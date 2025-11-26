Сравниваем легендарные моторы Chevrolet: что скрывают LT4 и LT5 – неожиданные факты

Чем отличаются двигатели Chevy LT4 и LT5 разных поколений и в чем их уникальность

В материале раскрываются малоизвестные детали о моторах LT4 и LT5. Узнайте, чем они отличались в 90-х и как изменились в пятом поколении. Вас ждут интересные технические нюансы и редкие факты. Оцените, почему эти двигатели стали культовыми.

Когда речь заходит о моторах General Motors с индексами LT4 и LT5, большинство автолюбителей сразу вспоминают современные, наддувные V8 пятого поколения. Однако история этих агрегатов началась гораздо раньше, еще в 90-х годах, когда на свет появилась их первая версия. Тогда они уже считались техническим прорывом, а сегодня вызывают ностальгию у поклонников американских спорткаров.

Оригинальный LT4 дебютировал в 1996 году на Chevrolet Corvette Grand Sport с механической коробкой передач. Этот мотор второго поколения был построен на чугунном блоке с алюминиевыми головками и выдавал 330 л.с. и 461 Нм крутого момента. В свое время он считался одним из самых мощных атмосферных Chevrolet V8. Позже LT4 появился и на некоторых версиях Camaro и Firehawk, но его производство быстро завершилось.

Параллельно с ним существовал и первый LT5, который устанавливался на Corvette ZR1 C4 с 1990 по 1995 годы. Этот двигатель был полностью алюминиевым, имел объём 5,7 литра, 32 клапана и два распредвала в каждой головке. Его разработка была произведена совместно с компанией British Lotus, сборочной командой на заводе MerCruiser в Оклахоме. В первоначальной версии LT5 выдали 375 л.с. и 502 Нм, а после модернизации в 1993 году его мощность выросла до 405 л.с. и 522 Нм. Главные различия между LT4 и LT5 заключались в конструкции блока, количестве клапанов и системе газораспределения. LT5 был заметно сложнее и технологичнее, но оба мотора стали символами эпохи.

С появлением пятого поколения блоков GM история LT4 и LT5 получила новое развитие. В 2014 году на Corvette C7 появился обновленный LT1, который стал базой для модификаций. Этот атмосферный V8 мощностью 6,2 литра развивался около 450 л.с., а его версия для тюнинга предлагалась в виде заводского «коробочного» мотора.

В 2015 году на Corvette Z06 дебютировал новый LT4 – теперь уже полностью алюминиевый, с компрессором Eaton объемом 1,7 литра. Его отдача составила 650 л.с. и 881 Нм, что сделало его одним из самых мощных серийных моторов GM. LT4 также устанавливался на Cadillac CTS-V, CT5 Blackwing, Escalade и Camaro ZL1, включая редкую версию Garage 56. Для энтузиастов доступен и «коробочный» вариант LT4, предназначенный для гоночных проектов.

Настоящей вершиной стал LT5 пятого поколения, который появился только на Corvette ZR1 C7 в 2019 году. Этот мотор оснащен компрессором Eaton объемом 2,65 литра, выдает 755 л.с. и 969 Нм, а его тираж составил менее 3000 экземпляров. LT5 отличался не только большей мощностью, но и рядом технических характеристик: увеличенным дросселем, двумя топливными последовательностями с 16 форсунками, усиленным коленвалом и более широкой ременной передачей компрессора.

Если сравнивать LT4 и LT5 пятого поколения, то разница между ними не ограничивается только мощностью. Оба мотора используют одинаковые алюминиевые головки с тремя клапанами, но LT5 оснащен более производительным компрессором, который создает давление наддува до 14 фунтов на квадратный дюйм против 9,7 фунтов на квадратный дюйм у LT4. Кроме того, LT5 имеет две топливные системы: прямой впрыск и дополнительную распределенную, что позволяет ему работать на пределе возможностей без риска обеднения смесей. В конструкции LT5 применены облегченные гидрокомпенсаторы, отсутствует система отключения цилиндров (AFM), как и в «ручных» версиях LT4.

В итоге, несмотря на смешанные индексы, LT4 и LT5 – это совершенно разные моторы, каждый из которых оставил свой след в истории лидера автопрома. Их технические решения и редкость делают их желанными для коллекционеров и тюнеров во всем мире.