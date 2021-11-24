Чем удивил Haval и концерн GWM: самые интересные автомобили автосалона в Гуанчжоу
На этой автомобильной выставке было объявлено о старте продаж HAVAL Shenshou HEV на китайском рынке. Shenshou — это существо древнекитайской мифологии, воплощающее свирепость, могущество и бешеную скорость. Такое название не только продолжает уникальный метод наименования моделей компании GWM, но и отлично отражает главные особенности автомобиля.
Длина, ширина и высота HAVAL Shenshou составляют 4780/1890/1675 мм, колесная база - 2800 мм. В отличие от других моделей HAVAL, этот автомобиль выполнен в стиле седана. Дизайн передней части представлен безрамной радиаторной решеткой, а боковые и задняя части имеют более четкие дизайнерские элементы. В целом автомобиль воплощает агрессивный образ «зверя», что соответствует вкусам молодой аудитории. Построенный на платформе L.E.M.O.N. DHT GWM, автомобиль оснащен специальным гибридным двигателем 1,5T в сочетании с трансмиссией DHT130 и обладает максимальной мощностью 179 кВт/530 Нм и запасом хода до 1000 км. Эта модель демонстрирует внушительную мощность в сочетании с экономичным расходом топлива.
Другая премьера - ORA Good Cat - выглядит модно и при этом в стиле ретро. Отличительная черта вида автомобиля - обтекаемость с круглыми светодиодными фарами. Длина, ширина и высота этой модели составляют 4235/1825/1596 мм, колесная база - 2650 мм. Здесь, используется чисто электрическая архитектура платформы L.E.M.O.N. GWM, также модель оснащена интеллектуальной интегрированной системой электропривода «три в одном», которая обладает большей мощностью, более высокой эффективностью, более легкой батареей и большей емкостью накопителя энергии.
В то же время модель обеспечивает непрерывный ход до 100 км при 12-минутной зарядке, максимальное расстояние на электротяге может достигать 500 км после полной зарядки. На самом деле в сентябре этого года ORA Good Cat уже была продемонстрирована на Мюнхенском автосалоне, где привлекла к себе большое внимание.
Это наглядно свидетельствует о том, что в рамках общей тенденции «нейтрализации углерода» компания GWM уже давно начала перспективные разработки в области новых источников энергии. В дополнение к технологии L.E.M.O.N. DHT, GWM также запустила технологию аккумуляторов "Dayu" для решения вопроса с безопасностью аккумуляторов.
Благодаря восьми инновационным технологиям, включая изоляцию источника тепла, двустороннюю инверсию тока, распределение теплового потока, направленное удаление взрыва, высокотемпературную изоляцию, автоматическое пожаротушение, устойчивость к кислороду при избыточном давлении и интеллектуальное охлаждение, технология аккумуляторов "Dayu" может эффективно устранять пожар и взрыв при столкновении клеток различных химических систем с тепловым потоком, что полностью обеспечивает безопасность аккумуляторов.
В области водородной энергетики GWM также обладает преимуществом первопроходца, компания разработала комплексное решение мирового класса «водородные энергетические системы», отвечающее автомобильным нормам - водородная технология L.E.M.O.N., а также создала экологию международной цепочки поставок, объединяющую «производство - хранение - транспортировку - дозаправку - применение».
Компания GWM уже много лет активно работает на российском рынке. Благодаря мощности многих моделей, таких как HAVAL F7 и HAVAL JOLION, объем продаж в России за октябрь достиг 4 083 единицы, что является рекордным показателем.
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