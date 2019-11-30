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30 ноября 2019, 16:33

Чем радует западный берег Галилейского моря

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Фото: Pravoslavnoe.livejournal.com
На фоне российских просторов, где существенно сократить время в пути способен только самолет, израильские километры – сущие пустяки. Приземлившись в Тель-Авиве, добраться что до Голанских высот, что до Красного моря, вопрос, как говорят, ни о чем. Так что, едем сегодня в сторону Галилейского моря. Это и, правда, недалеко.
Чем радует западный берег Галилейского моря

Фото: Fotokto.ru

Ранее мы писали
Государство Израиль располагает набором достопримечательностей, посещение которых, если так можно выразиться ...
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Здесь и в зените лета не так сильно печет, как, скажем, в Эйлате. А зелени больше на два порядка. Мало-мальски образованный израильтянин подскажет, что 87% зеленых насаждений в стране – искусственно посаженные. И только скромные 13% - естественная флора. И она радует своей свежестью и прохладной тенью именно в районе Галилейского моря, а точнее, на его западном берегу.

Здесь все растет само по себе, за исключением эвкалипта, который не уживается в болотистой местности. Местные леса именуют «Израильской Швейцарией». Наверное, в том есть доля правды, притом, что крайне непросто соотнести горную страну с финиковыми пальмами и авокадо, которых в Галилее немало. Это основные экспортные культуры Израиля, и они, признаться, очень вкусные, если только вкушать их, «не отходя от кассы», то есть не выезжая за пределы территории произрастания. Деревья плодоносят обильно, а вот кругом, что неудивительно, базальт. Именно из него состоят знаменитые Голанские высоты.

Галилейское море… Пожалуй, ключевое слово здесь - «море». На слух что-то большое и серьезное. Однако размеры его совсем не морские: всего 19 км в длину и 12 км в ширину. Оно и верно, ведь у водоема есть другое, не евангельское, название – Тивериадское или Геннисаретское озеро, которое более точное. Наибольшая глубина – 300 метров, и это уже по-морскому. Всего же в Израиле 4 моря – Галилейское, Красное, Средиземное и Мертвое, о котором мы как-то писали. Последние три – соленые.

Даешь пресную воду!

Галилейское море - единственный в Израиле открытый пресный источник в стране. Из него выходит известный израильский водопровод, который соединяет все города в единую систему. Галилейское море содержит в себе 37% питьевой воды в стране. Основной же запас воды (это для справки) – артезианские колодцы подземные.

Скудные дожди и неограниченный запас морской воды подсказали Израилю решение проблемы водных ресурсов путем опреснения, и вот уже 4 года в Ашкелоне работает построенный выходцами из бывшего СССР комбинат по опреснению морской воды. Плюс давно действует сеть переработки сточных вод. В общем, ничего не пропадает – живительная влага добирается в том числе до полей.

Чем радует западный берег Галилейского моря

Фото: Mhu.co.il

Чем радует западный берег Галилейского моря

Фото: Businessinsider.com.au

Чем радует западный берег Галилейского моря

Фото: Ua.mozaweb.com

Чем радует западный берег Галилейского моря

Фото: M.nn.ru

Чем радует западный берег Галилейского моря

Фото пользователя 110km.ru

Чем радует западный берег Галилейского моря
Чем радует западный берег Галилейского моря
Чем радует западный берег Галилейского моря
Чем радует западный берег Галилейского моря
Чем радует западный берег Галилейского моря
В настоящее время израильские компании опреснительной отрасли идут на помощь странам, которые, как и Израиль, сталкиваются с острым кризисом водообеспечения, и решают новые и непростые вопросы охраны окружающей среды.

Для еврейской истории опреснение морской воды — дело не новое. Еще во время Исхода из Египта пророку Моисею довелось по велению свыше превратить соленые воды в пресные. Прошло всего несколько тысяч лет, и уже в 50-е годы XX века первый премьер-министр возрожденного Израиля Давид Бен-Гурион дал толчок развитию опреснительных технологий. Бен-Гурион предвидел, что они окажутся необходимыми для успешного развития экономики молодого государства, и не ошибся.

Шалят нервишки?

Практически все селения на берегу Галилейского моря связаны с именем Иисуса Христа. Но есть и исключение - город Тверия (Тиберия). Понятно, что российский побратим ему – Тверь, это резонно. В здешних местах бьют сероводородные источники, а потому работают термы. Когда-то, в приснопамятные времена, действовал турецкий хамам, но сегодня это – музей. Зато здесь множество спа с радоновыми ваннами. Шалят нервишки? Вам точно в Тиберию.

