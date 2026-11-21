Чем Volga K50 отличается от Geely Monjaro: техническая общность и рыночные компромиссы

Volga K50 — это технически тот же Geely Monjaro. Главный нюанс — K50 является «замороженной» версией Monjaro предыдущего поколения: у донора уже появились адаптивная подвеска, 245 л.с. и переработанный салон, а у «Волги» всего этого нет.

Volga K50 — это технически тот же Geely Monjaro. Главный нюанс — K50 является «замороженной» версией Monjaro предыдущего поколения: у донора уже появились адаптивная подвеска, 245 л.с. и переработанный салон, а у «Волги» всего этого нет.

Volga K50 и Geely Monjaro технически идентичны — это одна и та же платформа, один и тот же двигатель 2.0T мощностью 238 л.с., один и тот же 8-ступенчатый автомат и полный привод. Разница между ними не в «железе», а в том, что Volga K50 по сути является «замороженной» версией Monjaro предыдущего поколения, локализованной в Нижнем Новгороде, в то время как сам Monjaro продолжает обновляться. Именно поэтому K50 дешевле, но морально устарел в момент выхода на рынок.

С точки зрения аппаратных изменений, которые действительно были внесены, их немного. Инженеры увеличили бачок омывателя с 4 до 5 литров, что является практичным решением для российских зим. Материал сидений изменился с алькантары на экокожу, что выглядит как снижение класса.

Кроме того, Volga K50 с самого начала заявляет о поддержке Android Auto и Apple CarPlay, тогда как на оригинальном Monjaro Apple CarPlay появился лишь через несколько лет после начала продаж. Снаружи самое заметное отличие — решетка радиатора: у K50 ламели выпуклые, у Monjaro — вогнутые.

Однако настоящая разница кроется в «временном лаге». Обновленный Monjaro получил адаптивную подвеску CCD, которая сканирует дорожное покрытие и регулирует амортизаторы каждые 20 миллисекунд. Мощность также была увеличена до 245 л.с. и 380 Нм. Интерьер претерпел серьезные изменения: центральный экран увеличен до 15,4 дюйма, возвращен массивный рычаг переключения передач, добавлены физические кнопки, а также используется операционная система Flyme Auto. Всего этого нет у Volga K50 — он сохраняет характеристики 238 л.с./350 Нм и дизайн интерьера старого поколения.

По цене Volga K50 действительно имеет преимущество. На старте цена составляла от 4,199 млн рублей, в то время как Monjaro в аналогичной комплектации стоил от 4,599 млн рублей. К ноябрю 2026 года Volga K50 предлагает скидку до 350-400 тысяч рублей при оплате наличными, что снижает стартовую цену до 3,999 млн рублей.

Проще говоря, Volga K50 — это выбор для тех, кто хочет получить проверенную временем техническую базу по более низкой цене и не против того, что автомобиль морально устарел; Monjaro — это выбор для тех, кто готов доплатить и получить последние обновления.