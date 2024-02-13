Чем новый китайский кроссовер лучше проверенного корейца. Главные преимущества
Фото: Kia
При сопоставимой стоимости корейский кроссовер серьезно уступает китайскому. У него менее мощный мотор, который не так надежен, как агрегат Geely/Volvo. Оснащение у Kia Sorento также ощутимо скромнее. Geely Monjaro может похвастаться ультрасовременной медиасистемой, камерами кругового обзора и полным набором систем активной безопасности. Кроме того, на кроссоверы Geely Monjaro действует официальная заводская гарантия, которая в настоящее время в России составляет 5 лет или 150 тысяч километров пробега. Kia покинула российский рынок, поэтому урезанную гарантию дают только продавцы.
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Эксперты «Открытие Авто» изучили продажи новых автомобилей в России в январе 2024 года и выяснили, что переизбыток, сложившийся на рынке по некоторым моделям, вынуждает производителей отдавать машины с дисконтом до 1 млн рублей.Читать далее
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06.02.2024, 07:03
Самые популярные кроссоверы и внедорожники января 2024 года. Список из 10 моделей
Первый месяц года российские дилеры завершили с результатом 80,2 тысячи проданных легковых автомобилей, или на 77% больше, чем в январе 2023-го. Титул бестселлера продолжает удерживать Lada Granta, а самой популярной иномаркой остается компактный китайский кроссовер Haval Jolion.Читать далее
-
26.12.2023, 07:43
Китайские автомобили уверенно заняли две трети российского авторынка
Аналитическая компания «Автостат Инфо» изучила данные о продажах новых легковых китайских автомобилей в России с января по ноябрь 2023 года и выяснила, что их доля в денежном выражении давно перевалила за 60%.Читать далее
-
20.12.2023, 00:10
5 лучших автомобилей для русской зимы
Зимы в России славятся своим суровым характером: крепкие морозы, высокие сугробы и сильные метели. Для комфортного передвижения в такую погоду автомобиль должен быть теплым, с ёмким аккумулятором, надежным мотором и полным приводом.Читать далее
-
13.12.2023, 08:50
Названы бестселлеры среди новинок российского авторынка
Эксперты сервиса продажи автомобилей «Сберавто» подвели предварительные итоги 2023 года и назвали новые модели, которые пользовались наибольшим спросом у клиентов.Читать далее
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