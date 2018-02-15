15 февраля 2018, 19:38

Чем радуют автосалоны? ТОП-5 новинок февраля

Традиционная стагнация авторынка в начале года постепенно отходит. Покупатели возвращаются в автосалоны, готовые побаловать себя покупкой нового автомобиля. К чему стоит присмотреться в этом месяце – в нашем обзоре.
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Чем радуют автосалоны? ТОП-5 новинок февраля Toyota Fortuner, KIA Sorento Prime, Volkswagen Teramont, Cadillac Escalade, BMW i8

Безусловно, кроссоверы и внедорожники продолжают удерживать лидерство среди всех сегментов. Конечно, автопроизводители не сбрасывают со счетов эту тенденцию, поэтому неустанно продолжают пополнять рынок SUV новыми игроками. Февраль 2018 года не стал исключением.

KIA Sorento Prime
От 2.2 л, 200 л.с
Новый от 1 849 900 до 2 779 900 Р

Kia Sorento Prime

Открыли месяц продажи обновленного корейского вседорожника. После модернизации автомобиль заметно подрос в цене. Так, базовая переднеприводная комплектация Classic (2,4 литра, 6АКПП) предлагается по цене 1 849 900 рублей. За эти деньги покупатели получают кроссовер с проекционными противотуманными фарами и 17-дюймовыми колесами с легкосплавными дисками (235/65R17). Стояночный тормоз – стандартный, ножной, аудиосистема оснащается 6 динамиками.

Начиная с Comfort, автомобиль предлагается только в полноприводном исполнении. Список оснащения дополняется рейлингами на крыше и полноразмерной «запаской». Стекла задней части салона имеют тонировку, а сиденья отделаны кожей. Мультимедийная система AV с 7-дюймовым экраном поддерживает системы интеграции смартфонов AppleCarPlay и AndroidAuto, а также показывает изображение с камеры заднего вида. Заплатить за такое исполнение придется уже 1 999 900 рублей.

Volkswagen Teramont

Volkswagen Teramont
От 2 л, 241 л.с
Еще одна вседорожная новинка доберется до российских покупателей лишь в мае этого года, однако предварительные заказы на модель дилеры Volkswagen уже начали принимать. На выбор - два варианта моторов: турбированный объемом 2 литра и мощностью 238 л.с. и 3,6-литровый атмосферный VR6 мощностью 280 л.с. Оба агрегата бензиновые. Дизелей в линейке Teramont пока нет.

В список дополнительных опций вошли мультимедийная система, помощник при парковке, функция мониторинга «слепых» зон, система экстренного торможения, круиз-контроль, светодиодная головная оптика и электронная приборная панель Digital Cockpit. Стоимость немецкой новинки пока не сообщается.

Toyota Fortuner

Toyota Fortuner
От 2.7 л, 166 л.с
Новый от 1 999 000 до 2 827 000 Р
Этот  рамный внедорожник поступил в продажу еще в ноябре прошлого года, правда, исключительно с дизельным мотором. Однако в этом месяце дилеры японской марки привезли в нашу страну доступную версию модели, с бензиновым 2,7-литровым двигателем, развивающим мощность 166 л.с. (245 Нм). Трансмиссия – 5-ступенчатая «механика» или 6-диапазонный «автомат». Заправлять автомобиль можно 92-м бензином. Все модификации в России имеют полный привод с жестким подключением передней оси, понижающую передачу и блокировку заднего дифференциала.

Благодаря появлению бензиновой версии стоимость снизилась на 600 000 рублей. Теперь Fortuner можно купить за 1 990 000 рублей. В «базе» у машины имеются передние подушки безопасности, система динамической стабилизации, система помощи на подъеме и спуске, 17-дюймовые стальные диски, три ряда сидений и два кондиционера. За доплату можно получить кожаный салон, передние светодиодные фары, камеру заднего вида и систему бесключевого доступа в салон. В пакет «зимних» опций входит подогрев руля и передних сидений, а также дополнительный отопитель салона.

Cadillac Escalade

Cadillac Escalade
От 6.2 л, 426 л.с
Новый от 4 500 000 до 6 375 000 Р
Премиум-внедорожник продается исключительно с полным приводом. Под капотом находится 6,2-литровый V8 с увеличенной мощностью, системой прямого впрыска, технологией деактивации цилиндров и системой постоянного изменения фаз газораспределения. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой АКПП с системой ручного переключения передач TapShift. Такая «начинка» обеспечивает разгон до 100 км/ч за менее чем 6,7 секунды. Расход топлива в смешанном цикле - 13,1 л/100 км.

Цены на стандартный Escalade начинаются от 4 990 000 рублей. Есть еще удлиненная версия ESV стоимостью от 5 290 000 рублей. Она обладает увеличенной на 355 мм колесной базой и, как следствие, большим пространством для пассажиров третьего ряда и увеличенным в 2,5 раза объемом багажного отделения за сиденьями третьего ряда.

BMW i8

BMW i8
От 1.5 л, 362 л.с
Новый 10 040 000 Р
На сладкое баварский автопроизводитель приготовил для любителей быстрой езды  рестайлинговые версии купе и родстера i8. Если вы устали от бесконечных кроссоверов и внедорожников, самое время найти 9 490 000 или 11 150 000 рублей. Именно столько стоят купе и родстер соответственно.

Февральские покупатели смогут заказать специальную лимитированную версию родстера First Edition. Таких машин выпустят всего 200, а узнать их можно по темным матовым 20-дюймовым колесным дискам, черным контрастным вставкам на кузове и надписи: «First Edition: 1 of 200».

