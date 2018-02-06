6 февраля 2018, 08:37

Чем запастись, отправляясь зимой в дальнюю дорогу?

Наши не самые южные широты отличаются частой сменой погодных условий. Если, сидя дома или передвигаясь в пределах города, капризы природы пережить еще как-то можно, то в дальней дороге неподготовленным водителям приходится несладко.
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  Чем запастись, отправляясь зимой в дальнюю дорогу? Чем запастись, отправляясь зимой в дальнюю дорогу? Чем запастись, отправляясь зимой в дальнюю дорогу? Чем запастись, отправляясь зимой в дальнюю дорогу? Чем запастись, отправляясь зимой в дальнюю дорогу? Чем запастись, отправляясь зимой в дальнюю дорогу?
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Прежде чем отправиться за десятки и уж тем более сотни километров от родного очага, в первую очередь, следует изучить прогноз погоды и подготовиться к поездке соответствующим образом. Что это значит? А то, что необходимо проверить автомобиль и провести надлежащее техническое обслуживание, пусть даже и не такое углубленное как в рамках планового ТО.

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Начать надо с заправки. Если дорога дальняя и уж тем более пролегает не только и не столько по федеральным трассам, изобилующим АЗС, рекомендуется полностью наполнить топливный бак своего автомобиля, что называется, под завязку.

Следует подготовить аварийный набор на случай зимнего форс-мажора. Кто его знает, а вдруг в пути вас ждет ситуация, когда вы не сможете справиться с проблемой самостоятельно и придется вызывать помощь. А нехитрый набор инструментов и полезных вещей поможет путешественнику чувствовать себя в большей безопасности, ожидая прибытия спасателей.

Что мы подразумеваем под понятием «аварийный набор», и каково его содержимое? Представители МЧС называют следующие позиции: зарядное устройство к мобильному телефону, теплая одежда и одеяла. Шапка, свитер, рукавицы, теплые носки - все это занимает минимум места, при этом может реально сослужить добрую службу, если возникнет ситуация выживания.

Перечисление этим не ограничивается. Желательно иметь в машине щетку для удаления снега и льда с лобового стекла, небольшую лопату, дабы в случае необходимости освободить колеса от снега, ручной или налобный фонарь, а также комплект батареек/аккумуляторов к нему.

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Полезные инструменты - топор и складная пила. Они незаменимы, когда нужно убрать с дороги рухнувшее дерево, «настругать» веток для шалаша, заготовить топливо для костра с целью обогрева. Помним о зажигалке, жестяной туристической печке, котелке и спальном мешке. Согласитесь, все это позволит согреться и более-менее спокойно дождаться помощи. Всегда кстати еда и питье. Пачка чая, несколько плиток шоколада или пара пакетиков сублимированного супа сделают жизнь в снежном плену комфортнее и не позволят умереть морально.

Допустим, вы выехали во всеоружии, но в середине пути внезапно изменилась погода и началась метель. Ваш автомобиль, не обремененный жесткими мостами, довольно быстро застрял в снегу. Ваши действия? Первым делом постарайтесь выбраться из автомобиля и оценить обстановку. Только не стоит пытаться выбраться из белого плена посредством пробуксовки колес. Это чревато тем, что все ваши попытки приведут к обратному:  ведущие колеса еще больше погрузятся в снег.

Самое оптимальное, что можно сделать в такой ситуации, – попытаться откопать автомобиль, выбрасывая снег из-под кузова той самой лопатой, которая припасена у вас в багажнике. Раскидав  снег из-под днища ТС, аналогичным образом необходимо освободить задние и передние колеса.

Советовать легко, а на практике зачастую все куда сложнее. Допустим, вам не удалось выбраться из снега, тогда придется действовать следующим образом... Главное, не паниковать. Первым делом вызовите спасательную службу по известному всем номеру «112». Желательно периодически прогревать автомобиль и очищать его от снега. Для чего? Просто ваш не занесенный снегом автомобиль станет хорошим ориентиром для вызванной поисковой группы. Чтобы держать ситуацию под контролем, постарайтесь не отдаваться в объятия Морфея до приезда бригады МЧС, даже если очень устали. Сон – неважный пособник в подобных ситуациях.

