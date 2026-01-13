Снег и соль: как зима разрушает ваш автомобиль – неожиданные последствия

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

13 января 2026, 13:56

Чем опасна зимняя стоянка автомобиля под снегом по мнению эксперта Родионова

Чем опасна зимняя стоянка автомобиля под снегом по мнению эксперта Родионова

Снег и соль: как зима разрушает ваш автомобиль – неожиданные последствия

Чем опасна зимняя стоянка автомобиля под снегом по мнению эксперта Родионова

Долгая стоянка машины под снегом может привести к скрытым поломкам. Неочевидные риски подстерегают даже новые авто. Эксперт объяснил, почему зима опаснее, чем кажется. Некоторые последствия проявляются только весной.

Долгая стоянка машины под снегом может привести к скрытым поломкам. Неочевидные риски подстерегают даже новые авто. Эксперт объяснил, почему зима опаснее, чем кажется. Некоторые последствия проявляются только весной.

В российских дворах зимой часто можно увидеть автомобили, которые неделями стоят под толстым слоем снега. На первый взгляд, ничего страшного: машина просто ждет весны. Однако, как отмечает технический директор крупной сети автосервисов Никита Родионов, подобная зимняя «спячка» может обернуться для владельца серьезными неприятностями.

Снег, который кажется безобидным, на самом деле способен нанести вред практически всем системам автомобиля. При перепадах температур он уплотняется, превращаясь в тяжелую корку. Это давление приводит к появлению микротрещин на лакокрасочном покрытии. Если машина стоит у дороги, к снегу добавляются реагенты, которыми посыпают улицы. Соль и песок, смешиваясь с талой водой, проникают в самые труднодоступные места кузова. Когда температура снова падает, эта смесь замерзает, а при следующей оттепели - снова тает. Такие циклы ускоряют коррозию, особенно в местах, где уже есть сколы или царапины.

Особенно уязвимы колесные арки, пороги, стыки панелей и уплотнители дверей. Хлориды, содержащиеся в реагентах, задерживают влагу даже после того, как снег растаял. Это создает идеальные условия для ржавчины, которая может появиться буквально за одну зиму. Подкрылки и вентиляционные отверстия забиваются снегом, влага скапливается у лонжеронов и балок жесткости. Тормозные диски, контактируя с водой и солью, покрываются ржавчиной, из-за чего тормозной путь увеличивается, а эффективность торможения падает.

Не стоит забывать и о замках дверей, багажника и лючка бензобака. Вода, попадая внутрь, замерзает и расширяется, блокируя механизмы. Резиновые уплотнители теряют эластичность, трескаются и перестают выполнять свою функцию. Даже антенны, дворники и фары страдают: на них появляется налет, ухудшающий видимость и аэродинамику.

Если автомобиль не используется долгое время, проблемы возникают не только снаружи. В двигателе накапливается конденсат, который смешивается с маслом и образует эмульсию. В топливном баке вода превращается в лед, забивая форсунки и фильтры. Особенно быстро это происходит у дизельных машин. Масло в коробке передач и раздатке теряет свои свойства, а аккумулятор саморазряжается, особенно на морозе. Резиновые патрубки, радиатор и термостат могут потрескаться, а в салоне появляется плесень из-за конденсата на стеклах и обивке.

Снег обладает низкой теплопроводностью, поэтому, если капот и решетка радиатора покрыты плотным слоем, двигатель не может эффективно отдавать тепло. Это особенно опасно при автозапуске: водитель не видит приборную панель и не замечает перегрева. Воздухозаборник печки, засыпанный снегом, приводит к тому, что талая вода попадает внутрь отопителя, намокает фильтр салона и может вывести из строя электронные компоненты.

Как пишет Российская Газета, многие автовладельцы недооценивают последствия зимней стоянки под снегом. На первый взгляд, кажется, что автомобиль просто «отдыхает», но на деле внутри и снаружи происходят процессы, которые могут привести к дорогостоящему ремонту. Даже если машина новая, после зимы могут появиться очаги коррозии, проблемы с электрикой и тормозами, а также неприятный запах в салоне.

Зима в России - это не только испытание для водителей, но и серьезный стресс для автомобилей. Оставлять машину под снегом на длительный срок - риск, который может обернуться большими тратами весной. Стоит задуматься, прежде чем превращать свой автомобиль в сугроб на несколько месяцев.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Кроссоверы Tenet впервые опередили Lada Vesta по продажам в России в декабре 2025
KGM Tivoli: тест-драйв корейского кроссовера с характером и нюансами
Названы самые доступные автомобили с автоматом в России в 2026 году
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Калининград Уссурийск Махачкала
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться