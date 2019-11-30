Чем радует западный берег Галилейского моря
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Фото: Fotokto.ru
Здесь все растет само по себе, за исключением эвкалипта, который не уживается в болотистой местности. Местные леса именуют «Израильской Швейцарией». Наверное, в том есть доля правды, притом, что крайне непросто соотнести горную страну с финиковыми пальмами и авокадо, которых в Галилее немало. Это основные экспортные культуры Израиля, и они, признаться, очень вкусные, если только вкушать их, «не отходя от кассы», то есть не выезжая за пределы территории произрастания. Деревья плодоносят обильно, а вот кругом, что неудивительно, базальт. Именно из него состоят знаменитые Голанские высоты.
Галилейское море… Пожалуй, ключевое слово здесь - «море». На слух что-то большое и серьезное. Однако размеры его совсем не морские: всего 19 км в длину и 12 км в ширину. Оно и верно, ведь у водоема есть другое, не евангельское, название – Тивериадское или Геннисаретское озеро, которое более точное. Наибольшая глубина – 300 метров, и это уже по-морскому. Всего же в Израиле 4 моря – Галилейское, Красное, Средиземное и Мертвое, о котором мы как-то писали. Последние три – соленые.
Даешь пресную воду!
Галилейское море - единственный в Израиле открытый пресный источник в стране. Из него выходит известный израильский водопровод, который соединяет все города в единую систему. Галилейское море содержит в себе 37% питьевой воды в стране. Основной же запас воды (это для справки) – артезианские колодцы подземные.
Скудные дожди и неограниченный запас морской воды подсказали Израилю решение проблемы водных ресурсов путем опреснения, и вот уже 4 года в Ашкелоне работает построенный выходцами из бывшего СССР комбинат по опреснению морской воды. Плюс давно действует сеть переработки сточных вод. В общем, ничего не пропадает – живительная влага добирается в том числе до полей.
Фото: Mhu.co.il
Фото: Businessinsider.com.au
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Фото: M.nn.ru
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Для еврейской истории опреснение морской воды — дело не новое. Еще во время Исхода из Египта пророку Моисею довелось по велению свыше превратить соленые воды в пресные. Прошло всего несколько тысяч лет, и уже в 50-е годы XX века первый премьер-министр возрожденного Израиля Давид Бен-Гурион дал толчок развитию опреснительных технологий. Бен-Гурион предвидел, что они окажутся необходимыми для успешного развития экономики молодого государства, и не ошибся.
Шалят нервишки?
Практически все селения на берегу Галилейского моря связаны с именем Иисуса Христа. Но есть и исключение - город Тверия (Тиберия). Понятно, что российский побратим ему – Тверь, это резонно. В здешних местах бьют сероводородные источники, а потому работают термы. Когда-то, в приснопамятные времена, действовал турецкий хамам, но сегодня это – музей. Зато здесь множество спа с радоновыми ваннами. Шалят нервишки? Вам точно в Тиберию.
В I веке н.э. в город переселяются многие выдающиеся религиозные деятели того времени, благодаря которым была записана Иерусалимская часть Талмуда. В Тиберии начинает заседать Синедрион – высший судебный и законодательный орган страны, и функционировать высшая иудейская академия, перенесенная из Иерусалима. Для любителей истории Тиверия и близлежащий Цфат как нельзя кстати. До XIII века города считались последними оплотами крестоносцев в Израиле, после чего пали под натиском султанских полчищ.
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Рыба святого Петра
Деревня Мигдаль – место рождения Марии Магдалины. Только, ради Бога, не путайте ее с Марией Египетской. Это совершенно разные исторические и евангельские личности. Православная традиция, в отличие от католицизма, не отождествляет Марию Магдалину с безымянной евангельской грешницей, а почитает её исключительно равноапостольной святой мироносицей. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с житием как Марии Магдалины, так и Марии Египетской – весьма поучительно!
В давние-давние времена в местечке Мигдаль действовал маяк, тут же валяли и сушили рыбу. Сегодня сюда зазывают туристов отведать рыбы святого Петра. Считается, что кто поест такой рыбки – у того обязательно будет прибавление в семействе. Ресторанов в деревне достаточно, средний чек на обед с рыбой – 25 евро. Согласен, дорого, но что в Израиле дешево?..
Фото: igorsgid.tourister.ru
Фото: diets.ru
Фото: azbyka.ru
Фото: liveinternet.ru
Фото: Azbyka.ru
На подворье - большой сад с грейпфрутовыми деревьями и природные источники с целебной водой: тёплый радоновый, «глазной», в котором набирают воду для питья, и тот евангельский источник, о котором мы только что поведали. Подворье, к счастью, не превратилось в проходной двор - является закрытым объектом. Посетить его можно только по благословению и по предварительной договорённости. Все верно и обоснованно: зеваки, а зачастую и под хмельком вносят в тихую молитвенную жизнь религиозного объекта разрой. А это в корне неверно – места-то здесь, в прямом смысле слова, святые.
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