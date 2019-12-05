Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
5 декабря 2019, 16:36

Чем недовольны клиенты такси

  • 4914
  • 0
Роспотребнадзор проанализировал обращения на «горячую линию» с жалобами на работу такси. Самой распространенной претензией стало опоздание машины на вызов и неожиданно возрастающая итоговая стоимость поездки.
Ранее мы писали
Сегодня Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, предусматривающий обязательное страхование ответственности ...
Читать далее
Специалисты Роспотребнадзора получили 2 766 жалоб на работу такси в период с 11 по 25 ноября, сообщает «Российская газета». Большая часть из них поступила по телефонам «горячей линии» (2,2 тысячи), еще 120 обращений пришло по почте, а 300 клиентов лично обратились за консультацией. В ведомстве напомнили, если клиенту не понравилась оказанная услуга и он полагает, что были нарушения, то он может обратиться в территориальное управление Роспотребнадзора по месту жительства и оставить жалобу. Все изложенные в обращении факты будут проверены специалистами Роспотребнадзора.

Главной претензией к работе такси стали задержки в подаче заказанной машины. Из-за опоздания таксистов у людей срываются планы, а диспетчерские службы не сообщают фамилии таксистов, которые должны приехать на вызов, хотя обязаны это делать. Еще одна проблема – неожиданно возрастающая стоимость поездки. При оформлении заказа клиенту называют одну цифру, а в финале поездки выясняется, что сумма выросла. Таксисты объясняют подорожание то плохими погодными условиями, то пробками. Нередко водители вовсе отказываются от заказа, узнав, что ехать далеко или долго. Много нареканий вызывает состояние автомобилей (грязь в салоне, не работают ремни безопасности, нет детских кресел) и поведение таксистов (курение и хамство). Кроме того, водители не предоставляют информацию о наличии разрешения на осуществление деятельности по перевозкам.

Роспотребнадзор рассказал, как пассажиры могут получить компенсацию, если такси или общественный транспорт попал в аварию. Клиенты должны потребовать вызвать на место ДТП сотрудников ГИБДД, чтобы они оформили аварию. Если есть пострадавшие, необходимо вызвать «скорую» или самостоятельно обратиться за медицинской помощью, предварительно поставив в известность водителя или перевозчика. Ответственность такси страхуется по ОСАГО, других перевозчиков (кроме метрополитена) – по ОСГОП с компенсацией ущерба жизни и здоровью до 2 млн рублей. Пассажиры вправе потребовать возврата или снижения стоимости перевозки, возмещения убытков, связанных с оказанием услуги ненадлежащего качества, а также компенсации вреда здоровью и имуществу.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Ultimate Power присадка в масло
Согласен, сам ее пользую пару лет, разница в динамике и расходе на лицо.
Петр
Fresh Краснодар | отзывы
Цитата:| 23 ноября в 20.00 во Фреш Инфинити на Горячеключевской пройдет ASIAN NIGHT. Коктейльная вечеринка, фуршет, Бэк (участник шоу «Песни на ТНТ») , розыгрыш призов. Есть регистрация. Делюсь, кому интересно) Елизавета, благодаря тому, что Вы не поленились написать здесь об этом, мы зарегистрировались ...
oikj09
ГЕМА Премиум BMW | отзывы
Хороший салон с большим выбором. Всегда есть новинки, возможность заказать любой цвет. И с документами не мухлют, после оплаты ПТС делают либо день в день либо за три дня четко. Сервис тоже хороший и душевный. Мастера не просто разбираются, а всегда готовы поговорить с клиентом, подсказать к чему присмотреться ...
Тарас
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Повышение утильсбора. Чем грозит покупателю
Самые продаваемые премиум-машины в России в 2019 году
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 7 моделей
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Класс E Premium
Cadillac STS и еще 25 моделей
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Чем недовольны клиенты такси
{{material_124765}}Специалисты Роспотребнадзора получили 2 766 жалоб на работу такси в период с 11 по 25 ноября, сообщает «Российская газета». Большая часть из них поступила по телефонам «горячей линии» (2,2 тысячи), еще 120 обращений пришло по почте, а 300 клиентов лично обратились за консультацией. В ведомстве напомнили, если клиенту не понравилась оказанная услуга и он полагает, что были нарушения, то он может обратиться в территориальное управление Роспотребнадзора по месту жительства и оставить жалобу. Все изложенные в обращении факты будут проверены специалистами Роспотребнадзора.Главной претензией к работе такси стали задержки в подаче заказанной машины. Из-за опоздания таксистов у людей срываются планы, а диспетчерские службы не сообщают фамилии таксистов, которые должны приехать на вызов, хотя обязаны это делать. Еще одна проблема – неожиданно возрастающая стоимость поездки. При оформлении заказа клиенту называют одну цифру, а в финале поездки выясняется, что сумма выросла. Таксисты объясняют подорожание то плохими погодными условиями, то пробками. Нередко водители вовсе отказываются от заказа, узнав, что ехать далеко или долго. Много нареканий вызывает состояние автомобилей (грязь в салоне, не работают ремни безопасности, нет детских кресел) и поведение таксистов (курение и хамство). Кроме того, водители не предоставляют информацию о наличии разрешения на осуществление деятельности по перевозкам.Роспотребнадзор рассказал, как пассажиры могут получить компенсацию, если такси или общественный транспорт попал в аварию. Клиенты должны потребовать вызвать на место ДТП сотрудников ГИБДД, чтобы они оформили аварию. Если есть пострадавшие, необходимо вызвать «скорую» или самостоятельно обратиться за медицинской помощью, предварительно поставив в известность водителя или перевозчика. Ответственность такси страхуется по ОСАГО, других перевозчиков (кроме метрополитена) – по ОСГОП с компенсацией ущерба жизни и здоровью до 2 млн рублей. Пассажиры вправе потребовать возврата или снижения стоимости перевозки, возмещения убытков, связанных с оказанием услуги ненадлежащего качества, а также компенсации вреда здоровью и имуществу.
2019-12-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сочи Тюмень Ярославль
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.