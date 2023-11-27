Черная кожа и белый потолок: короткий обзор топовой Lada Niva Travel за 1,6 млн рублей
Ключевое отличие – руль, подлокотник и все сидения обиты натуральной черной кожей российского производства. При этом потолок оставили белым. Сошедшие в начале ноября внедорожники не имеют ни ABS, ни подушек безопасности. Под капотом трудится штатный 80-сильный мотор. По прайсу Lada Niva Travel в исполнении Luxe ММС стоит от 1 430 900 рублей. Опция «кожаный салон» добавляет к цене еще 120 000 рублей. В сумме получается 1 550 900 рублей. Плюс небольшой пакет опций от дилера (коврики, сетка радиатора и т.п.) и автомобиль уверено потянет на 1,6 млн рублей. Для сравнения комплект чехлов из экокожи от известного российского производителя на Lada Niva Travel в одном из 25 цветовых решений стоит не дороже 9 000 рублей.
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Легковые автомобили сегмента SUV продолжают лидировать в продажах на российском авторынке. Эксперты выбрали пять самых бюджетных вариантов, которые выпускаются под отечественными брендами.Читать далее
-
22.11.2023, 06:55
На все внедорожники Lada Niva вернулась важная опция
АвтоВАЗ возобновил серийное производство автомобилей семейства Lada Niva Travel и Niva Legend с антиблокировочной системой тормозов. Теперь весь модельный ряд производителя оснащен ABS, которая вновь станет обязательной с 1 декабря 2023 года.Читать далее
-
13.11.2023, 14:05
К зиме у Lada Niva Travel появится новый мотор
В конце ноября 2023 года на АвтоВАЗе планируют возобновить производство внедорожников Lada Niva Travel с двигателями, соответствующими более высокому экологическому стандарту.Читать далее
-
09.11.2023, 14:01
Какие новые российские автомобили меньше теряют в цене?
Эксперты маркетингового агентства НАПИ проанализировали сохранение остаточной стоимости у легковых автомобилей российских брендов – Lada и УАЗ, и выяснили, какие из них меньше теряют в цене через 3 и 5 лет эксплуатации.Читать далее
-
03.11.2023, 11:31
Самые популярные кроссоверы и внедорожники в России в октябре 2023 года
В минувшем месяце в России было продано 112,2 тысячи новых легковых автомобилей, выяснил «Автостат». Самым востребованным представителем сегмента SUV вновь стал китайский кроссовер.Читать далее
-
01.11.2023, 12:44
Стартовали продажи Lada c заводским кожаным салоном: сколько она стоит?
Компания АвтоВАЗ объявила о старте продаж внедорожников Lada c кожаным салоном. Кожей обтянуты передние кресла и задний диван, рулевое колесо и центральный подлокотник. Автомобиль доступен в трех комплектациях.Читать далее
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