Чем рискуют осенью водители автомобилей без ABS и ESP

Ранее мы писали Газ и тормоз одновременно. Что будет? Что будет, если нажать газ и тормоз одновременно? Рассказываем, как поведет себя автомобиль после одновременного ... Читать далее

Портал «Новые автомобили» объяснил базовые принципы работы ABS и ESP и рассказал, чем опасна эксплуатация автомобилей без ключевых систем активной безопасности с наступлением осенних холодов. Система ABS предотвращает занос автомобиля на мокрой или скользкой дороге при торможении, но несколько удлиняет тормозной путь. ESP обеспечивает динамическую стабилизацию автомобиля и позволяет сохранить курсовую устойчивость машины во время движения. Датчики отслеживают скорость вращения каждого колеса и угол поворота руля. Если возникает риск заноса, ESP автоматически подтормаживает нужные колеса.

С наступлением осени повышается вероятность ночных заморозков. После дождя на асфальте может появиться тонкий слой льда, который покрывает проезжую часть неравномерно. Именно при движении в такой ситуации ABS и ESP способны уберечь автомобиль от заноса и улучшить управляемость. Поэтому водители «упрощенных» автомобилей без этих функций должны быть особенно внимательны на дороге, не превышать скорость, резко не тормозить и еще раз заблаговременно отработать порядок действий по выходу из заноса.

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