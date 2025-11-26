Сравниваем легендарные моторы Chevrolet: что скрывают LT4 и LT5 – неожиданные факты

26 ноября 2025, 07:18
Чем отличаются двигатели Chevy LT4 и LT5 разных поколений и в чем их уникальность
В материале раскрываются малоизвестные детали о моторах LT4 и LT5. Узнайте, чем они отличались в 90-х и как изменились в пятом поколении. Вас ждут интересные технические нюансы и редкие факты. Оцените, почему эти двигатели стали культовыми.
Когда речь заходит о моторах General Motors с индексами LT4 и LT5, большинство автолюбителей сразу вспоминают современные, наддувные V8 пятого поколения. Однако история этих агрегатов началась гораздо раньше, еще в 90-х годах, когда на свет появилась их первая версия. Тогда они уже считались техническим прорывом, а сегодня вызывают ностальгию у поклонников американских спорткаров.
Оригинальный LT4 дебютировал в 1996 году на Chevrolet Corvette Grand Sport с механической коробкой передач. Этот мотор второго поколения был построен на чугунном блоке с алюминиевыми головками и выдавал 330 л.с. и 461 Нм крутого момента. В свое время он считался одним из самых мощных атмосферных Chevrolet V8. Позже LT4 появился и на некоторых версиях Camaro и Firehawk, но его производство быстро завершилось.
Параллельно с ним существовал и первый LT5, который устанавливался на Corvette ZR1 C4 с 1990 по 1995 годы. Этот двигатель был полностью алюминиевым, имел объём 5,7 литра, 32 клапана и два распредвала в каждой головке. Его разработка была произведена совместно с компанией British Lotus, сборочной командой на заводе MerCruiser в Оклахоме. В первоначальной версии LT5 выдали 375 л.с. и 502 Нм, а после модернизации в 1993 году его мощность выросла до 405 л.с. и 522 Нм. Главные различия между LT4 и LT5 заключались в конструкции блока, количестве клапанов и системе газораспределения. LT5 был заметно сложнее и технологичнее, но оба мотора стали символами эпохи.
С появлением пятого поколения блоков GM история LT4 и LT5 получила новое развитие. В 2014 году на Corvette C7 появился обновленный LT1, который стал базой для модификаций. Этот атмосферный V8 мощностью 6,2 литра развивался около 450 л.с., а его версия для тюнинга предлагалась в виде заводского «коробочного» мотора.
В 2015 году на Corvette Z06 дебютировал новый LT4 – теперь уже полностью алюминиевый, с компрессором Eaton объемом 1,7 литра. Его отдача составила 650 л.с. и 881 Нм, что сделало его одним из самых мощных серийных моторов GM. LT4 также устанавливался на Cadillac CTS-V, CT5 Blackwing, Escalade и Camaro ZL1, включая редкую версию Garage 56. Для энтузиастов доступен и «коробочный» вариант LT4, предназначенный для гоночных проектов.
Настоящей вершиной стал LT5 пятого поколения, который появился только на Corvette ZR1 C7 в 2019 году. Этот мотор оснащен компрессором Eaton объемом 2,65 литра, выдает 755 л.с. и 969 Нм, а его тираж составил менее 3000 экземпляров. LT5 отличался не только большей мощностью, но и рядом технических характеристик: увеличенным дросселем, двумя топливными последовательностями с 16 форсунками, усиленным коленвалом и более широкой ременной передачей компрессора.
Если сравнивать LT4 и LT5 пятого поколения, то разница между ними не ограничивается только мощностью. Оба мотора используют одинаковые алюминиевые головки с тремя клапанами, но LT5 оснащен более производительным компрессором, который создает давление наддува до 14 фунтов на квадратный дюйм против 9,7 фунтов на квадратный дюйм у LT4. Кроме того, LT5 имеет две топливные системы: прямой впрыск и дополнительную распределенную, что позволяет ему работать на пределе возможностей без риска обеднения смесей. В конструкции LT5 применены облегченные гидрокомпенсаторы, отсутствует система отключения цилиндров (AFM), как и в «ручных» версиях LT4.
В итоге, несмотря на смешанные индексы, LT4 и LT5 – это совершенно разные моторы, каждый из которых оставил свой след в истории лидера автопрома. Их технические решения и редкость делают их желанными для коллекционеров и тюнеров во всем мире.
Похожие материалы Шевроле
-
27.11.2025, 08:43
Выпуск автомобилей в России рухнул: октябрь 2025 года стал провальным
В октябре 2025 года российские автозаводы резко снизили темпы. Производство легковых и грузовых машин упало почти наполовину. АвтоВАЗ удивил новым кроссовером, но это не спасло статистику. Что происходит на рынке?Читать далее
-
27.11.2025, 08:36
В сети показали фантазию на тему Hyundai Tucson 2027 года — каким он точно не будет
В интернете появился необычный рендер Hyundai Tucson 2027 года. Он не отражает реальный дизайн будущей модели. Официальная премьера ожидается в 2026 году. В линейке появится спортивная версия Tucson N. Подробности о настоящем облике и технических изменениях держатся в секрете.Читать далее
-
27.11.2025, 08:24
Teknorot вошел в топ-500 НИОКР-центров Турции и представил 46 новинок
Teknorot снова удивил рынок. Компания попала в топ-500 НИОКР-центров Турции. В ноябре представлено 46 новых позиций. Какие бренды получили свежие детали - интрига раскрыта полностью.Читать далее
-
27.11.2025, 08:12
Opel Astra 2026 года получит новую решетку Vizor с подсветкой и обновленный дизайн
В 2026 году Opel Astra готовится к заметному обновлению. Модель получит современный облик и новые дизайнерские решения. Производитель внедрит светящуюся эмблему и переработанную переднюю часть. Ожидаются и другие интересные изменения. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 08:10
Астон Мартин меняет руководство: Ньюи возглавит команду в сезоне-2026
В Aston Martin грядут перемены. Руководство команды Формулы-1 обновляется. Кто теперь будет отвечать за успехи на трассе? Интрига сохраняется до последнего.Читать далее
-
27.11.2025, 08:04
Тест-драйв GAC, Aion и Hyptec: от суперкара до семейных кроссоверов
В Гуанчжоу прошел необычный тест-драйв. Пять новых моделей GAC ждали нас. Среди них был даже настоящий суперкар. Журналисты проверили гибриды и электромобили и поделились первыми впечатлениями.Читать далее
-
27.11.2025, 07:58
BYD Fang Cheng Bao Ti7 установил рекорд продаж среди гибридных SUV в Китае за 80 дней
В Китае новый гибридный SUV BYD Ti7 за 80 дней разошелся тиражом более 50 тысяч. Модель удивила сочетанием внедорожных характеристик, большим запасом хода и доступной ценой. Подробности о комплектациях, технологиях и причинах популярности – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 07:41
В России представили 510-сильный гибридный кроссовер Voyah Free Sport+
На российский рынок выходит новая модель. Это мощный гибридный кроссовер. Автомобиль получил улучшенные характеристики. Его запас хода впечатляет. Цена уже известна автолюбителям. Узнайте все подробности о новинке.Читать далее
-
27.11.2025, 07:39
Manhart превратил BMW X6 M в 720-сильный кроссовер с широким кузовом
Manhart MHX6 700 WB – это не просто тюнингованный BMW X6 M. Автомобиль получил 720 л.с., уникальный обвес и множество доработок. Внешний вид и характеристики впечатляют. Узнайте, чем удивляет этот кроссовер.Читать далее
-
27.11.2025, 07:32
Электросамокат Ausom F1 Max удивил сочетанием мощности и доступной цены
Ausom снова удивляет рынок, их новый электросамокат F1 Max сочетает мощность и выгодную цену. Модель уже вызвала интерес у поклонников городской мобильности. В материале рассказываем, чем F1 Max отличается от конкурентов. Узнайте, почему этот электросамокат обсуждают все.Читать далее
