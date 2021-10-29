Чем отличаются внедорожные Kia Sportage от обычных: фото и данные
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Новые внедорожные версии X-Pro, подготовленные специально для североамериканского рынка, могут похвастаться 17-дюймовыми колесами с высокопрофильными шинами BFGoodrich и дорожным просветом увеличенным на 38 мм. К списку ездовых режимов (Normal, Sport и Smart) добавился еще один – Snow («Снег»). В стандартное оснащение вошла полностью светодиодная головная оптика, а также электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателей. Дополнительно можно заказать диодную «люстру».
Если в Корее и Европе Sportage предлагают с турбомоторами, то в США привезут кроссоверы с 2,5-литровым «атмосферником» GDI мощностью 190 л.с. Он работает в паре с 8-диапазонным «автоматом». Продажи в США стартуют в начале 2022 года. Примерно в эти же сроки новый Kia Sportage должен добраться до России.
- 715 000 РKIA Sportage 2007 в Москве
- 2 680 000 РKIA Sportage 2019 в Москве
- 1 800 000 РKIA Sportage 2018 в Москве
- 120 000 РKIA Sportage 1999 в Москве
- 1 997 000 РKIA Sportage 2020 в Москве
- 1 885 000 РKIA Sportage 2018 в Москве
- 1 855 000 РKIA Sportage 2016 в Москве
- 1 580 000 РKIA Sportage 2018 в Москве
- 1 735 000 РKIA Sportage 2016 в Москве
- 1 199 000 РKIA Sportage 2013 в Москве
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