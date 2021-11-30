Чернее черного: как придать колесам первоначальную свежесть
Фото: focus.de
Чтобы соответствовать высокому званию советского воина, приходилось выполнять многих таких приказов, которые давно и прочно вошли в анналы армейских анекдотов. Среди них – чернение автомобильных колес. Сейчас это воспоминание вызывает лишь добрую улыбку, а тогда ничего кроме слова «дурдом», на ум не лезло.
Делалось это, скажем так, подручными средствами. В частности, с использованием обычной черной ваксы, многолитровые «консервные» банки которой были в каждой казарме. Получаешь, бывало, сигнал о приезде какого-нибудь генерала, идешь в автопарк и что есть сил натираешь, натираешь... А для закрепления успеха и лучшего лоска применяли авиационное масло. Ротный с усмешкой говаривал: «Чтоб блестело как у кота…», в общем, вы поняли.
Чего ради возник этот вопрос
Причин, как нам видится, две. Первая: таким незамысловатым образом можно вернуть резине тот насыщенный черный цвет, который она имела, сойдя с конвейера шинного завода и докатилась до специализированного магазина.
И здесь следует иметь в виду, что обработка колес спецжидкостью не столько окрашивает их заново, сколько банально усиливает черноту. Как итог, шины выглядят «с иголочки».
Силикон или глицерин
Совсем необязательно чернить резину на СТО. Производители автокосметики предлагают обширный выбор кондиционеров, полиролей, реставраторов и других защитных покрытий.
Приобрести специализированную жидкость для чернения колес сегодня не проблема, достаточно заглянуть в отдел автокосметики более-менее приличного автомагазина. Цены зависят от имени производителя и емкости упаковки: в среднем, расклад такой – от 130 за 400 мг до 800 рублей за 4 литра. На этикетке должно быть указано, какой эффект - глянцевый или матовый - дает средство.
Если в составе глицерин, резина, скорее всего, будет матовой, если силикон (полидиметилсилоксановая жидкость), стоит ожидать интенсивного блеска. «Матовая» химия позволяет добиться глубокого черного цвета резины, однако после контакта с водой «лицо» обработанных шин теряет свой вид. Та же участь ожидает пользователей силиконовой жидкости – она не любит пыли.
Сначала моем колеса
Решив придать колесам первоначальный внешний вид, первым делом не забудьте вымыть колеса, чтобы не втирать в поверхность резины лишнюю грязь. Используем жесткую щетку, она надежнее и эффективнее.
Наносим на поверхность шины очиститель, натираем и потом смываем коричневую жижу. Если вы – педант, не исключено, что процедуру придется повторить. Хорошо бы добиться такого результата, при котором никакой грязи из шин не вымывалось.
Народ рекомендует хозяйственное мыло
Как водится, хозяйственное мыло следует измельчить на терке и только после этого нанести все той же жесткой щеткой на резиновую поверхность. Данный способ из разряда «дешевле не придумаешь». К тому же, он простой и понятный. При этом специалисты не рекомендуют использовать его часто - щелочь, содержащаяся в хозяйственном мыле, может сушить резину, а это снижает срок ее эксплуатации.
Можно поэкспериментировать и использовать химическую активность «Пепси-Колы». Ведь многим известен ее «лечащий» эффект от изжоги, к тому же, американская «шипучка» возвращает молодость оконным стеклам, зеркалам и даже автомобильным фарам. Действительно, после обработки шин «колой» облик колес преображается. Вот только все это нивелируется липкостью «пепси», а она как магнитом притягивает пыль.
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