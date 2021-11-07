Чем так опасны листья на кузове автомобиля
Листья содержат едкий сок, обладающий определенной степенью кислотности. При длительном контакте с кузовом этот сок постепенно разрушает лакокрасочное покрытие и буквально въедается в него. Агрессивность воздействия может различаться в зависимости от породы дерева, но, по большому счету, это не имеет принципиального значения. Прилипший к кузову на несколько дней лист дерева постепенно наносит вред краске.
Лучший вариант – не оставлять надолго автомобиль под лиственными деревьями, а опавшие листья сразу же удалять с кузова. Причем лучше убрать листья просто руками и не использовать метелки или «воздуходувки». Первые могут поцарапать кузов, а вторые – задуют листья глубоко под капот, где они будут медленно гнить.
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