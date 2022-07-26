Чем удивлял американцев «мускул-кар» Pontiac GTO? Попробуем не запутаться в моторах
Фото: Pontiac
Фото: Pontiac
Фото: Pontiac
Фото: Pontiac
Фото: Pontiac
Фото: Pontiac
Фото: Pontiac
Фото: Pontiac
Волшебная аббревиатура GTO, заимствованная у Ferrari, означала Gran Turismo Omologato. Она впервые появилась в 1964 модельном году с мощной версией Pontiac Tempest LeMans. В том же году началось производство первого поколения Pontiac GTO, которое стало самым продаваемым автомобилем категории Muscle Cars в Америке. В 1968-м на свет появилось второе поколение, построенное под руководством Джона Делореана (1925-2005 г.г.). Оно выпускалось в течение 5 лет - до 1972 года. Давайте рассмотрим их более подробно.
1968 год
В этом году GM представила полностью переработанную серию автомобилей, построенных на платформе A (A-Body). Они получили более округлую форму с более выраженными волнистыми боками в виде бутылки из-под кока-колы, частично обтекаемую заднюю часть и стеклоочистители, спрятанные под капотом. Pontiac GTO 1968 года выпуска предлагался только в двухдверных версиях с откидным верхом и купе, обе с колесной базой 2845 мм. При длине 5093 мм автомобиль второй генерации был на 150 мм короче GTO первого поколения, его ширина составляла 1900 мм, а высота - всего 1326 мм.
Двигатель V8 400 объемом 6558 куб см, мощностью 355 л.с. (при 5000 об/мин) и крутящим моментом 603 Нм (при 3000 об/мин) был взят вместе с 3МКПП от модели 1967 года. Купе GTO с снаряженной массой 1667 кг развивало скорость 197 км/ч и разгонялось до «сотни» за 6,1 секунды. Большинство версий 1968 года имели барабанные тормоза, но под заказ можно было получить дисковые тормоза. Модели 1968 года были последними с вентиляционными окнами в дверных окнах. 14-дюймовые шины Radial B.F. Goodrich по умолчанию имели красные полосы по бокам. Компания Royal Pontiac из Мичигана предложила за 650 долларов модификацию 428/Royal Bobcat с 7-литровым V8 мощностью 390 л.с.
Фото: Pontiac
Фото: Pontiac
Фото: Pontiac
Фото: Pontiac
Фото: Pontiac
Фото: Pontiac
Фото: Pontiac
Фото: Pontiac
Фото: Pontiac
1969 год
Pontiac GTO очередного, 1969 модельного года изменился в деталях. Вентиляционные окна в дверных стеклах исчезли, противотуманные фары в бампере и решетка радиатора спереди увеличились. Задний хромированный бампер опустился чуть ниже, поэтому задние фонари пришлось встроить сверху. Ключ зажигания был перемещен с приборной панели на рулевую колонку (когда ключ был извлечен, рулевое колесо было заблокировано), а приборы на приборной панели изменили цвет с металлического синего на черный. Передние раздельные сиденья получили подголовники.
Новостью стали модели под названием Judge. Название произошло от телевизионного комедийного сериала с участием комика Флипа Уилсона. В рекламных материалах появились такие лозунги, как: «мы все выступаем за судью» или «судью можно купить». Первоначально предполагалось, что «судьей» должен был стать Pontiac GTO, способный конкурировать с моделью Plymouth Road Runner от концерна Chrysler.
Фото: Pontiac
Фото: Pontiac
Фото: Pontiac
Фото: Pontiac
Фото: Pontiac
Фото: Pontiac
Фото: Pontiac
Фото: Pontiac
Фото: Pontiac
1970 год
Более тщательный фейслифтинг произошел в 1970 модельном году. Решетка радиатора была сужена и увеличена в высоту, а сдвоенные круглые фары были вынесены за пределы решетки. «Нос», проходящий через центр капота, сохранился, но стал менее выраженным.
В 1970-м базовый мотор V8 400 оставили без изменений, при этом продолжали предлагать V8 Ram Air IV. Новинкой же стал двигатель Pontiac D-Port 455 HO объемом 7467 куб. см и мощностью 360 л.с. (зато с более высоким крутящим моментом 678 Нм). Вторым откровением стала система VOE (вакуумный выхлоп), управляемая рычагом под приборной панелью с надписью «выхлоп». Предполагалось, что VOE увеличит мощность двигателя, но, увы, и шум также вырос.
Фото: Pontiac
Фото: Pontiac
Фото: Pontiac
Фото: Pontiac
Фото: Pontiac
Фото: Pontiac
Фото: Pontiac
Фото: Pontiac
1971 год
Дальнейшие косметические модификации моделей Pontiac GTO произошли в 1971 году. В решетке радиатора появилась «проволока», а под сдвоенными фарами - намек на бампер. Капот обзавелся парой горизонтальных отверстий для воздуха. Длина автомобиля увеличилась на 71 мм и составила 5164 мм.
На вершине производительности стоял новый 340-сильный двигатель 455 HO с компрессией 8,4. С ним Pontiac GTO разгонялся до 100 км/ч за 6,5 секунды. В 1971 году удалось реализовать всего 10 532 автомобиля GTO, включая 661 кабриолет.
Фото: Pontiac
Фото: Pontiac
Фото: Pontiac
Фото: Pontiac
Фото: Pontiac
Фото: Pontiac
Фото: Pontiac
Фото: Pontiac
Фото: Pontiac
1972 год
В этот год GTO перестал быть самостоятельной моделью, став лишь комплектацией купе LeMans и LeMans Sport. Обе модели оснащались тканевыми или виниловыми сиденьями и резиновыми или тканевыми коврами на полу.
Базовый двигатель V8 400 имел мощность 258 л.с. и крутящий момент 441 Нм. V8 455 располагал теми же «лошадями», но выигрывал в крутящем моменте. Для тех, кому не хватало производительности, мог доплатить за V8 455 HO от модели Trans Am. Тогда становились доступными 300 л.с. мощности и 563 Нм пикового момента.
Фото: Pontiac
Фото: Pontiac
Фото: Pontiac
Фото: Pontiac
Фото: Pontiac
Фото: Pontiac
Фото: Pontiac
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