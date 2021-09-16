Через Анадырский лиман запустили автомобильно-пассажирский паром, которому не страшен небольшой лед
Фото: ПроЧукотку.ру
Фото: ПроЧукотку.ру
Фото: ПроЧукотку.ру
Фото: ПроЧукотку.ру
Фото: sdelanounas.ru
Специалистам важно было понять, как именно будет работать автомобильно-пассажирский паром. Александр Колесников, капитан судна, заметил в интервью агентству: «На первых порах планируем перевозить только пассажиров. Как только появится возможность осуществлять погрузку и выгрузку машин у 10 причала, будем брать на борт и машины».
Пока «Нина Малкова» работает по расписанию пассажирского катера «Камчатка» в тестовом режиме. Примечательно, что на этот период проезд для всех бесплатный».
Судно прибыло на Чукотку всего несколько дней назад, и для жителей Анадыри и его окрестностей это настоящее событие. «Нину Малкову» построили 5 лет назад на Судостроительном заводе «Фрегат» в Керчи. Для предприятия со штатом 400 ччеловек этот паром стал первым за последние 10 лет. Это единственный в Крыму завод, который строит полнокомплектные суда. То есть на воду они спускаются уже полностью укомплектованными. Команда может погрузиться на дно и начинать работать немедля ни секунды.
Грузоподъемность парома проекта 3221 составляет 80 тонн, вместимость - 92 пассажира, 16 легковых автомобилей или 4 грузовика. Паром отвечает ледовому классу Ice3, это значит, что он способен ходить при небольшом льде даже в октябре. Работавший до сего дня на этой линии пассажирский катер «Камчатка» заканчивал свою активную деятельность заметно раньше.
В сообщении ИА «Чукотка» уточняется, что паром «Нина Малкова» обошелся окружной компании «Чукотснаб» в 240 млн рублей. Судно будет находиться на балансе предприятия, а его эксплуатацией займется Анадырский морской порт.
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