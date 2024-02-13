Чем новый китайский кроссовер лучше проверенного корейца. Главные преимущества

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Эксперты портала njcar.ru решили сравнить новый китайский кроссовер с проверенным временем корейским конкурентом. Для примера взяли двух «одноклассников»: новый бестселлер из Поднебесной Geely Monjaro и корейский Kia Sorento. Первый построен платформе CMA от Volvo и оснащен 2,0-литровым турбомотором мощностью 238 л.с., также разработанным совместно с Volvo, и 8-диапазонным «автоматом» Aisin от Toyota. У «серых» дилеров кроссовер стоит от 3,5 млн рублей, у официалов – от 4,0 млн рублей. Kia Sorento сейчас возят только по схеме параллельного импорта. Автомобиль четвертого поколения с 2,5-литровым бензиновым «атмосферником» на 180 сил и 6-диапазонным «автоматом» стоит порядка 4,8 млн рублей.

При сопоставимой стоимости корейский кроссовер серьезно уступает китайскому. У него менее мощный мотор, который не так надежен, как агрегат Geely/Volvo. Оснащение у Kia Sorento также ощутимо скромнее. Geely Monjaro может похвастаться ультрасовременной медиасистемой, камерами кругового обзора и полным набором систем активной безопасности. Кроме того, на кроссоверы Geely Monjaro действует официальная заводская гарантия, которая в настоящее время в России составляет 5 лет или 150 тысяч километров пробега. Kia покинула российский рынок, поэтому урезанную гарантию дают только продавцы.

Упомянутые модели: Geely Monjaro , KIA Sorento (от 2 419 900 Р )

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