В I веке н.э. в город переселяются многие выдающиеся религиозные деятели того времени, благодаря которым была записана Иерусалимская часть Талмуда. В Тиберии начинает заседать Синедрион – высший судебный и законодательный орган страны, и функционировать высшая иудейская академия, перенесенная из Иерусалима. Для любителей истории Тиверия и близлежащий Цфат как нельзя кстати. До XIII века города считались последними оплотами крестоносцев в Израиле, после чего пали под натиском султанских полчищ.

Чем радует западный берег Галилейского моря

Фото: Shabbatshalomvilnius.wordpress.com

Чем радует западный берег Галилейского моря

Фото: Trekearth.com

Чем радует западный берег Галилейского моря

Фото пользователя 110km.ru

Чем радует западный берег Галилейского моря

Фото: Travelbrochures.org

Чем радует западный берег Галилейского моря

Фото: Ancientcity.ru

Чем радует западный берег Галилейского моря

Фото: Hotels.anywayanyday.com.ua

Чем радует западный берег Галилейского моря
Чем радует западный берег Галилейского моря
Чем радует западный берег Галилейского моря
Чем радует западный берег Галилейского моря
Чем радует западный берег Галилейского моря
Чем радует западный берег Галилейского моря
В Тверии функционирует множество отелей на любой вкус и кошелек - от роскошных до небольших кемпингов и хостелов. При бронировании следует помнить, что в одном и том же отеле цены на проживание в выходные дни гораздо выше, чем в будние дни.

Рыба святого Петра

Деревня Мигдаль – место рождения Марии Магдалины. Только, ради Бога, не путайте ее с Марией Египетской. Это совершенно разные исторические и евангельские личности. Православная традиция, в отличие от католицизма, не отождествляет Марию Магдалину с безымянной евангельской грешницей, а почитает её исключительно равноапостольной святой мироносицей. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с житием как Марии Магдалины, так и Марии Египетской – весьма поучительно!

В давние-давние времена в местечке Мигдаль действовал маяк, тут же валяли и сушили рыбу. Сегодня сюда зазывают туристов отведать рыбы святого Петра. Считается, что кто поест такой рыбки – у того обязательно будет прибавление в семействе. Ресторанов в деревне достаточно, средний чек на обед с рыбой – 25 евро. Согласен, дорого, но что в Израиле дешево?..

Чем радует западный берег Галилейского моря

Фото: igorsgid.tourister.ru

Чем радует западный берег Галилейского моря

Фото: diets.ru

Чем радует западный берег Галилейского моря

Фото: azbyka.ru

Чем радует западный берег Галилейского моря

Фото: liveinternet.ru

Чем радует западный берег Галилейского моря

Фото: Azbyka.ru

Чем радует западный берег Галилейского моря
Чем радует западный берег Галилейского моря
Чем радует западный берег Галилейского моря
Чем радует западный берег Галилейского моря
Чем радует западный берег Галилейского моря
Неподалеку, в 3 км севернее Тиверии, - источник Марии Магдалины. Он расположен на территории одноименного подворья знаменитого Горненского монастыря Русской духовной миссии в Иерусалиме Московского патриархата. Согласно преданию, именно на этом месте Иисус Христос изгнал семь бесов из Марии Магдалины.

На подворье - большой сад с грейпфрутовыми деревьями и природные источники с целебной водой: тёплый радоновый, «глазной», в котором набирают воду для питья, и тот евангельский источник, о котором мы только что поведали. Подворье, к счастью, не превратилось в проходной двор - является закрытым объектом. Посетить его можно только по благословению и по предварительной договорённости. Все верно и обоснованно: зеваки, а зачастую и под хмельком вносят в тихую молитвенную жизнь религиозного объекта разрой. А это в корне неверно – места-то здесь, в прямом смысле слова, святые.


