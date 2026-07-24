Евро-3 разрешили до 2026: кому этот бензин сожжет катализатор, а кому — не страшен

Чем опасен бензин Евро-3 для современных моторов и почему его стоит избегать

Временное разрешение на оборот бензина Евро-3 в России вызывает вопросы у владельцев новых автомобилей. Разбираемся, какие реальные угрозы несет топливо старого экологического класса для современных моторов и почему важно следить за качеством топлива именно сейчас.

Временное разрешение на оборот бензина Евро-3 в России вызывает вопросы у владельцев новых автомобилей. Разбираемся, какие реальные угрозы несет топливо старого экологического класса для современных моторов и почему важно следить за качеством топлива именно сейчас.

Введение на рынок бензина Евро-3 стало одной из самых обсуждаемых тем среди российских автомобилистов. Причина проста: топливо с пониженными экологическими требованиями способно серьезно навредить современным двигателям, особенно тем, что рассчитаны на более строгие стандарты.

В России формально действуют не европейские нормы «Евро», а собственные экологические классы топлива. Однако для машин, сертифицированных под 5-й и 6-й классы, разница с Евро-3 критична. В первую очередь — из-за содержания серы: если в современном бензине ее не более 10 мг на килограмм, то в Евро-3 — до 150 мг. Кроме того, выше доля ароматических углеводородов — до 42% против 35% в более чистых классах. Эти вещества оседают на клапанах и в камерах сгорания, смешиваются с маслом, образуют нагар и смолы. Особо уязвимы моторы с непосредственным впрыском, где впускные клапаны не омываются топливом.

Если заправиться Евро-3 один раз, серьезных последствий, как правило, не будет. Двигатель может стать менее отзывчивым, но после возврата к качественному топливу ситуация нормализуется. Однако при регулярном использовании такого бензина проблемы накапливаются. Первым реагирует каталитический нейтрализатор: избыток серы мешает ему доокислять несгоревшие углеводороды. В запущенных случаях катализатор может оплавиться, разрушиться и даже отправить фрагменты в цилиндры — а это грозит уже капитальным ремонтом.

Нагар на свечах, клапанах и в камере сгорания приводит к падению компрессии, повышенному расходу масла и снижению ресурса двигателя. Удалить твердый нагар можно только механически — химические средства здесь бессильны. Сернистые соединения загрязняют кислородные датчики, из-за чего блок управления получает искаженные данные: мотор начинает работать нестабильно, теряет мощность и становится прожорливее.

Дизельные двигатели тоже страдают: сажевый фильтр (DPF) забивается быстрее из-за увеличения количества сажи. Регенерация не справляется, фильтр перегревается и разрушается, а мотор переходит в аварийный режим.

Стоит отметить, что для старых автомобилей, изначально рассчитанных на топливо 3-го класса, никаких проблем не возникает. То же касается части сельхозтехники и специализированных автопарков. В розничную продажу Евро-3 попадать не должно — его поставки идут напрямую предприятиям под контролем Минэнерго.

Евро-3 — временная мера для отдельных отраслей, и владельцам новых авто важно не рисковать, выбирая только проверенные АЗС. Кратковременное использование топлива низкого класса редко приводит к катастрофе, но регулярная заправка может обернуться дорогостоящим ремонтом. Для справки: в Европе переход на Евро-5 и Евро-6 позволил снизить выбросы вредных веществ в разы, и современные моторы проектируются именно под эти стандарты. В России ситуация с топливом остается на контроле, но вопрос выбора качественного горючего для водителей по-прежнему актуален.

Правительство разрешило временный оборот такого топлива до конца 2026 года. На брендовых АЗС риск нарваться на Евро-3 минимален, а паспорт качества топлива всегда можно запросить у оператора. Важно помнить: современные автомобили защищены от некачественного топлива не только конструктивно, но и за счет системы контроля, о чем подробно рассказывалось в материале о невозможности слива бензина из новых машин - подробности о защите современных баков .