Следует помнить, что самыми уязвимыми участками автодорог являются пересечения с железнодорожными переездами мосты, аварийно-опасные участки, снегозаносимые участки, а также спуски-подъемы. Доброй и безопасной дороги всем нам!

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Чем запастись, отправляясь зимой в дальнюю дорогу?
Прежде чем отправиться за десятки и уж тем более сотни километров от родного очага, в первую очередь, следует изучить прогноз погоды и подготовиться к поездке соответствующим образом. Что это значит? А то, что необходимо проверить автомобиль и провести надлежащее техническое обслуживание, пусть даже и не такое углубленное как в рамках планового ТО. {{material_121898}} Начать надо с заправки. Если дорога дальняя и уж тем более пролегает не только и не столько по федеральным трассам, изобилующим АЗС, рекомендуется полностью наполнить топливный бак своего автомобиля, что называется, под завязку. Следует подготовить аварийный набор на случай зимнего форс-мажора. Кто его знает, а вдруг в пути вас ждет ситуация, когда вы не сможете справиться с проблемой самостоятельно и придется вызывать помощь. А нехитрый набор инструментов и полезных вещей поможет путешественнику чувствовать себя в большей безопасности, ожидая прибытия спасателей.Что мы подразумеваем под понятием «аварийный набор», и каково его содержимое? Представители МЧС называют следующие позиции: зарядное устройство к мобильному телефону, теплая одежда и одеяла. Шапка, свитер, рукавицы, теплые носки - все это занимает минимум места, при этом может реально сослужить добрую службу, если возникнет ситуация выживания.Перечисление этим не ограничивается. Желательно иметь в машине щетку для удаления снега и льда с лобового стекла, небольшую лопату, дабы в случае необходимости освободить колеса от снега, ручной или налобный фонарь, а также комплект батареек/аккумуляторов к нему. {{material_122388}} Полезные инструменты - топор и складная пила. Они незаменимы, когда нужно убрать с дороги рухнувшее дерево, «настругать» веток для шалаша, заготовить топливо для костра с целью обогрева. Помним о зажигалке, жестяной туристической печке, котелке и спальном мешке. Согласитесь, все это позволит согреться и более-менее спокойно дождаться помощи. Всегда кстати еда и питье. Пачка чая, несколько плиток шоколада или пара пакетиков сублимированного супа сделают жизнь в снежном плену комфортнее и не позволят умереть морально.Допустим, вы выехали во всеоружии, но в середине пути внезапно изменилась погода и началась метель. Ваш автомобиль, не обремененный жесткими мостами, довольно быстро застрял в снегу. Ваши действия? Первым делом постарайтесь выбраться из автомобиля и оценить обстановку. Только не стоит пытаться выбраться из белого плена посредством пробуксовки колес. Это чревато тем, что все ваши попытки приведут к обратному:  ведущие колеса еще больше погрузятся в снег.Самое оптимальное, что можно сделать в такой ситуации, – попытаться откопать автомобиль, выбрасывая снег из-под кузова той самой лопатой, которая припасена у вас в багажнике. Раскидав  снег из-под днища ТС, аналогичным образом необходимо освободить задние и передние колеса.Советовать легко, а на практике зачастую все куда сложнее. Допустим, вам не удалось выбраться из снега, тогда придется действовать следующим образом... Главное, не паниковать. Первым делом вызовите спасательную службу по известному всем номеру «112». Желательно периодически прогревать автомобиль и очищать его от снега. Для чего? Просто ваш не занесенный снегом автомобиль станет хорошим ориентиром для вызванной поисковой группы. Чтобы держать ситуацию под контролем, постарайтесь не отдаваться в объятия Морфея до приезда бригады МЧС, даже если очень устали. Сон – неважный пособник в подобных ситуациях. Следует помнить, что самыми уязвимыми участками автодорог являются пересечения с железнодорожными переездами мосты, аварийно-опасные участки, снегозаносимые участки, а также спуски-подъемы. Доброй и безопасной дороги всем нам!
2018-02-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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