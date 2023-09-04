Чем опасно завоздушивание системы охлаждения?

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Система охлаждения отводит излишки тепла от двигателя, препятствуя его перегреву. Нарушение ее работы может произойти из-за воздушной пробки. Редакция сайта Тарантас Ньюс выяснила, почему в каналах скапливается воздух и к каким последствиям это может привести.

Определить завоздушивание можно по косвенным признакам. Двигатель начинает хуже прогреваться во время холодного пуска, из выпускной системы идут клубы белого густого дыма, стрелка температуры мотора на приборной панели прыгает от красной зоны и обратно. Печка зимой будет плохо греться, а на приборке загорится лампочка Check engine.

Воздух может попасть в систему в процессе кустарной замены охлаждающей жидкости; из-за разгерметизации патрубков или штуцеров; из-за засорившихся или заржавевших каналов радиатора или отопителя. В результате, завоздушивание может привести к перегреву мотора и, как следствие, к залипанию колец, заклиниванию поршней и образованию задиров в цилиндрах.

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