Базовая же комплектация включает в себя систему курсовой устойчивости, регулируемые по жесткости амортизаторы, ассистент вождения, динамический круиз-контроль и 2-зонный климат. Также доступны запуск двигателя кнопкой, комфортный доступ и дистанционное управление, светодиодная оптика и большой 8,8-дюймовый тачскрин мультимедийной системы с навигацией.

Арина Милая
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Чем радуют автосалоны? ТОП-5 новинок февраля
Безусловно, кроссоверы и внедорожники продолжают удерживать лидерство среди всех сегментов. Конечно, автопроизводители не сбрасывают со счетов эту тенденцию, поэтому неустанно продолжают пополнять рынок SUV новыми игроками. Февраль 2018 года не стал исключением.{{model_v2_6208}}Kia Sorento Prime Открыли месяц продажи обновленного корейского вседорожника. После модернизации автомобиль заметно подрос в цене. Так, базовая переднеприводная комплектация Classic (2,4 литра, 6АКПП) предлагается по цене 1 849 900 рублей. За эти деньги покупатели получают кроссовер с проекционными противотуманными фарами и 17-дюймовыми колесами с легкосплавными дисками (235/65R17). Стояночный тормоз – стандартный, ножной, аудиосистема оснащается 6 динамиками.Начиная с Comfort, автомобиль предлагается только в полноприводном исполнении. Список оснащения дополняется рейлингами на крыше и полноразмерной «запаской». Стекла задней части салона имеют тонировку, а сиденья отделаны кожей. Мультимедийная система AV с 7-дюймовым экраном поддерживает системы интеграции смартфонов AppleCarPlay и AndroidAuto, а также показывает изображение с камеры заднего вида. Заплатить за такое исполнение придется уже 1 999 900 рублей. Volkswagen Teramont {{model_v2_6323}} Еще одна вседорожная новинка доберется до российских покупателей лишь в мае этого года, однако предварительные заказы на модель дилеры Volkswagen уже начали принимать. На выбор - два варианта моторов: турбированный объемом 2 литра и мощностью 238 л.с. и 3,6-литровый атмосферный VR6 мощностью 280 л.с. Оба агрегата бензиновые. Дизелей в линейке Teramont пока нет.В список дополнительных опций вошли мультимедийная система, помощник при парковке, функция мониторинга «слепых» зон, система экстренного торможения, круиз-контроль, светодиодная головная оптика и электронная приборная панель Digital Cockpit. Стоимость немецкой новинки пока не сообщается.Toyota Fortuner {{model_v2_2236}}Этот  рамный внедорожник поступил в продажу еще в ноябре прошлого года, правда, исключительно с дизельным мотором. Однако в этом месяце дилеры японской марки привезли в нашу страну доступную версию модели, с бензиновым 2,7-литровым двигателем, развивающим мощность 166 л.с. (245 Нм). Трансмиссия – 5-ступенчатая «механика» или 6-диапазонный «автомат». Заправлять автомобиль можно 92-м бензином. Все модификации в России имеют полный привод с жестким подключением передней оси, понижающую передачу и блокировку заднего дифференциала.Благодаря появлению бензиновой версии стоимость снизилась на 600 000 рублей. Теперь Fortuner можно купить за 1 990 000 рублей. В «базе» у машины имеются передние подушки безопасности, система динамической стабилизации, система помощи на подъеме и спуске, 17-дюймовые стальные диски, три ряда сидений и два кондиционера. За доплату можно получить кожаный салон, передние светодиодные фары, камеру заднего вида и систему бесключевого доступа в салон. В пакет «зимних» опций входит подогрев руля и передних сидений, а также дополнительный отопитель салона.Cadillac Escalade {{model_v2_171}} Премиум-внедорожник продается исключительно с полным приводом. Под капотом находится 6,2-литровый V8 с увеличенной мощностью, системой прямого впрыска, технологией деактивации цилиндров и системой постоянного изменения фаз газораспределения. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой АКПП с системой ручного переключения передач TapShift. Такая «начинка» обеспечивает разгон до 100 км/ч за менее чем 6,7 секунды. Расход топлива в смешанном цикле - 13,1 л/100 км.Цены на стандартный Escalade начинаются от 4 990 000 рублей. Есть еще удлиненная версия ESV стоимостью от 5 290 000 рублей. Она обладает увеличенной на 355 мм колесной базой и, как следствие, большим пространством для пассажиров третьего ряда и увеличенным в 2,5 раза объемом багажного отделения за сиденьями третьего ряда.BMW i8 {{model_v2_6157}} На сладкое баварский автопроизводитель приготовил для любителей быстрой езды  рестайлинговые версии купе и родстера i8. Если вы устали от бесконечных кроссоверов и внедорожников, самое время найти 9 490 000 или 11 150 000 рублей. Именно столько стоят купе и родстер соответственно.Февральские покупатели смогут заказать специальную лимитированную версию родстера First Edition. Таких машин выпустят всего 200, а узнать их можно по темным матовым 20-дюймовым колесным дискам, черным контрастным вставкам на кузове и надписи: «First Edition: 1 of 200».Базовая же комплектация включает в себя систему курсовой устойчивости, регулируемые по жесткости амортизаторы, ассистент вождения, динамический круиз-контроль и 2-зонный климат. Также доступны запуск двигателя кнопкой, комфортный доступ и дистанционное управление, светодиодная оптика и большой 8,8-дюймовый тачскрин мультимедийной системы с навигацией.
2018-02-15
Автор: Арина Милая
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