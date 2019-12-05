5 декабря 2019, 16:36
Чем недовольны клиенты такси
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Роспотребнадзор проанализировал обращения на «горячую линию» с жалобами на работу такси. Самой распространенной претензией стало опоздание машины на вызов и неожиданно возрастающая итоговая стоимость поездки.
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Главной претензией к работе такси стали задержки в подаче заказанной машины. Из-за опоздания таксистов у людей срываются планы, а диспетчерские службы не сообщают фамилии таксистов, которые должны приехать на вызов, хотя обязаны это делать. Еще одна проблема – неожиданно возрастающая стоимость поездки. При оформлении заказа клиенту называют одну цифру, а в финале поездки выясняется, что сумма выросла. Таксисты объясняют подорожание то плохими погодными условиями, то пробками. Нередко водители вовсе отказываются от заказа, узнав, что ехать далеко или долго. Много нареканий вызывает состояние автомобилей (грязь в салоне, не работают ремни безопасности, нет детских кресел) и поведение таксистов (курение и хамство). Кроме того, водители не предоставляют информацию о наличии разрешения на осуществление деятельности по перевозкам.
Роспотребнадзор рассказал, как пассажиры могут получить компенсацию, если такси или общественный транспорт попал в аварию. Клиенты должны потребовать вызвать на место ДТП сотрудников ГИБДД, чтобы они оформили аварию. Если есть пострадавшие, необходимо вызвать «скорую» или самостоятельно обратиться за медицинской помощью, предварительно поставив в известность водителя или перевозчика. Ответственность такси страхуется по ОСАГО, других перевозчиков (кроме метрополитена) – по ОСГОП с компенсацией ущерба жизни и здоровью до 2 млн рублей. Пассажиры вправе потребовать возврата или снижения стоимости перевозки, возмещения убытков, связанных с оказанием услуги ненадлежащего качества, а также компенсации вреда здоровью и имуществу.
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Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
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