Черная кожа и белый потолок: короткий обзор топовой Lada Niva Travel за 1,6 млн рублей

Ранее мы писали Стартовали продажи Lada c заводским кожаным салоном: сколько она стоит? Компания АвтоВАЗ объявила о старте продаж внедорожников Lada c кожаным салоном. Кожей обтянуты передние кресла ... Читать далее

На ютубе появился лаконичный, но информативный трехминутный видеообзор внедорожника Lada Niva Travel в исполнении Luxe ММС с кожаным салоном. Топовая комплектация предусматривает 16-дюймовые колесные диски, обутые в покрышки Pirelli 215/65, матовые черные рейлинги на крыше, заводскую тонировку задних стекол, парктроники и камеру заднего вида с омывателем, противотуманки, медиасистему с навигатором, кондиционер, электропривод боковых зеркал, обогрев передних сидений, лобового стекла и зеркал, регулировку водительского кресла по высоте.

Ключевое отличие – руль, подлокотник и все сидения обиты натуральной черной кожей российского производства. При этом потолок оставили белым. Сошедшие в начале ноября внедорожники не имеют ни ABS, ни подушек безопасности. Под капотом трудится штатный 80-сильный мотор. По прайсу Lada Niva Travel в исполнении Luxe ММС стоит от 1 430 900 рублей. Опция «кожаный салон» добавляет к цене еще 120 000 рублей. В сумме получается 1 550 900 рублей. Плюс небольшой пакет опций от дилера (коврики, сетка радиатора и т.п.) и автомобиль уверено потянет на 1,6 млн рублей. Для сравнения комплект чехлов из экокожи от известного российского производителя на Lada Niva Travel в одном из 25 цветовых решений стоит не дороже 9 000 рублей.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Niva Travel (от 726 000 Р )

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