Экономия с подвохом: эксперт разоблачает «волшебные» средства для повышения октанового числа

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

25 июня 2026, 13:58

Чем опасны «топливные таблетки»: эксперт объяснил риски для двигателя

Чем опасны «топливные таблетки»: эксперт объяснил риски для двигателя

Экономия с подвохом: эксперт разоблачает «волшебные» средства для повышения октанового числа

Чем опасны «топливные таблетки»: эксперт объяснил риски для двигателя

Мало кто знает, что популярные «топливные таблетки», обещающие повысить октановое число бензина, могут обернуться серьезными проблемами для двигателя. Эксперт объяснил, почему попытка сэкономить на заправке часто приводит к капитальному ремонту. Какие детали страдают в первую очередь и как избежать лишних расходов - разбираемся в деталях. Советы специалистов помогут не попасть в ловушку маркетинга.

Мало кто знает, что популярные «топливные таблетки», обещающие повысить октановое число бензина, могут обернуться серьезными проблемами для двигателя. Эксперт объяснил, почему попытка сэкономить на заправке часто приводит к капитальному ремонту. Какие детали страдают в первую очередь и как избежать лишних расходов - разбираемся в деталях. Советы специалистов помогут не попасть в ловушку маркетинга.

Для российских автомобилистов вопрос качества топлива и способов его улучшения всегда остается актуальным. На фоне роста цен на бензин и появления множества «чудо-средств» в интернете многие водители ищут способы сэкономить, не задумываясь о последствиях. Как сообщают Известия, использование так называемых «топливных таблеток» может обернуться не только отсутствием экономии, но и дорогостоящим ремонтом двигателя.

Эксперт Андрей Бабушкин объяснил, что такие добавки, которые массово продаются онлайн и якобы способны превратить обычный АИ-92 в более качественный АИ-95, на деле содержат соединения железа или серы, известные как ферроцены. Эти вещества действительно могут кратковременно повысить детонационную стойкость топлива, но их побочные эффекты оказываются куда серьезнее, чем обещанная выгода.

В процессе сгорания «топливных таблеток» в камере двигателя образуются твердые отложения. Они быстро выводят из строя свечи зажигания, засоряют топливную систему и могут нанести непоправимый вред катализатору. Кроме того, несгоревшие металлические частицы действуют как абразив, ускоряя износ поршневой группы. В результате попытка сэкономить на заправке оборачивается необходимостью капитального ремонта, который обходится в разы дороже, чем потенциальная экономия.

Бабушкин подчеркивает, что важно отличать кустарные «таблетки» от профессиональной автохимии. Для корректировки свойств топлива существуют сертифицированные жидкие октан-бустеры от известных производителей. Они разрабатываются по промышленным стандартам, аналогичным тем, что применяются на нефтеперерабатывающих заводах, и выпускаются в строго дозированной форме. Такие средства не вредят двигателю и могут быть полезны, например, при вынужденной заправке на сомнительной АЗС в дальней поездке.

Проблема доверия к новым технологиям и добавкам не нова. Многие водители до сих пор с опаской относятся даже к турбированным моторам, несмотря на их широкое распространение. Как отмечалось в материале о причинах опасений по поводу турбомоторов, многие страхи оказываются преувеличенными, но в случае с «топливными таблетками» риски вполне реальны и подтверждаются практикой.

По имеющимся данным, большинство подобных добавок не проходят сертификацию и не тестируются на совместимость с современными системами очистки выхлопа. Важно помнить, что даже небольшое количество некачественной присадки может привести к выходу из строя дорогостоящих компонентов. Для справки: замена катализатора на современных автомобилях может стоить десятки тысяч рублей, а капитальный ремонт двигателя - еще дороже. Поэтому специалисты советуют не экспериментировать с сомнительными средствами, а выбирать только проверенные решения от известных брендов.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Гибридный кроссовер DEEPAL S07 выходит на российский рынок: одобрение получено
Производство кроссоверов Jeland в России: как устроен завод в Петербурге
Экспедиционный УАЗ «Патриот»: новая версия для тяжелого бездорожья появится в 2027 году
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ростов-на-Дону Республика Башкортостан Воронеж
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться