть в I квартале 2022 года подробностей пока нет. Однако издание «Коммерсант» со ссылкой на рыночных экспертов говорит о сумме покупки в 80 млрд руб. Насколько это знаковое слияние повлечет за собой передел рынка, пока сказать трудно.

В ГК «Ключавто» комментируют так: «Сделка позволит объединенной компании повысить устойчивость бизнеса и диверсифицировать географию продаж со значительным расширением регионов присутствия и усилением бизнеса в Москве и Петербурге». Известно, что в минувшем году краснодарцы приобрели активы петербургского дилера Inchcape, и, возможно, это только начало экспансии.

Возвращение в родную гавань

Не известно, будет ли новый фаворит активно заниматься «Ладами» (на сайте петербургского отделения «Ключавто» отечественная марка в его структуре отсутствует), но в 2021 году случилось знаковое событие в жизни «АвтоВАЗа».

Ведущий автогигант России приступил к продажам внедорожника Lada Niva Travel (актуальная стоимость – от 880 тыс. руб.) – того самого, что на протяжении долгих лет производился на СП «GM-АвтоВАЗ» под именем Chevrolet Niva. От смены имени и некоторой «перелицовки» кузова продажи сильно не увеличились – признаемся, покупатели заждались чего-то более свежего и современного. Заводчане пообещали порадовать нас в 2024-м, поживем-увидим.



Ставка на престиж

Можно ли назвать всенародной радостью запуск серийного производства люксовых автомобилей Aurus в Елабуге, вопрос спорный. Но то, что это стало настоящим событием в минувшем году, - факт. Первенец — Aurus Senat, оснащенный 598-сильной гибридной установкой на базе 4,4-литрового V8 (880 Нм). Старт работе конвейера по видеосвязи дал В. Путин.

Впервые же во всей красе мы увидели лимузин в мае 2018-го, во время инаугурации президента. Позже в него садился Си Цзиньпин, глава Египта, а также лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Президентский экземпляр уже побывал в Финляндии, Бразилии, Саудовской Аравии.

Елабужский завод будет выпускать около 5 000 «Аурусов» в год. Уровень локализации в этом году должен достичь 80%. Заказчикам предлагается широкий спектр индивидуальных решений, включая выбор цветовой комбинации и возможности оформления интерьера. На момент запуска производства стоимость Aurus Senat составляла около 18 млн рублей. В ближайшей перспективе освоение сборки внедорожника «Аурус Комендант».

Вечная «Буханка»

Если в Елабуге с оптимизмом смотрят в будущее, то на УАЗе настроение не такое шапкозакидательское. В ноябре минувшего года, как гром среди ясного неба, прозвучало заявление гендиректора Ульяновского автозавода Адиля Ширинова в интервью порталу «Бизнес Online», о том, что предприятие больше не занимается разработкой новых моделей. Другими словами, ждать преемника УАЗ «Патриот», которого СМИ окрестили «Русским Прадо», не приходится.

По словам топ-менеджера, в одиночку создать новый конкурентоспособный продукт завод сегодня не в силах – на это нужны огромные инвестиции и инженерные ресурсы. Эксперты дополняют: ПАО «Соллерс Авто», которое имеет контроль над УАЗом с 2001 года, сильно вложилось в организацию производства елабужских Aurus, и это, дескать, поставило крест на развитии Ульяновского автозавода. 

Так что, по-прежнему будем «лопать» давно устаревшую «Буханку», которая сегодня официально именуется «Семейство СГР» и стоит от 962 тыс. руб. На заводе подтвердили, что снимать внедорожник с конвейера пока не собираются.

Прощай, Ford, а кто же «здравствуй»?

После нескольких лет простоя наконец-таки стало известно о судьбе бывшего сборочного автозавода Ford во Всеволожске, где изготавливали популярные в своей время модели Focus и Mondeo. В начале декабря 2021-го губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что у площадки появился инвестор, и уже полным ходом идет переоформление земельного участка. Имя потенциального хозяина до сих пор не озвучено, дескать, всему свое время.

Совсем не факт, что в цеха бывшего «Форда» въедет какой другой автопроизводитель. Дело в том, что летом прошлого года на площадке Петербургского экономического форума было заявлено о ведущихся переговорах с китайскими инвесторами, которые уже работают в 47-м регионе в строительной сфере. Компании Hyundai всеволожский завод оказался не интересен с точки зрения экономики вопроса – корейцы заявили, что проще построить завод с нуля, чем вкладываться в модернизацию устаревших цехов.

