Навигатор летом: как не навредить смартфону в жару - советы водителям

Чем опасно длительное использование навигатора на смартфоне летом в автомобиле

Летом смартфон в роли навигатора сталкивается с перегревом. Это влияет на его работу и батарею. Водителям стоит знать, как избежать проблем. Несколько простых советов помогут сохранить устройство.

Летом смартфон в роли навигатора сталкивается с перегревом. Это влияет на его работу и батарею. Водителям стоит знать, как избежать проблем. Несколько простых советов помогут сохранить устройство.

В теплое время года многие автомобилисты предпочитают использовать смартфон в качестве навигатора. Это удобно: маршрут всегда под рукой, а подсказки позволяют не отвлекаться от дороги. Однако подобная практика может привести к неприятным последствиям для самого устройства, особенно в жару.

Как сообщает njcar.ru, когда навигационное приложение активно, телефон не только отображает карту, но и постоянно отслеживает местоположение, анализирует дорожную ситуацию и корректирует путь. Экран при этом остается включенным, а яркость часто выставляется на максимум, чтобы изображение было хорошо видно даже при ярком солнце. Все это приводит к ускоренному расходу заряда и заметному нагреву корпуса.

Летом ситуация усугубляется: смартфон обычно закреплен на держателе у лобового стекла, где на него попадают прямые солнечные лучи. В салоне температура быстро растет, и гаджет вынужден справляться не только с внутренней нагрузкой, но и с внешним перегревом.

Если температура устройства становится слишком высокой, оно автоматически снижает производительность. Водитель может заметить, что карта обновляется медленнее, маршрут перестраивается с задержкой, а сенсорный экран реагирует не сразу. Это не признак поломки - так смартфон защищает свои компоненты от перегрева.

Чтобы избежать подобных проблем, специалисты советуют не оставлять телефон под солнцем на длительное время. Лучше разместить держатель ниже, ближе к потоку прохладного воздуха от кондиционера или дефлектора. Во время остановок рекомендуется отключать навигацию хотя бы на несколько минут - так устройство быстрее остынет и продолжит работать стабильно.

Особенно сильно страдает дисплей. В навигационных приложениях многие элементы интерфейса - кнопки, линии маршрута, участки карты - долго остаются на одном месте. Если смартфон часто работает в таком режиме по несколько часов, на экране могут появиться слабые следы этих деталей. Сначала они почти незаметны, но со временем начинают мешать при обычном использовании.

Не стоит забывать и о батарее. Постоянная работа GPS, загрузка данных о пробках и перестроение маршрута приводят к быстрому разряду. Автомобильная зарядка лишь частично решает проблему: телефон одновременно заряжается, нагревается и продолжает работать под нагрузкой. Со временем это может сказаться на общей скорости работы устройства и сроке службы аккумулятора.

Поэтому специалисты рекомендуют не использовать смартфон в режиме навигатора без перерывов, особенно в жаркие дни и при высокой яркости экрана. Несколько простых мер помогут сохранить работоспособность гаджета и избежать неприятных сюрпризов в дороге.