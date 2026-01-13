Снег и соль: как зима разрушает ваш автомобиль – неожиданные последствия

13 января 2026, 13:56
Чем опасна зимняя стоянка автомобиля под снегом по мнению эксперта Родионова
Долгая стоянка машины под снегом может привести к скрытым поломкам. Неочевидные риски подстерегают даже новые авто. Эксперт объяснил, почему зима опаснее, чем кажется. Некоторые последствия проявляются только весной.
В российских дворах зимой часто можно увидеть автомобили, которые неделями стоят под толстым слоем снега. На первый взгляд, ничего страшного: машина просто ждет весны. Однако, как отмечает технический директор крупной сети автосервисов Никита Родионов, подобная зимняя «спячка» может обернуться для владельца серьезными неприятностями.
Снег, который кажется безобидным, на самом деле способен нанести вред практически всем системам автомобиля. При перепадах температур он уплотняется, превращаясь в тяжелую корку. Это давление приводит к появлению микротрещин на лакокрасочном покрытии. Если машина стоит у дороги, к снегу добавляются реагенты, которыми посыпают улицы. Соль и песок, смешиваясь с талой водой, проникают в самые труднодоступные места кузова. Когда температура снова падает, эта смесь замерзает, а при следующей оттепели - снова тает. Такие циклы ускоряют коррозию, особенно в местах, где уже есть сколы или царапины.
Особенно уязвимы колесные арки, пороги, стыки панелей и уплотнители дверей. Хлориды, содержащиеся в реагентах, задерживают влагу даже после того, как снег растаял. Это создает идеальные условия для ржавчины, которая может появиться буквально за одну зиму. Подкрылки и вентиляционные отверстия забиваются снегом, влага скапливается у лонжеронов и балок жесткости. Тормозные диски, контактируя с водой и солью, покрываются ржавчиной, из-за чего тормозной путь увеличивается, а эффективность торможения падает.
Не стоит забывать и о замках дверей, багажника и лючка бензобака. Вода, попадая внутрь, замерзает и расширяется, блокируя механизмы. Резиновые уплотнители теряют эластичность, трескаются и перестают выполнять свою функцию. Даже антенны, дворники и фары страдают: на них появляется налет, ухудшающий видимость и аэродинамику.
Если автомобиль не используется долгое время, проблемы возникают не только снаружи. В двигателе накапливается конденсат, который смешивается с маслом и образует эмульсию. В топливном баке вода превращается в лед, забивая форсунки и фильтры. Особенно быстро это происходит у дизельных машин. Масло в коробке передач и раздатке теряет свои свойства, а аккумулятор саморазряжается, особенно на морозе. Резиновые патрубки, радиатор и термостат могут потрескаться, а в салоне появляется плесень из-за конденсата на стеклах и обивке.
Снег обладает низкой теплопроводностью, поэтому, если капот и решетка радиатора покрыты плотным слоем, двигатель не может эффективно отдавать тепло. Это особенно опасно при автозапуске: водитель не видит приборную панель и не замечает перегрева. Воздухозаборник печки, засыпанный снегом, приводит к тому, что талая вода попадает внутрь отопителя, намокает фильтр салона и может вывести из строя электронные компоненты.
Как пишет Российская Газета, многие автовладельцы недооценивают последствия зимней стоянки под снегом. На первый взгляд, кажется, что автомобиль просто «отдыхает», но на деле внутри и снаружи происходят процессы, которые могут привести к дорогостоящему ремонту. Даже если машина новая, после зимы могут появиться очаги коррозии, проблемы с электрикой и тормозами, а также неприятный запах в салоне.
Зима в России - это не только испытание для водителей, но и серьезный стресс для автомобилей. Оставлять машину под снегом на длительный срок - риск, который может обернуться большими тратами весной. Стоит задуматься, прежде чем превращать свой автомобиль в сугроб на несколько месяцев.
