Через год локализацию «Москвича» обещают довести до уровня Renault

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До конца 2022 планируют собрать 600 автомобилей «Москвич», план на 2023 год – 50 000 машин. Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов рассказал в интервью журналистам aif.ru , что к концу 2023 года производство выйдет на тот объем локализации, который был у концерна Renault. В Москве наладят производство части кузовных деталей, плюс на кроссоверы начнут ставить резину российского производства. В дальнейшем уровень локализации будет углубляться с каждым годом.

Через несколько лет автомобили «Москвич» должны состоять полностью из отечественных комплектующих. По словам Максима Ликсутова, это должно произойти к 2025 году, но он пообещал «сделать как можно раньше». Основным технологическим партнером «Москвича» выступает КамАЗ. В 2024 году на предприятии рассчитывают собрать 100 000 автомобилей, из которых 20 000 тысяч будут чистыми электрокарами.

Упомянутые модели: Москвич 3

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