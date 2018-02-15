Чем радуют автосалоны? ТОП-5 новинок февраля
Безусловно, кроссоверы и внедорожники продолжают удерживать лидерство среди всех сегментов. Конечно, автопроизводители не сбрасывают со счетов эту тенденцию, поэтому неустанно продолжают пополнять рынок SUV новыми игроками. Февраль 2018 года не стал исключением.
Kia Sorento Prime
Открыли месяц продажи обновленного корейского вседорожника. После модернизации автомобиль заметно подрос в цене. Так, базовая переднеприводная комплектация Classic (2,4 литра, 6АКПП) предлагается по цене 1 849 900 рублей. За эти деньги покупатели получают кроссовер с проекционными противотуманными фарами и 17-дюймовыми колесами с легкосплавными дисками (235/65R17). Стояночный тормоз – стандартный, ножной, аудиосистема оснащается 6 динамиками.
Начиная с Comfort, автомобиль предлагается только в полноприводном исполнении. Список оснащения дополняется рейлингами на крыше и полноразмерной «запаской». Стекла задней части салона имеют тонировку, а сиденья отделаны кожей. Мультимедийная система AV с 7-дюймовым экраном поддерживает системы интеграции смартфонов AppleCarPlay и AndroidAuto, а также показывает изображение с камеры заднего вида. Заплатить за такое исполнение придется уже 1 999 900 рублей.
Volkswagen Teramont
В список дополнительных опций вошли мультимедийная система, помощник при парковке, функция мониторинга «слепых» зон, система экстренного торможения, круиз-контроль, светодиодная головная оптика и электронная приборная панель Digital Cockpit. Стоимость немецкой новинки пока не сообщается.
Toyota Fortuner
Благодаря появлению бензиновой версии стоимость снизилась на 600 000 рублей. Теперь Fortuner можно купить за 1 990 000 рублей. В «базе» у машины имеются передние подушки безопасности, система динамической стабилизации, система помощи на подъеме и спуске, 17-дюймовые стальные диски, три ряда сидений и два кондиционера. За доплату можно получить кожаный салон, передние светодиодные фары, камеру заднего вида и систему бесключевого доступа в салон. В пакет «зимних» опций входит подогрев руля и передних сидений, а также дополнительный отопитель салона.
Cadillac Escalade
Цены на стандартный Escalade начинаются от 4 990 000 рублей. Есть еще удлиненная версия ESV стоимостью от 5 290 000 рублей. Она обладает увеличенной на 355 мм колесной базой и, как следствие, большим пространством для пассажиров третьего ряда и увеличенным в 2,5 раза объемом багажного отделения за сиденьями третьего ряда.
BMW i8
Февральские покупатели смогут заказать специальную лимитированную версию родстера First Edition. Таких машин выпустят всего 200, а узнать их можно по темным матовым 20-дюймовым колесным дискам, черным контрастным вставкам на кузове и надписи: «First Edition: 1 of 200».
Базовая же комплектация включает в себя систему курсовой устойчивости, регулируемые по жесткости амортизаторы, ассистент вождения, динамический круиз-контроль и 2-зонный климат. Также доступны запуск двигателя кнопкой, комфортный доступ и дистанционное управление, светодиодная оптика и большой 8,8-дюймовый тачскрин мультимедийной системы с навигацией.
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