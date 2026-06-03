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Автор: Мария Степанова

3 июня 2026, 17:39

Чем опасна привычка заправляться на одной АЗС: реальные риски для двигателя

Чем опасна привычка заправляться на одной АЗС: реальные риски для двигателя

Ключевые причины отказаться от заправки на одной и той же АЗС и как это влияет на ресурс автомобиля

Чем опасна привычка заправляться на одной АЗС: реальные риски для двигателя

Эксперты предупреждают: заправка на одной и той же АЗС может привести к серьезным поломкам двигателя и топливной системы. Почему важно менять привычки и как избежать дорогостоящего ремонта - в нашем материале.

Эксперты предупреждают: заправка на одной и той же АЗС может привести к серьезным поломкам двигателя и топливной системы. Почему важно менять привычки и как избежать дорогостоящего ремонта - в нашем материале.

Вопрос качества топлива на российских АЗС остается актуальным для большинства автомобилистов. Последствия неудачной заправки могут проявиться не сразу, но часто приводят к серьезным затратам на ремонт. Многие водители, привыкнув к одной станции, не замечают, как подвергают свой автомобиль риску. Экономия на топливе может обернуться цепочкой серьезных поломок.

Одна из первых проблем — появление нагара на свечах зажигания и снижение мощности двигателя. После заправки некачественным бензином на панели может загореться индикатор Check Engine, автомобиль перестает адекватно реагировать на газ. При диагностике часто обнаруживается, что даже новые свечи покрыты плотным слоем нагара, который невозможно удалить без повреждения. В такой ситуации требуется полная замена комплекта и переход на качественное топливо с присадками.

Грязное топливо быстро засоряет топливную систему. В первую очередь страдает сетка бензонасоса: система теряет тягу, двигатель начинает «задыхаться», насос издает характерный свист. Даже после чистки фильтра и промывки бака стоимость ремонта может превысить 10 000 рублей. Причина — не износ деталей, а низкое качество топлива.

Если загрязнения проходят через фильтры, они попадают в форсунки, нарушая распыление топливной смеси. Это приводит к перерасходу бензина, появлению дыма и нестабильной работе мотора. Чистка форсунок — процедура недешевая, а их замена обходится еще дороже. Поэтому специалисты советуют не затягивать с профилактикой.

Самое опасное последствие — детонация из-за бензина с пониженным октановым числом. Она разрушает поршневые кольца, валы и вкладыши, что приводит к падению компрессии и появлению ударов. Восстановление двигателя в таком случае может стоить десятки тысяч рублей. Игнорировать рекомендации производителя по октановому числу рискованно.

Владельцы дизельных автомобилей также сталкиваются с рисками: использование так называемого «печного» топлива быстро выводит из строя современные керамические форсунки, особенно в европейских и китайских моторах. Повышенный расход топлива — лишь первый признак, за которым может последовать серьезная неисправность.

Попытка сэкономить на топливе часто приводит к скрытым дефектам, которые проявляются спустя время. Даже если после неудачной заправки машина продолжит движение, последствия могут оказаться отложенными и дорогостоящими.

По данным профильных сервисов, в России до 20% обращений по ремонту топливной системы связано с некачественным бензином или дизелем. Важно помнить: регулярная смена АЗС и внимательное отношение к тревожным симптомам — единственный способ защитить двигатель от серьезных повреждений. Использование топлива с проверенными характеристиками и соблюдение рекомендаций производителя позволяют значительно продлить срок службы автомобиля и избежать дополнительных затрат.

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