Китайская хитрость

Прошлый год стал самым успешным для китайских автопроизводителей - продажи выросли в 2 раза, а доля рынка продукции Made in China превысила 7%. Годовых данных, как мы уже отметили, пока что нет, зато есть статистика за 11 месяцев 2021 года. Так вот, в ТОП-15 автомобильных брендов (BMW и Mercedes свои отчеты не предоставили) попали сразу 2 китайские компании.

Самым успешным теперь является Haval, клонирующий свои кроссоверы на заводе под Тулой. С января по ноябрь включительно в России продано почти 35 тыс. «Хавейлов». На второй позиции – SUV марки Chery: за тот же период реализовано без малого 33 тыс. машин. Это, признаться, немало, и превышает показатели таких именитых компаний, как, например, Mitsubishi, Mazda, Lexus, Audi, Volvo, Peugeot/Citroen и т.п.

В чем причина такого потребительского интереса к китайским маркам? Эксперты видят ответ в более выигрышном положении автокомпаний из КНР относительно дефицита электронных компонентов. В Поднебесной налажено не только производство полупроводников, но и других необходимых элементов для мирового автопрома – неужто они на этом не сыграли бы?

Электро-тенденции

Рост регистраций электрокаров в России, возможно, не такой активный, как китайских машин, и простым смертным эти автомобили как слону дробина, но именно в 2021 году наш интерес к «электричкам» стал каким-то особенным. Согласно данным аналитического агентства «Автостат», объем рынка новых электромобилей в России по итогам 5 месяцев прошлого года составил 650 ед. - это в 7 раз больше, чем в январе – мае 2020 года, и в 5,5 раза больше, чем за тот же период 2019-го. Есть все основания предположить, что по итогам полного 2021 года цифры будут еще более существенными.

Лицом к подобной продукции повернулись богачи – спрос на такие премиальные модели, как Porsche Taycan и Audi e-Tron, по сравнению с 2020-м, вырос кратно. Представители брендов говорят, что выложить за машины на чистой тяге 6-12 млн рублей для состоятельных россиян проще простого. И, что интересно, прогнозы по электромобилям в РФ не самые пессимистичные: наше отечество следует за мировыми тенденциями, а, значит, в какой-то степени будет подражать тренду.   

Холостой выстрел «Камы»

В 2021 году на российском рынке должен был появиться легковой электрический сити-кар «Кама-1», который разрабатывался силами молодых инженеров петербургского «Политеха» и ПАО «КамАЗ». Называлась даже цена 3,4-метровой машинки – порядка 1 млн рублей. Но год, как мы видим, прошел, а воз и ныне там. Не исключено, что судьба «Камы» такая же, как у печально знаменитого «Е-мобиля», кстати, тоже родом с невских берегов.

«Кама-1», спроектированная и изготовленная за 2 года благодаря программе «Цифрового двойника», базируется на стальной раме, обшитой пластиковой «кузовней» - дескать, это дёшево, сердито и ремонтопригодно. Электромотор сзади в паре с одноступенчатым редуктором. Батарея по центру и во всё днище, при этом имеет внушительную высоту 20 см. АКБ выполнена на химии NMC и имеет контур жидкостного охлаждения с подогревом, а в планах дополнить это всё более быстрым электрообогревом. Батарея может принимать довольно большие токи, но пока ограничились 50 кВт по «постоянке» через разъём CCS и 6 кВт по переменке Type2.

Техосмотр – дело добровольное

Все ветви власти поработали в прошлом году над идеей отмены обязательного техосмотра легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам, и, о, чудо, 30 декабря президент Путин подписал соответствующий закон. Все поправки вступили в силу с момента официального опубликования.

От процедуры ГТО освободили владельцев машин, которые пользуются ими исключительно для собственных нужд, то есть теперь они могут пройти ее на добровольной основе. При этом новые правила не распространяются на тех, кто пользуется личным транспортом в служебных целях, на такси и прочий транспорт, используемый для перевозки пассажиров.

«Гаражная амнистия»

1 сентября 2021 года в стране стартовала «гаражная амнистия». Правовой получили тысячи гаражей, построенные до введения в действие Градостроительного кодекса (до 30 декабря 2004 года). В основном это гаражи советского периода, которые люди получали от государства, организаций или как члены кооперативов (не ракушки).

До 1 января 2026 года гражданин, использующий гараж, который является объектом капитального строительства, имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж, при соблюдении нескольких условий. Оформить право собственности на старый гараж позволит любой документ, подтверждающий факт владения им. Это могут быть даже справки об оплате коммунальных услуг, связанных с гаражом или, например, договор о подключении гаража к сетям инженерно-технического обеспечения.

Упомянутые модели: Aurus Сенат (от 18 000 000 Р), ВАЗ (Lada) Niva Travel (от 726 000 Р)
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