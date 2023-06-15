Чем рискуют клиенты, покупающие «параллельные» автомобили у частников и перегонщиков

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Журналисты портала «Тарантас Ньюс» поговорили с представителями дилерского сообщества и узнали, в чем преимущество покупки «параллельных» автомобилей у официальных дилеров. Сергей Бертов из «Рольфа» рассказал, что дилер гарантирует прозрачные условия покупки: безопасная с юридической точки зрения сделка, отсутствие рисков по состоянию автомобиля, вся необходимая документация и оборудование в соответствии с требованиями законодательства РФ; машину не надо ждать по 2–4 месяца; поддержка клиента во время и после покупки автомобиля. С ним согласен и Ренат Тюктеев из «Авилона». По его словам главные преимущества покупки у официалов – гарантия безопасности и чистота сделки.

Проблему отсутствия заводской гарантии на «параллельные» автомобили дилеры решили, предлагая собственную, сопоставимую по объему гарантию, например, на 2 года или 100 тысяч км пробега. По словам Владимира Желобова из ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр», официальные дилеры фиксируют VIN-номера автомобилей, которые поступают по параллельному импорту, и с расходными материалами для технического обслуживания сложностей не возникает.

Фото: unsplash.com

При обращении к частникам можно немного сэкономить, но существует риск нарваться на проблемы. Автомобили могут быть не подготовлены к эксплуатации в России, если они выпущены для стран с жарким климатом. А в премиальных машинах часть опций не будет работать в России и отключится через несколько тысяч километров пробега. Плюс надо осознавать непрозрачные условия сделки и оплаты, а также быть готовым контролировать правильность оформления страховки и технических документов по установке ГЛОНАСС и получению ЭПТС.

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