Через год локализацию «Москвича» обещают довести до уровня Renault
Через несколько лет автомобили «Москвич» должны состоять полностью из отечественных комплектующих. По словам Максима Ликсутова, это должно произойти к 2025 году, но он пообещал «сделать как можно раньше». Основным технологическим партнером «Москвича» выступает КамАЗ. В 2024 году на предприятии рассчитывают собрать 100 000 автомобилей, из которых 20 000 тысяч будут чистыми электрокарами.
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24.11.2022, 12:29
Банки выразили готовность выдавать автокредиты на «Москвич 3»
Расторопность финансовых институтов поражает – едва успела разнестись по стране новость о начале серийного производства «китайского» кроссовера «Москвич 3», а банки уже тут как тут. ВТБ заявил о готовности запустить прием заявок на покупку автомобиля, как только он поступит в дилерские центры.Читать далее
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24.11.2022, 08:16
Названа ориентировочная цена кроссовера «Москвич 3»
В столице стартовало серийное производство автомобилей «Москвич». Первыми с конвейера сошли кроссоверы «Москвич 3». До конца 2022 года планируют собрать 600 автомобилей, которые в декабре-январе появятся у московских дилеров.Читать далее
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23.11.2022, 12:24
С конвейера сошел первый серийный кроссовер «Москвич»
На бывшем столичном заводе Renault стартовало серийное производство автомобилей возрожденного российского бренда «Москвич 3», которые по сути представляют собой перелицованные китайские кроссоверы JAC.Читать далее
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29.11.2022, 18:06
«Автопром не ушел из Петербурга, а Петербург не ушел из автопрома»
Такое заявление в рамках проходящего в городе на Неве XII международного автомобильного форума AutoInvest сделал Алексей Яковлев, зам. председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт ПетербургаЧитать далее
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29.11.2022, 17:37
ГИБДД назвала главную причину ДТП в 2022 году
Госавтоинспекция подвела итоги аварийности за 10 месяцев 2022 года. В ведомстве подчеркнули, что любое нарушение ПДД обусловлено либо неграмотностью, либо недостаточным уровнем культуры.Читать далее
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29.11.2022, 17:21
Автомобильный форум AutoInvest подводит итоги турбулентного года
В Санкт-Петербурге открылся XII Международный автомобильный форум AutoInvest. Как показал первый день его работы, это отличная площадка, на которой собираются специалисты отрасли, чтобы представить и обсудить актуальные пути развития отечественной автоиндустрии. Читать далее
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29.11.2022, 16:18
Москвичей пересадят на новые маршрутки «ГАЗели»: как они выглядят
Горьковский автозавод представил на международной выставке BW Expo в Москве новый микроавтобус малого класса «ГАЗель e-City». Мосгортранс новинкой заинтересовался и договорился о тестовой эксплуатации.Читать далее
-
24.11.2022, 12:29
Банки выразили готовность выдавать автокредиты на «Москвич 3»
Расторопность финансовых институтов поражает – едва успела разнестись по стране новость о начале серийного производства «китайского» кроссовера «Москвич 3», а банки уже тут как тут. ВТБ заявил о готовности запустить прием заявок на покупку автомобиля, как только он поступит в дилерские центры.Читать далее
-
24.11.2022, 08:16
Названа ориентировочная цена кроссовера «Москвич 3»
В столице стартовало серийное производство автомобилей «Москвич». Первыми с конвейера сошли кроссоверы «Москвич 3». До конца 2022 года планируют собрать 600 автомобилей, которые в декабре-январе появятся у московских дилеров.Читать далее
-
23.11.2022, 12:24
С конвейера сошел первый серийный кроссовер «Москвич»
На бывшем столичном заводе Renault стартовало серийное производство автомобилей возрожденного российского бренда «Москвич 3», которые по сути представляют собой перелицованные китайские кроссоверы JAC.Читать далее
-
29.11.2022, 18:06
«Автопром не ушел из Петербурга, а Петербург не ушел из автопрома»
Такое заявление в рамках проходящего в городе на Неве XII международного автомобильного форума AutoInvest сделал Алексей Яковлев, зам. председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт ПетербургаЧитать далее
-
29.11.2022, 17:37
ГИБДД назвала главную причину ДТП в 2022 году
Госавтоинспекция подвела итоги аварийности за 10 месяцев 2022 года. В ведомстве подчеркнули, что любое нарушение ПДД обусловлено либо неграмотностью, либо недостаточным уровнем культуры.Читать далее
-
29.11.2022, 17:21
Автомобильный форум AutoInvest подводит итоги турбулентного года
В Санкт-Петербурге открылся XII Международный автомобильный форум AutoInvest. Как показал первый день его работы, это отличная площадка, на которой собираются специалисты отрасли, чтобы представить и обсудить актуальные пути развития отечественной автоиндустрии. Читать далее
-
29.11.2022, 16:18
Москвичей пересадят на новые маршрутки «ГАЗели»: как они выглядят
Горьковский автозавод представил на международной выставке BW Expo в Москве новый микроавтобус малого класса «ГАЗель e-City». Мосгортранс новинкой заинтересовался и договорился о тестовой эксплуатации.Читать далее
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