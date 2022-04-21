Чем опасен дождь для водителя
В сильный ливень, нельзя ездить по наполненной водой колее, чтобы избежать аквапланирования и сохранить контроль над автомобилем. Если нет возможности объехать лужу, то лучше притормозить перед ней и проехать ее без остановки на постоянной скорости. При этом надо быть морально готовым к подводным «сюрпризам» в виде ям или открытых люков.
Кроме того, в дождь значительно снижается обзорность. Поэтому лучше сразу снизить скорость и избегать резких маневров, ускорений и торможений. Если дождь слишком сильный, имеет смысл остановиться в безопасном месте и подождать, пока он не утихнет.
- 3 565 000 РHyundai Sonata 2022 в Москве
- 1 189 000 РOpel Zafira 2014 в Москве
- 1 399 000 РMazda 6 2014 в Москве
- 1 050 000 РFord Escape 2010 в Москве
- 11 210 000 РAudi e-tron 2019 в Москве
- 7 270 000 РPorsche Cayenne 2018 в Москве
- 2 730 000 РToyota Camry 2016 в Москве
- 4 010 000 РMercedes GL-класс 2015 в Москве
- 1 000 000 РToyota Prius 2007 в Москве
- 8 140 000 РAudi A6 2020 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий