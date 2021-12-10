Чем опасен снегоход: что превращает его в смертельную забаву?
Спиртное и техника несовместимы
Мы не откроем тайну, если скажем, что виной многих трагедий является употребление алкоголя. Люди забывают, что снегоход остается технически сложным устройством, управлять которым можно только в трезвом состоянии. В результате распития спиртного нарушается концентрация, замедляется реакция и резко возрастает кураж! Человек несется по снежной равнине на высокой скорости, даже не думая, что где-то может скрываться ложбина, трамплин или занесенное снегом бревно. Если при этом катается он без защиты, закончиться все может трагично.
Катание по льду
Вообще выходить на лед озера или реки на снегоходе запрещено, но это мало кого останавливает. И хорошо если водитель снегохода сначала проверит толщину льда, но чаще все доверяют мнению «бывалых». Хуже всего, что из-за пренебрежения правилам безопасности со стороны взрослых, во время таких катаний часто гибнут дети. Если у взрослого еще есть шанс продержаться на воде или даже выбраться на лед, то дети в большинстве случаев тонут.
Кроме того, что снегоход может провалиться, на льду сильно ухудшается его управляемость, вы рискуете перейти в боковое скольжение. Если при таком скольжении налететь даже на небольшой заснеженный участок, можно легко перевернуться.
Игнорирование правил
Поскольку снегоходы многие даже не регистрируют, хотя по закону обязаны ставить на учет, то относятся они к ним почти как к велосипедам. Это значит, что правила движения по дорогам для некоторых водителей снегоходов «исчезают». Так в 2016 году на Ямале водителя на снегоходе сбил поезд. Мужчина проигнорировал и запрещающий сигнал семафора, и шлагбаум, и сам поезд, который уже приближался. Он умер на месте от полученных травм.
Катание в темноте и при плохой видимости
Еще одно любимое и смертельно опасное развлечение у наших граждан, это ночные катания. Зимой рано темнеет, поэтому даже выехав засветло, вы рискуете не успеть вернуться до захода. Оценивать снежную дорогу в сумерках, а тем более в темноте, очень сложно. Если вы оказались в такой ситуации, то, во-первых, снизьте скорость до минимума, во-вторых, старайтесь двигаться по своим же следам. И наконец – обязательно надевайте комплексную защиту.
Леса, горы и трамплины
Одной из частых проблем в лесу становится наезд на дерево. Кроме того, даже подъем на 30 метровый холмик может закончиться плохо. Все зависит от угла подъема, если вы неправильно рассчитали силу своего снегохода, он может начать съезжать назад, не добравшись до вершины. Где опытный райдер сможет принять верное решение, например, заблокировать снегоход на склоне, новичок может запаниковать. И хорошо если при опрокидывании снегохода ему удастся спрыгнуть. Намного хуже если в сцепке с машиной он кубарем полетит вниз к основанию склона.
Трамплины, это вообще отдельная тема. Некоторые настолько самоуверенны, что пытаются прыгать с естественных трамплинов без всякой подготовки. «Да он крошечный, че бояться!». Если вам так хочется испытать чувство полета, то сперва изучите теорию, а потом уже переходите к практике на маленьких искусственных трамплинах.
Как обезопасить себя
Люди нередко погибают просто из-за того, что не рассчитали сил, заблудились и замерзли. Чтобы этого избежать, соблюдайте три правила:
- Составьте маршрут. Проверьте расстояние до конечного пункта, убедитесь, что вам под силу его преодолеть. Проверьте, что ваш снегоход исправен и полностью заправлен. Обязательно сообщите ваш маршрут кому-то из близких, чтобы они знали где вас искать, если в назначенный час вы не вернетесь или не прибудете в конечный пункт путешествия.
- Теплая одежда и защитная экипировка. Даже если погода хорошая, на улице легкий мороз, не стоит пренебрегать безопасностью. Одежда должна быть многослойной, с обязательным непродуваемым верхним слоем, обязательны теплые перчатки или рукавицы, шапка и защитный шлем. Уделите внимание обуви – она должна быть теплой, достаточно высокой и жесткой, чтобы, когда вы сидите, у вас не оголялись лодыжки и голень была хорошо зафиксирована на случай падения.
Не пренебрегайте защитной экипировкой, шлем должен быть обязательно у каждого райдера, защита шеи необходима при поездке по горному маршруту. Так же не лишним будет иметь корсет и качественные наколенники и налокотники, они спасут вас от тяжелых переломов, если вы на скорости налетите на бревно или камень под снегом, и полетите кувырком в обнимку со снегоходом.
- Не отвлекайтесь от дороги, будьте внимательны и не гоните на ненакатанном маршруте, прокладывать трассу желательно на скорости около 40 км/ч и ниже. Обязательно изучите сигналы, которые вы и ваши спутники должны использовать, чтобы обозначить свои действия: вытянутая в сторону прямая левая рука – поворот налево; вытянутая в сторону и согнутая в локте под 90 градусов левая рука – поворот направо; поднятая вверх прямая левая рука – остановка; вытянутая в сторону и вниз левая рука – снижение скорости, торможение.
Помните, что подъем в гору и проход по льду безопаснее осуществлять стоя, так у вас больше шансов успеть спрыгнуть со снегохода, если он перевернется.
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