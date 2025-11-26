Два легендарных V8 Ford: почему 427 и 428 FE так похожи и так разные – удивительные факты

Чем отличаются моторы Ford 427 и 428 FE: сравнение характеристик и истории

Двигатели Ford 427 и 428 FE часто путают из-за схожего объема. Но их конструкция и назначение различаются. В статье раскрываются неожиданные детали их истории и технических особенностей. Узнайте, почему эти моторы стали культовыми среди поклонников американских автомобилей.

В мире американского V8 есть несколько пар моторов, которые на первый взгляд почти не отличаются друг от друга. Яркий пример — Ford 427 и 428 FE. Оба двигателя относятся к одной серии, имеют одинаковый рабочий объем, но на этом сходство заканчивается. Их конструкции, назначение и даже история разные, что делает их особенно интересными для ценителей классики.

Семейство двигателей FE дебютировало в конце 1950-х годов как замена устаревшему Y-блоку. Первый мотор этой серии, представленный в 1958 году, имел объем 332 кубических дюйма, а к 1963 году инженеры довели его до 427.

Любопытно, что цифры в названиях не совсем соответствуют реальности. Так, двигатель 428 FE на самом деле имел объем 427,39 кубических дюйма, а 427 FE — 425,82. Однако маркетинг взял верх, и за моторами закрепились их легендарные индексы.

Эти два двигателя кардинально различались по своей сути. Модель 427 FE была чистокровным гоночным двигателем. За его мощь отвечали увеличенный диаметр цилиндра и укороченный ход поршня, что позволяло мотору легко раскручиваться до высоких оборотов. Он оснащался усиленным блоком, коваными поршнями, массивными шатунами и мощными головками блока. В базовом исполнении он развивал до 425 лошадиных сил, а гоночные версии — еще больше. Особой легендой стала редкая модификация с верхним распредвалом (SOHC), мощность которой превышала 650 л.с. и которая доминировала в дрэг-рейсинге.

В отличие от него, 428 FE изначально создавался как тяговитый и надежный двигатель для больших седанов и роскошных купе. Его конструкция — меньший диаметр цилиндра, но увеличенный ход поршня — была нацелена на получение высокого крутящего момента на низких оборотах. Мощность в стандартных версиях составляла около 345 л.с., но главным козырем был крутящий момент. Этот мотор устанавливался на Ford Galaxie 7-Litre и ранние версии Shelby GT500.

История семейства FE была бы неполной без упоминания 428 Cobra Jet. Его появление — заслуга энтузиазма Боба Таски, который экспериментировал с установкой головок от 427 на блок 428, а также дорабатывал распредвал и впуск. Успех его тюнинга впечатлил руководство Ford, и вскоре была выпущена заводская версия — 428 Cobra Jet. Этот двигатель успешно конкурировал с самыми мощными моторами эпохи, а его дальнейшее развитие, Super Cobra Jet, получило усиленные детали и дополнительное охлаждение масла.

Таким образом, 427 и 428 FE, несмотря на схожий объем, олицетворяли два разных подхода: первый был рожден для скорости и побед на треке, второй — для уверенной тяги и комфорта на шоссе. Оба этих двигателя оставили ярчайший след в истории Ford и до сих пор являются предметом горячих споров среди ценителей классических американских автомобилей.