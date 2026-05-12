Встречайте ESTEO MX: наш ответ премиальным кроссоверам

Чем удивит новый ESTEO MX: роскошь или разумный выбор?

Летом 2026 года на рынок выходит ESTEO MX - первый кроссовер нового отечественного бренда. Этот среднеразмерный премиальный автомобиль обещает совместить безупречную эстетику с передовыми технологиями.

Российский бренд ESTEO анонсировал дебют своей первой модели — среднеразмерного премиального внедорожника MX. Автомобиль воплощает философию марки «искусство жить»: с помощью высокой эстетики и современных технологий он призван превратить повседневные поездки в приятный опыт.



Как рассказали 110km.ru в пресс-службе АГР, дизайн модели построен на принципах лаконичности и гармонии. В основе пропорций лежит принцип золотого сечения, который придаёт внедорожнику визуальную целостность. Плавные линии кузова создают эффект движения даже в состоянии покоя, а стремительный силуэт подчёркивает динамику автомобиля.



Габариты внедорожника составляют 4 775 мм в длину, 1 890 мм в ширину и 1 725 мм в высоту, колёсная база равна 2 800 мм, а дорожный просвет достигает 210 мм. Силовая установка включает двухлитровый турбомотор мощностью 197 л. с., восьмиступенчатую автоматическую коробку передач и систему полного привода.



Автомобиль адаптирован к сложным российским климатическим условиям. Полный зимний пакет предусматривает обогрев руля, четырёх сидений, наружных зеркал заднего вида, лобового и заднего стёкол, а также обогрев форсунок стеклоомывателя. Предусмотрен дистанционный запуск двигателя через мобильное приложение, бачок омывателя увеличен до 7 литров, а задняя камера оснащена заводским омывателем.



Подвеска модели включает алюминиевые рычаги, гидронаполненные сайлентблоки и многорычажную заднюю подвеску со специальными настройками. Такое решение обеспечивает баланс между точностью реакций, характерной для динамичных седанов, и плавностью хода, необходимой семейному внедорожнику.

Фото: пресс-служба АГР

Особое внимание уделено световому оснащению: диодная оптика насчитывает 472 LED‑элемента, а трёхуровневая головная оптика гарантирует отличную видимость в тёмное время суток. Интерьер дополнен многорежимной контурной подсветкой на 256 оттенков. В зависимости от комплектации доступны легкосплавные диски R19 или R20.



Салон спроектирован в рамках концепции «технологичного комфорта». Передняя панель содержит три независимых экрана: цифровую приборную панель диагональю 10,25 дюйма, основной монитор управления на 15,6 дюйма и персональный дисплей для пассажира размером 12,3 дюйма с отдельным Bluetooth‑каналом.



Среди удобств — беспроводная зарядка мощностью 50 Вт с функцией напоминания и охлаждением, вентилируемый бокс в центральном подлокотнике, а также панорамное остекление площадью почти 1 кв. м с электрическим люком и шторкой, которое управляется кнопками или голосовыми командами.



Внедорожник отличается вместительным багажником. В стандартной конфигурации площадка имеет геометрию 1 × 1 м, а при сложенных сиденьях второго ряда объём достигает 1,5 куб. м. Рейлинги на крыше рассчитаны на нагрузку до 150 кг, что расширяет экспедиционные возможности автомобиля.



В топовой комплектации внедорожник получает отделку кожей Nappa и анатомические кресла с наполнителем повышенной упругости. Водительское сиденье оснащено регулируемой электрической выдвижной подколенной опорой, а пассажирское — выдвижной оттоманкой. Комфорт поддерживают функции обогрева и вентиляции обоих рядов, система массажа в передних креслах и двухзонная климатическая установка с ионизацией, фильтрацией и ароматизацией воздуха.



Аудиосистема BOYA Sound мощностью 1 080 Вт включает 21 динамик и дополнена двойным остеклением передних боковых окон для улучшенной шумоизоляции. Цифровую экосистему дополняет голосовой ассистент на базе ИИ: он управляет функциями автомобиля и точно определяет, от какого пассажира поступила команда.



Производство полного цикла MX будет организовано на высокотехнологичном заводе холдинга «АГР» в Шушарах. Выход среднеразмерного премиального внедорожника ESTEO MX на российский рынок запланирован на лето 2026 года.