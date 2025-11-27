Двоится в глазах за рулем? Проверьте лобовое стекло, пока не стало слишком поздно

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

27 ноября 2025, 11:15

Рынок автозапчастей сильно изменился. Появилось много китайских товаров. Но не все они одинаково полезны. Некоторые детали могут быть очень опасны. Особенно это касается лобовых стекол. Узнайте, как избежать больших проблем.

После того как российский рынок покинули многие привычные производители автокомпонентов, образовавшиеся пустоты быстро заполнила продукция из Китая. Автолюбителям предложили широкий выбор всего необходимого: от расходников для техобслуживания до масел и кузовных деталей. На первый взгляд, ситуация выглядит позитивно - ассортимент есть, а цены зачастую ниже, чем у ушедших брендов. Однако эксперты предупреждают, что за привлекательной стоимостью может скрываться низкое качество, способное доставить немало хлопот.

Особенно остро эта проблема стоит в сегменте лобовых стекол. Как пишет «Российская Газета», многие водители, решившие сэкономить на замене триплекса, впоследствии сталкиваются с целым рядом неприятностей. Одна из самых частых и опасных проблем - оптические искажения. Дешевое стекло может преломлять свет таким образом, что у водителя начинает двоиться в глазах, а объекты кажутся смещенными. Это не только вызывает сильный дискомфорт и быструю утомляемость, но и напрямую угрожает безопасности дорожного движения.

Помимо этого, некачественные стекла быстро изнашиваются. Они легко царапаются щетками стеклоочистителя, мутнеют и теряют прозрачность, что ухудшает обзорность, особенно в темное время суток или в плохую погоду. Еще один распространенный дефект - нарушение геометрии. Если стекло изготовлено с отклонениями от заводских параметров, оно не сможет герметично прилегать к кузову. В результате во время дождя вода будет просачиваться прямо в салон автомобиля, что чревато повреждением электроники и появлением плесени.

Учитывая все риски, специалисты настоятельно советуют автовладельцам, которым требуется замена «лобового», не гнаться за дешевизной, а обратить внимание на продукцию российских заводов. По их словам, за последние годы отечественные производители совершили настоящий прорыв, значительно повысив качество своих изделий. Современные технологии и строгий контроль на всех этапах производства позволяют выпускать автостекла, которые не только не уступают многим импортным аналогам, но и активно закупаются европейскими автоконцернами. Такой выбор станет разумной инвестицией в собственный комфорт и безопасность.