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Чем радует западный берег Галилейского моря
{{material_126952}} Здесь и в зените лета не так сильно печет, как, скажем, в Эйлате. А зелени больше на два порядка. Мало-мальски образованный израильтянин подскажет, что 87% зеленых насаждений в стране – искусственно посаженные. И только скромные 13% - естественная флора. И она радует своей свежестью и прохладной тенью именно в районе Галилейского моря, а точнее, на его западном берегу. Здесь все растет само по себе, за исключением эвкалипта, который не уживается в болотистой местности. Местные леса именуют «Израильской Швейцарией». Наверное, в том есть доля правды, притом, что крайне непросто соотнести горную страну с финиковыми пальмами и авокадо, которых в Галилее немало. Это основные экспортные культуры Израиля, и они, признаться, очень вкусные, если только вкушать их, «не отходя от кассы», то есть не выезжая за пределы территории произрастания. Деревья плодоносят обильно, а вот кругом, что неудивительно, базальт. Именно из него состоят знаменитые Голанские высоты. Галилейское море… Пожалуй, ключевое слово здесь - «море». На слух что-то большое и серьезное. Однако размеры его совсем не морские: всего 19 км в длину и 12 км в ширину. Оно и верно, ведь у водоема есть другое, не евангельское, название – Тивериадское или Геннисаретское озеро, которое более точное. Наибольшая глубина – 300 метров, и это уже по-морскому. Всего же в Израиле 4 моря – Галилейское, Красное, Средиземное и Мертвое, о котором мы как-то писали. Последние три – соленые. Даешь пресную воду!Галилейское море - единственный в Израиле открытый пресный источник в стране. Из него выходит известный израильский водопровод, который соединяет все города в единую систему. Галилейское море содержит в себе 37% питьевой воды в стране. Основной же запас воды (это для справки) – артезианские колодцы подземные. Скудные дожди и неограниченный запас морской воды подсказали Израилю решение проблемы водных ресурсов путем опреснения, и вот уже 4 года в Ашкелоне работает построенный выходцами из бывшего СССР комбинат по опреснению морской воды. Плюс давно действует сеть переработки сточных вод. В общем, ничего не пропадает – живительная влага добирается в том числе до полей.{{gallery_1826}} В настоящее время израильские компании опреснительной отрасли идут на помощь странам, которые, как и Израиль, сталкиваются с острым кризисом водообеспечения, и решают новые и непростые вопросы охраны окружающей среды.Для еврейской истории опреснение морской воды — дело не новое. Еще во время Исхода из Египта пророку Моисею довелось по велению свыше превратить соленые воды в пресные. Прошло всего несколько тысяч лет, и уже в 50-е годы XX века первый премьер-министр возрожденного Израиля Давид Бен-Гурион дал толчок развитию опреснительных технологий. Бен-Гурион предвидел, что они окажутся необходимыми для успешного развития экономики молодого государства, и не ошибся.Шалят нервишки?Практически все селения на берегу Галилейского моря связаны с именем Иисуса Христа. Но есть и исключение - город Тверия (Тиберия). Понятно, что российский побратим ему – Тверь, это резонно. В здешних местах бьют сероводородные источники, а потому работают термы. Когда-то, в приснопамятные времена, действовал турецкий хамам, но сегодня это – музей. Зато здесь множество спа с радоновыми ваннами. Шалят нервишки? Вам точно в Тиберию.В I веке н.э. в город переселяются многие выдающиеся религиозные деятели того времени, благодаря которым была записана Иерусалимская часть Талмуда. В Тиберии начинает заседать Синедрион – высший судебный и законодательный орган страны, и функционировать высшая иудейская академия, перенесенная из Иерусалима. Для любителей истории Тиверия и близлежащий Цфат как нельзя кстати. До XIII века города считались последними оплотами крестоносцев в Израиле, после чего пали под натиском султанских полчищ.{{gallery_1827}} В Тверии функционирует множество отелей на любой вкус и кошелек - от роскошных до небольших кемпингов и хостелов. При бронировании следует помнить, что в одном и том же отеле цены на проживание в выходные дни гораздо выше, чем в будние дни.Рыба святого ПетраДеревня Мигдаль – место рождения Марии Магдалины. Только, ради Бога, не путайте ее с Марией Египетской. Это совершенно разные исторические и евангельские личности. Православная традиция, в отличие от католицизма, не отождествляет Марию Магдалину с безымянной евангельской грешницей, а почитает её исключительно равноапостольной святой мироносицей. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с житием как Марии Магдалины, так и Марии Египетской – весьма поучительно!В давние-давние времена в местечке Мигдаль действовал маяк, тут же валяли и сушили рыбу. Сегодня сюда зазывают туристов отведать рыбы святого Петра. Считается, что кто поест такой рыбки – у того обязательно будет прибавление в семействе. Ресторанов в деревне достаточно, средний чек на обед с рыбой – 25 евро. Согласен, дорого, но что в Израиле дешево?..{{gallery_1828}} Неподалеку, в 3 км севернее Тиверии, - источник Марии Магдалины. Он расположен на территории одноименного подворья знаменитого Горненского монастыря Русской духовной миссии в Иерусалиме Московского патриархата. Согласно преданию, именно на этом месте Иисус Христос изгнал семь бесов из Марии Магдалины. На подворье - большой сад с грейпфрутовыми деревьями и природные источники с целебной водой: тёплый радоновый, «глазной», в котором набирают воду для питья, и тот евангельский источник, о котором мы только что поведали. Подворье, к счастью, не превратилось в проходной двор - является закрытым объектом. Посетить его можно только по благословению и по предварительной договорённости. Все верно и обоснованно: зеваки, а зачастую и под хмельком вносят в тихую молитвенную жизнь религиозного объекта разрой. А это в корне неверно – места-то здесь, в прямом смысле слова, святые.
2019-11-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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