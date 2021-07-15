Чем удивил ИЖ-2717 4x4, который мог бы потрепать нервы УАЗу
Фото: Avito
Яркий тому пример – внедорожный пикап ИЖ-2717 4x4, который можно было увидеть на рубеже конца 90-х – начала нулевых. Кузов автомобиля был точь-в-точь как у серийной версии ИЖ-2717, которая, в свою очередь, была разработана на основе небезызвестной «Оды». Модификацию 4x4 заводчане рассматривали как ответ УАЗу-«головастику», который, в силу своей простоты и других причин, надолго задержался в производственной гамме Ульяновского завода.
Базовая модификация ИЖ-2717 4x4 – это открытая бортовая платформа, позволявшая перевозить до 740 кг груза. При этом она была приспособлена для монтажа различных надстроек, благодаря которым автомобиль превращался в мини-автобус, автолавку или изотермический фургон. Для «перевоплощения» не требовалось какого-либо специального оборудования – все манипуляции осуществлялись в течение максимум часа.
Кабина была спроектирована еще в 1980-х. Для своего времени ее эргономика считалась неплохой. Разве что посадка за рулем в «полуспортивном» стиле и без регулировки по высоте давала пищу для уместной критики – как-никак автомобиль был высоким и полноприводным.
Мощно и жестко
Интересно, что о «гряземесительном» характере ИЖ-2717 4x4, находясь в салоне, не говорило ровным счетом ничего. Даже рычагов раздаточной коробки, которая была позаимствована от вазовской «Нивы», не было. Во всяком случае – на видном месте. Дело в том, что эти самые рычаги были определили в ящик-подлокотник, тот, что между креслами. Решение, мягко говоря, спорное, но, согласитесь, оригинальное.
Ходовая часть при этом не претендовала на эксклюзивность конструкции. Спереди – собранная на мощном подрамнике независимая схема на двойных поперечных рычагах, сзади – неразрезной мост на рессорах. Как видим, все мощно и крепко, отсюда «грузовая» жесткость, которая в пустом варианте сильно отдавала на позвонках сидящих внутри.
При этом инженерам удалось найти некоторый компромисс между внедорожной длиной ходов и приемлемой величиной кренов в поворотах. А постоянный полный привод способствовал хорошей курсовой устойчивости.
А «раздатка»-то есть?
Еще во время проектирования версии 4x4 была поставлена задача уложиться в современные требования по шуму. Надо сказать, получилось: двигатель во время работы почти не слышно в салоне, да и «раздатка» мало чем напоминает водителю и пассажирам о своем присутствии. Такая вот эффективная оказалась шумоизоляция.
Под капотом однотонного ИЖ-2717 4x4 – уфимский атмосферный мотор рабочим объемом 1,7 литра мощностью 85 лошадиных сил с крутящим моментом 130 Нм при 3400 об/мин. Откровенно немного, отсюда слабые стартовый разгон (данные автопроизводителя отсутствуют) и максимальная скорость (120 км/ч).
Нечем было хвастаться и относительно «аппетита» внедорожника – до 12,6 л/100 км пути (по паспорту). Заводчане питали иллюзию использования альтернативного силового агрегата – также уфимского, рабочим объемом 2 литра, но он потреблял еще больше бензина, и потому от идеи пришлось отказаться.
Оценки экспертов
В свое время «люди в теме» давали совсем не «убийственные» характеристики ИЖ-2717 4x4. Экспертам пришлись по душе универсальность модульного кузова, удобство погрузки, внешний вид, плавность хода, торможение, интерьер, микроклимат. Итоговая оценка по пятибалльной системе – 4,1. Главные недостатки – эргономика водительского места и слабая динамика при полной нагрузке.
Много не просят
Полноприводную версию ИЖ-2717 в продаже найти непросто. Если только через своих, и то не факт. А вот моноприводные машины – пожалуйста, выбор есть. Все они, как правило, образца начала 2000-х, видавшие виды, с пробегами от 43 000 до 250 000 км. Что и как по технической части у этих автомобилей – сказать трудно. Продавцы обещают, мол, «на ходу и еще послужат». Зато денег просят немного – выбор в диапазоне от 40 000 до 100 000 рублей достаточно широкий.
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