Чем отличается кроссовер от хэтчбека. Вы это знали?
Как найти машину, которая будет точно соответствовать вашим потребностям на ближайшие несколько лет? Безусловно, это требует предварительного исследования и даже, если хотите, определенного планирования. Прежде чем брать на себя обязательства по приобретению автомобиля, необходимо оценить в том числе долгосрочные затраты на владение. К ним относятся амортизация, страхование, техническое обслуживание и расходы на топливо.
Сегодня мы сравним два типа кузова транспортных средств, широко представленных на отечественном рынке - хэтчбек и вседорожник. Нас интересует то, в какой степени каждый из них наиболее подходит вашей финансовой ситуации, предпочтениям и требованиям?
Типичный горожанин
Хэтчбек – это, прежде всего, двухобъемный кузов, главными признаками которого являются меньшая линия «тела» и укороченный, по сравнению с седаном или универсалом, задний свес. У каждого хэтчбека обязательно присутствует пятая дверь, объединяющая объемы салона и багажного отделения, однако говорить, что она является основным отличием кузовной конструкции, не приходится, поскольку ею оборудуются такие типы кузовов, как лифтбек, универсал, купе и микровэн.
Не стоит искать оригинальности в конфигурации кормовой части и количестве дверей, так как существуют «хэтчи» с вертикальным и покатым задним свесом, 3-мя и 5-ю дверями. Саму корму (пространство за задними сиденьями) иногда называют «ботинком» - за тот самый покатый вид.
Увеличение количества городского транспорта на улицах крупных городов, а также усложнение парковки в них диктовали основные параметры создания нового типа кузова. Надо сказать, эти требования с появлением хэтчбека были полностью удовлетворены. Поскольку такие машины сравнительно небольших размеров, их и, правда, легко парковать. Они экономичны, так как в своем подавляющем большинстве оснащаются малолитражными моторами и потому не требуют частых заправок. Опять же шины – они у хэтчбеков меньших диаметров, нежели у SUV, а это вновь экономия.
Пожалуй, главным минусом хэтчбеков, в сравнении с теми же кроссоверами, является небольшой размер багажника, достаточный разве что для городских закупок. Но этот момент иногда спорный. Во-первых, предусмотрена возможность трансформации при необходимости дальних поездок, перевозке объемных грузов. Во-вторых, некоторые сопоставимые по габаритам кроссоверы также не блещут величиной грузового отсека, примеров достаточно.
Хэтчбеки обычно дешевле вседорожников, если мы говорим о покупке новых машин. Но в некоторых случаях с течением времени они могут терять в стоимости медленнее SUV. Впрочем, это не утверждение, и ныне сложившаяся экономическая ситуация на авторынке подчас говорит об обратном.
Симбиоз внедорожника и легковушки
SUV - автомобильный сегмент, который сегодня в России пользуется наибольшим потребительским вниманием. Согласно данным «Автостат», доля кроссоверов в общефедеральных продажах на конец 2021 года впервые превысила 50%. При этом подавляющее большинство брендов располагает таким количеством «паркетников», что только на них, по сути, и выезжает.
Кроссовер объединяет в себе элементы легкового автомобиля и внедорожника. По сути, это универсал, очень похожий на внедорожник, но на дороге ничем не отличающийся от обычного легкового автомобиля. Опять же расхожий термин «Crossover» - он означает переход от одного направления к другому. Своего рода «переход», осуществляемый от внедорожника до легковушки. В отличие от настоящих внедорожников, кроссоверы имеют несущий кузов вместо рамной конструкции, виско- или электромагнитную муфту вместо раздаточной коробки, у них чуть меньший клиренс, они не так прожорливы.
Большинство представленных на рынке SUV располагают длиной от 4 до 5 метров и высотой от 1,5 до 2 метров. Двигатели устанавливаются различных объемов – от среднелитражных атмосферников (2,8-3 литра) до турбированных вариантов, скажем так, «легкового» литража. Первые потребляют немало, да и во втором случае с натяжкой можно говорить о некоей топливной эффективности.
В силу размеров, внутри кроссовера больше места, чем в хэтчбеке. К тому же, его можно значительно увеличить за счет раскладываемых или съемных сидений. В багажники SUV помещается, в среднем, от 500 до 700 литров полезного груза (без раскладки сидений). 5-местная компоновка салона – это аксиома. Самые крупные SUV вмещают в себя до 7-8 седоков.
P.S. Выбирая хэтчбек или кроссовер, следует понимать, что и в том, и в другом случае выбор будет неплохой. Главное, четко для себя определить, где преимущественно будет эксплуатироваться автомобиль. Хэтчбек более спортивен, проще в обслуживании, а значит, можно будет экономить средства в долгосрочной перспективе. В свою очередь, SUV предложит бОльшую выносливость вне асфальта и практичность. В общем, смотря что вам надо и к чему больше лежит сердце.
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