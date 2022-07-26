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26 июля 2022, 09:44

Чем удивлял американцев «мускул-кар» Pontiac GTO? Попробуем не запутаться в моторах

К самым популярным «мускул-карам» американского концерна General Motors в свое время относились купе и кабриолеты Pontiac GTO. Их второе поколение оснащалось двигателями V8 объемом от 6,6 до 7,5 литра.
Фото: Pontiac
Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Изображение загружается

Фото: Pontiac

Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Изображение загружается

Фото: Pontiac

Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Изображение загружается

Фото: Pontiac

Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Изображение загружается

Фото: Pontiac

Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Изображение загружается

Фото: Pontiac

Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Изображение загружается

Фото: Pontiac

Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Изображение загружается

Фото: Pontiac

Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Изображение загружается

Фото: Pontiac

Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах

Волшебная аббревиатура GTO, заимствованная у Ferrari, означала Gran Turismo Omologato. Она впервые появилась в 1964 модельном году с мощной версией Pontiac Tempest LeMans. В том же году началось производство первого поколения Pontiac GTO, которое стало самым продаваемым автомобилем категории Muscle Cars в Америке. В 1968-м на свет появилось второе поколение, построенное под руководством Джона Делореана (1925-2005 г.г.). Оно выпускалось в течение 5 лет - до 1972 года. Давайте рассмотрим их более подробно.

1968 год

В этом году GM представила полностью переработанную серию автомобилей, построенных на платформе A (A-Body). Они получили более округлую форму с более выраженными волнистыми боками в виде бутылки из-под кока-колы, частично обтекаемую заднюю часть и стеклоочистители, спрятанные под капотом. Pontiac GTO 1968 года выпуска предлагался только в двухдверных версиях с откидным верхом и купе, обе с колесной базой 2845 мм. При длине 5093 мм автомобиль второй генерации был на 150 мм короче GTO первого поколения, его ширина составляла 1900 мм, а высота - всего 1326 мм.

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Типичной стилистической особенностью был ярко выраженный «нос» передней части. Двойные фары располагались горизонтально по бокам решетки радиатора, причем за дополнительную плату их можно было спрятать под решеткой. Такое решение, надо заметить, приобрело значительную популярность. На капоте GTO имелись два отверстия для подачи воздуха в карбюраторы. Передние бамперы Endura в цвет кузова поглощали удары на низкой скорости без необратимой деформации. Массивный задний бампер со встроенными горизонтальными задними фонарями был хромирован на всех версиях.

Двигатель V8 400 объемом 6558 куб см, мощностью 355 л.с. (при 5000 об/мин) и крутящим моментом 603 Нм (при 3000 об/мин) был взят вместе с 3МКПП от модели 1967 года. Купе GTO с снаряженной массой 1667 кг развивало скорость 197 км/ч и разгонялось до «сотни» за 6,1 секунды. Большинство версий 1968 года имели барабанные тормоза, но под заказ можно было получить дисковые тормоза. Модели 1968 года были последними с вентиляционными окнами в дверных окнах. 14-дюймовые шины Radial B.F. Goodrich по умолчанию имели красные полосы по бокам. Компания Royal Pontiac из Мичигана предложила за 650 долларов модификацию 428/Royal Bobcat с 7-литровым V8 мощностью 390 л.с.

Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Изображение загружается

Фото: Pontiac

Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Изображение загружается

Фото: Pontiac

Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Изображение загружается

Фото: Pontiac

Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Изображение загружается

Фото: Pontiac

Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Изображение загружается

Фото: Pontiac

Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Изображение загружается

Фото: Pontiac

Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Изображение загружается

Фото: Pontiac

Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Изображение загружается

Фото: Pontiac

Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Изображение загружается

Фото: Pontiac

Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
GTO 1968 года выпуска, как и все легковые автомобили, продаваемые в США, имел ремни безопасности на передних сиденьях и боковые габаритные огни. В 1968 году было продано 87 684 Pontiac GTO, в том числе 9 980 кабриолетов.

1969 год

Pontiac GTO очередного, 1969 модельного года изменился в деталях. Вентиляционные окна в дверных стеклах исчезли, противотуманные фары в бампере и решетка радиатора спереди увеличились. Задний хромированный бампер опустился чуть ниже, поэтому задние фонари пришлось встроить сверху. Ключ зажигания был перемещен с приборной панели на рулевую колонку (когда ключ был извлечен, рулевое колесо было заблокировано), а приборы на приборной панели изменили цвет с металлического синего на черный. Передние раздельные сиденья получили подголовники.

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Базовым двигателем остался 6,6-литровый V8 400 мощностью 355 л.с. Агрегат V8 400 Ram Air стал чуть сильнее (371 л.с.), а топовым агрегатом стал V8 Ram Air IV (375 л.с.) с карбюратором Rochester Quadrajet.

Новостью стали модели под названием Judge. Название произошло от телевизионного комедийного сериала с участием комика Флипа Уилсона. В рекламных материалах появились такие лозунги, как: «мы все выступаем за судью» или «судью можно купить». Первоначально предполагалось, что «судьей» должен был стать Pontiac GTO, способный конкурировать с моделью Plymouth Road Runner от концерна Chrysler.

Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Изображение загружается

Фото: Pontiac

Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Изображение загружается

Фото: Pontiac

Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Изображение загружается

Фото: Pontiac

Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Изображение загружается

Фото: Pontiac

Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Изображение загружается

Фото: Pontiac

Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Изображение загружается

Фото: Pontiac

Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Изображение загружается

Фото: Pontiac

Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Изображение загружается

Фото: Pontiac

Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Изображение загружается

Фото: Pontiac

Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
По сравнению со стандартным GTO, он был на 332 доллара дороже и хвастался двигателем Ram Air 400, колесами Rally II, рычагом переключения передач Hurst с Т-образной ручкой, более широкими шинами, декоративными полосами на крыльях и задним спойлером. В 1969-м было продано 72 287 Pontiac GTO, при этом версия Judge разошлась тиражом менее 7000 ед.

1970 год

Более тщательный фейслифтинг произошел в 1970 модельном году. Решетка радиатора была сужена и увеличена в высоту, а сдвоенные круглые фары были вынесены за пределы решетки. «Нос», проходящий через центр капота, сохранился, но стал менее выраженным.

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Шасси было улучшено с помощью заднего стабилизатора, который также использовался в моделях Oldsmobile 442 и Buick Gran Sport. Передний стабилизатор сделали немного жестче, что уменьшило крены кузова в поворотах и слегка - недостаточную поворачиваемость. ГУР также был модифицирован, и теперь между крайними положениями было достаточно 3,5 оборотов рулевого колеса.

В 1970-м базовый мотор V8 400 оставили без изменений, при этом продолжали предлагать V8 Ram Air IV. Новинкой же стал двигатель Pontiac D-Port 455 HO объемом 7467 куб. см и мощностью 360 л.с. (зато с более высоким крутящим моментом 678 Нм). Вторым откровением стала система VOE (вакуумный выхлоп), управляемая рычагом под приборной панелью с надписью «выхлоп». Предполагалось, что VOE увеличит мощность двигателя, но, увы, и шум также вырос.

Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Изображение загружается

Фото: Pontiac

Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Изображение загружается

Фото: Pontiac

Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Изображение загружается

Фото: Pontiac

Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Изображение загружается

Фото: Pontiac

Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Изображение загружается

Фото: Pontiac

Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Изображение загружается

Фото: Pontiac

Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Изображение загружается

Фото: Pontiac

Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Изображение загружается

Фото: Pontiac

Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Пакет The Judge входил в стандартную комплектацию с двигателем Ram Air 400 V8 или (по запросу) - с двигателем Ram Air IV. Новой стилистической особенностью GTO 1970 года стали дугообразные полосы над колесными арками, которые впервые были использованы годом ранее на Firebird. Кроме того, у «судьи» были окрашенные в черный цвет выступы на капоте и черное прижимное крыло на корме. Предполагалось, что все эти нюансы помогут поднять падающие продажи автомобилей GTO. В 1970 году было выпущено 40 149 ед. GTO, из которых менее 4 000 - это «судьи».

1971 год

Дальнейшие косметические модификации моделей Pontiac GTO произошли в 1971 году. В решетке радиатора появилась «проволока», а под сдвоенными фарами - намек на бампер. Капот обзавелся парой горизонтальных отверстий для воздуха. Длина автомобиля увеличилась на 71 мм и составила 5164 мм.

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Согласно новым правилам, в рамках подготовки к внедрению неэтилированного бензина степень сжатия была снижена. Версии Ram Air и Ram Air IV больше не предлагались, а стандартным двигателем GTO оставался V8 400 со степенью сжатия, сниженной до 8,2:1. Мощность упала до 300 л.с., а крутящий момент - до 542 Нм. Альтернативой стал 7,5-литровый V8 455, который выдавал 329 л.с. Он поставлялся исключительно с АКПП Turbo Hydra-Matic th-400.

На вершине производительности стоял новый 340-сильный двигатель 455 HO с компрессией 8,4. С ним Pontiac GTO разгонялся до 100 км/ч за 6,5 секунды. В 1971 году удалось реализовать всего 10 532 автомобиля GTO, включая 661 кабриолет.

Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Изображение загружается

Фото: Pontiac

Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Изображение загружается

Фото: Pontiac

Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Изображение загружается

Фото: Pontiac

Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Изображение загружается

Фото: Pontiac

Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Изображение загружается

Фото: Pontiac

Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Изображение загружается

Фото: Pontiac

Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Изображение загружается

Фото: Pontiac

Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Изображение загружается

Фото: Pontiac

Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Изображение загружается

Фото: Pontiac

Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах

1972 год

В этот год GTO перестал быть самостоятельной моделью, став лишь комплектацией купе LeMans и LeMans Sport. Обе модели оснащались тканевыми или виниловыми сиденьями и резиновыми или тканевыми коврами на полу.

Базовый двигатель V8 400 имел мощность 258 л.с. и крутящий момент 441 Нм. V8 455 располагал теми же «лошадями», но выигрывал в крутящем моменте. Для тех, кому не хватало производительности, мог доплатить за V8 455 HO от модели Trans Am. Тогда становились доступными 300 л.с. мощности и 563 Нм пикового момента.

Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Изображение загружается

Фото: Pontiac

Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Изображение загружается

Фото: Pontiac

Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Изображение загружается

Фото: Pontiac

Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Изображение загружается

Фото: Pontiac

Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Изображение загружается

Фото: Pontiac

Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Изображение загружается

Фото: Pontiac

Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Изображение загружается

Фото: Pontiac

Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
Чем удивлял американцев мускул кар Pontiac GTO Попробуем не запутаться в моторах
1972 модельный год закончился продажей 5800 автомобилей GTO и завершил собой вполне успешную историю «мускул-каров».

Упомянутые модели: Pontiac GTO
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Lada Granta возвращается: теперь на 78% дороже
Чем удивлял американцев «мускул-кар» Pontiac GTO? Попробуем не запутаться в моторах
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