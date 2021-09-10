Через неделю представят кроссоверы Nissan Qashqai и X-Trail с «черным» пакетом N-Design
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
N-Design – это, образно говоря, дань модному черному цвету: в него нарядятся колесные диски, решетка радиатора, рейлинги на крыше и наружные зеркала. Чернее станет и внутри – за счет использования соответствующего потолка.
Корреспондент 110km.ru познакомился с Qashqai/X-Trail в новом строгом «костюме» на сборочном предприятии «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус». Эти автомобили вы видите на предлагаемых фотографиях – они, между прочим, окрашены также в новый цвет - коричневый.
На выбор оборудования пакет N-Design никакого влияния не окажет – все машины будут предлагаться в хорошо знакомых и сбалансированных комплектациях (в том числе с полюбившейся потребителям мультимедиа Nissan Connect с экраном 7 дюймов c сервисами проекции смартфона Apple CarPlay, Android Auto, Яндекс.Авто).
Об этом нашему корреспонденту сообщили в дилерских центрах, которые ожидают стильные версии сразу после их официального представления.
Напомним, что по итогам восьми месяцев текущего года Nissan Qashqai разошелся по стране тиражом 12 272 ед. – это 23 позиция в ТОП-25 наиболее успешных моделей рынка. На сегодняшний день стартовая стоимость Qashqai составляет 1 595 000 рублей. X-Trail, естественно, подороже – от 1 941 000 рублей.
- 1 720 000 РNissan X-Trail 2017 в Москве
- 1 380 000 РNissan X-Trail 2020 в Москве
- 1 280 000 РNissan X-Trail 2012 в Москве
- 1 320 000 РNissan X-Trail 2012 в Москве
- 600 000 РNissan Qashqai 2007 в Москве
- 500 000 РNissan Qashqai 2007 в Москве
- 1 940 000 РNissan Qashqai 2019 в Москве
- 1 215 000 РNissan X-Trail 2015 в Москве
- 1 870 000 РNissan Qashqai 2018 в Москве
- 2 249 000 РNissan X-Trail 2018 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий