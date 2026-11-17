17 ноября 2026, 09:27
Чем советский «Восход» отличается от мотоцикла ЗиД-125 — сравнение моделей
Чем советский «Восход» отличается от мотоцикла ЗиД-125 — сравнение моделей
«Восход» развивал до 14 л. с. и разгонялся примерно до 105 км/ч, тогда как для ЗиД-125 с мотором 119,6 см³ указана максимальная скорость 75 км/ч. Различия касаются и ежедневного ухода: четырехтактному двигателю не нужна топливная смесь с маслом.
Советский «Восход» и современный ЗиД-125 — это техника совершенно разных классов, которую связывает только имя завода. «Восход» был полноценным дорожным мотоциклом с двухтактным двигателем, а ЗиД-125 — это легкий четырехтактный мопед (мокик), разработанный на китайской платформе.
Главное отличие — в двигателе и динамике. «Восход» оснащался двухтактным мотором объемом 173,7 см³, который выдавал около 14 лошадиных сил и позволял разгоняться до 105 км/ч. Это была машина для трассовых поездок, способная уверенно держать высокую скорость и везти двоих.
ЗиД-125 получил четырехтактный двигатель объемом 119,6 см³ мощностью всего 6,8 л.с. Его стихия — спокойная езда по городу или проселку со скоростью до 75 км/ч. Он экономичнее и проще в обслуживании, но заметно уступает «Восходу» в тяге и запасе динамики.
Второе отличие — конструкция и назначение. «Восход» — это классический мотоцикл с металлическим баком, полноценной рамой и посадкой, рассчитанной на двоих. ЗиД-125 по габаритам и посадке ближе к мопедам: у него компактная рама, двигатель расположен низко и горизонтально, а внешне он напоминает увеличенный велосипед. Это чисто утилитарная техника для неспешных поездок, а не для дальних путешествий. Снаряженная масса «Восхода» составляла около 121–122 кг, тогда как ЗиД-125 весит примерно 95 кг.
Третье отличие — происхождение. Советский «Восход» — полностью оригинальная разработка Завода им. Дегтярева, продолжение линии «Ковровец». Нынешний ЗиД-125 не имеет с ним никакой технической преемственности: он разработан в Китае на платформе Lifan или Yinxiang и собирается в Коврове крупноузловым методом, чтобы снизить стоимость и таможенные платежи. По сути, это продукт глобализации, а не наследник советской мотоциклетной школы.
Если кратко: «Восход» — это суровая, но шустрая техника для взрослых, рассчитанная на трассу и двоих седоков, а ЗиД-125 — экономичный и простой «городской велосипед с мотором» для непритязательных поездок.
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