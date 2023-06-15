Чем рискуют клиенты, покупающие «параллельные» автомобили у частников и перегонщиков
Проблему отсутствия заводской гарантии на «параллельные» автомобили дилеры решили, предлагая собственную, сопоставимую по объему гарантию, например, на 2 года или 100 тысяч км пробега. По словам Владимира Желобова из ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр», официальные дилеры фиксируют VIN-номера автомобилей, которые поступают по параллельному импорту, и с расходными материалами для технического обслуживания сложностей не возникает.
При обращении к частникам можно немного сэкономить, но существует риск нарваться на проблемы. Автомобили могут быть не подготовлены к эксплуатации в России, если они выпущены для стран с жарким климатом. А в премиальных машинах часть опций не будет работать в России и отключится через несколько тысяч километров пробега. Плюс надо осознавать непрозрачные условия сделки и оплаты, а также быть готовым контролировать правильность оформления страховки и технических документов по установке ГЛОНАСС и получению ЭПТС.
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В Петербурге у «Пулково 3» лоб в лоб сошлись Maybach и Lada Kalina
Эпичная авария произошла утром в четверг, 15 июня, в Московском районе Санкт-Петербурга. На перекрестке дорогу не поделили Maybach и Lada Kalina. Автомобили столкнулись лоб в лоб.Читать далее
-
15.06.2023, 12:36
В России заметно упали продажи бензина
В кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Алексей Рыбников сообщил о серьезном снижении продаж бензина.Читать далее
-
15.06.2023, 11:33
Пробок в Мурино станет меньше: вырубили 3 км леса
Новый обход Мурино должен убрать пробки на Токсовском шоссе. Строительство трассы идет полным ходом. Дорожники Ленинградской области наполовину подготовили территорию под областную часть продолжения Пискаревского проспекта.Читать далее
-
15.06.2023, 08:33
BMW отзывает кроссоверы из-за непреднамеренного ускорения
Компания BMW объявила об отзыве более 10 000 кроссоверов BMW iX, выпущенных за последние два года. Причиной стала ошибка адаптивного круиз-контроля, которая может приводить к непреднамеренному ускорению (почти как у Tesla).Читать далее
-
15.06.2023, 07:54
Volkswagen убьет еще одну модель и сосредоточится на «генераторах прибыли»
Компания Volkswagen задалась целью увеличить рентабельность продаж до 6,5%, а прибыль до 10 млрд евро к 2026 году. Добиться этого поможет отказ от нишевых моделей и сокращение модельного ряда.Читать далее
-
15.06.2023, 07:10
В Новосибирске строительный кран упал на припаркованные машины, погибла женщина
Трагедия произошла утром в четверг, 15 июня, на стройке жилого комплекса в Новосибирске. Башенный кран рухнул на припаркованные во дворе дома автомобили. Повреждено не меньше десятка машин, погиб человек.Читать далее
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