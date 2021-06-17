17 июня 2021, 18:01
Через месяц ГИБДД начнет ловить непривитых от коронавируса водителей
Накануне власти Москвы и Подмосковья назвали категории работников, которые должны обязательно вакцинироваться от COVID-19. В их число попали водители общественного транспорта и такси. Проверять справки о прививке будут сотрудники ГИБДД.
Дарья Климова Фото: upweek.ru
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Как выяснила «Российская газета», водители общественного транспорта уже давно жалуются, что их принуждают делать прививку от COVID-19. В июне работников столичного МУП «Мосгортранс» заставляли вакцинироваться под угрозой увольнения. Сейчас власти решили всерьез взяться за таксистов. По словам Игоря Трескова, до 15 июля они должны привиться хотя бы одним компонентом вакцины. В противном случае, «непривитые водители к работе допускаться не будут».
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