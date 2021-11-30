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30 ноября 2021, 19:51

Чернее черного: как придать колесам первоначальную свежесть

Каждый раз, когда вижу грязные колеса на своей машине, невольно вспоминаю армию. Не знаю, как сейчас, но в Вооруженных Силах СССР было много показухи. Которая, как ни крути, дисциплинировала.
Фото: custom.su
Чернее черного как придать колесам первоначальную свежесть
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Фото: focus.de

Чтобы соответствовать высокому званию советского воина, приходилось выполнять многих таких приказов, которые давно и прочно вошли в анналы армейских анекдотов. Среди них – чернение автомобильных колес. Сейчас это воспоминание вызывает лишь добрую улыбку, а тогда ничего кроме слова «дурдом», на ум не лезло.

Делалось это, скажем так, подручными средствами. В частности, с использованием обычной черной ваксы, многолитровые «консервные» банки которой были в каждой казарме. Получаешь, бывало, сигнал о приезде какого-нибудь генерала, идешь в автопарк и что есть сил натираешь, натираешь... А для закрепления успеха и лучшего лоска применяли авиационное масло. Ротный с усмешкой говаривал: «Чтоб блестело как у кота…», в общем, вы поняли.   

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Сегодня чернение колес – занятие на большого любителя чистоты и порядка. Но в практике хорошего водителя эта процедура числится, а потому расскажем о ней чуть подробнее. Чтобы «катки» вашей «ласточки» чернели как волосы красавицы-смуглянки, ваксу уже никто не применяет. Да многие из современных «продвинутых» водителей мало что о ней слышали. Для этой цели используется специальная жидкость.

Чего ради возник этот вопрос

Причин, как нам видится, две. Первая: таким незамысловатым образом можно вернуть резине тот насыщенный черный цвет, который она имела, сойдя с конвейера шинного завода и докатилась до специализированного магазина.

И здесь следует иметь в виду, что обработка колес спецжидкостью не столько окрашивает их заново, сколько банально усиливает черноту. Как итог, шины выглядят «с иголочки».

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Второй момент: в результате чернения резина как бы получает дополнительную защиту от растрескивания, грязи, пыли, реагентов и даже солнечных лучей, создают на поверхности водоотталкивающую пленку. Она становится мягче, эластичнее и более износостойкой. Таким образом можно искусственно замаскировать мелкие дефекты протектора и боковины, увеличив срок службы шин.

Силикон или глицерин

Совсем необязательно чернить резину на СТО. Производители автокосметики предлагают обширный выбор кондиционеров, полиролей, реставраторов и других защитных покрытий.

Приобрести специализированную жидкость для чернения колес сегодня не проблема, достаточно заглянуть в отдел автокосметики более-менее приличного автомагазина. Цены зависят от имени производителя и емкости упаковки: в среднем, расклад такой – от 130 за 400 мг до 800 рублей за 4 литра. На этикетке должно быть указано, какой эффект - глянцевый или матовый - дает средство.

Если в составе глицерин, резина, скорее всего, будет матовой, если силикон (полидиметилсилоксановая жидкость), стоит ожидать интенсивного блеска. «Матовая» химия позволяет добиться глубокого черного цвета резины, однако после контакта с водой «лицо» обработанных шин теряет свой вид. Та же участь ожидает пользователей силиконовой жидкости – она не любит пыли.

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Длительный эффект можно ожидать от применения силиконового масла. Так утверждают народные уста. Масло противодействует ультрафиолетовому излучению, защищает резину от пересыхания, конденсата и пыли. Разумнее всего такую жидкость использовать для чернения всесезонных типов покрышек.

Сначала моем колеса

Решив придать колесам первоначальный внешний вид, первым делом не забудьте вымыть колеса, чтобы не втирать в поверхность резины лишнюю грязь. Используем жесткую щетку, она надежнее и эффективнее.

Наносим на поверхность шины очиститель, натираем и потом смываем коричневую жижу. Если вы – педант, не исключено, что процедуру придется повторить. Хорошо бы добиться такого результата, при котором никакой грязи из шин не вымывалось.

Народ рекомендует хозяйственное мыло

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А почему бы и нет? Вы, наверное, знаете, что хозяйственное мыло - как та вьетнамская «звездочка» против всех болячек. Им моем посуду, стираем белье, защищаем ногти от грязи, уничтожаем плесень и грибок, чистим зеркала, боремся с морщинами и прыщами. Так почему бы не попробовать очистить шины?

Как водится, хозяйственное мыло следует измельчить на терке и только после этого нанести все той же жесткой щеткой на резиновую поверхность. Данный способ из разряда «дешевле не придумаешь». К тому же, он простой и понятный. При этом специалисты не рекомендуют использовать его часто - щелочь, содержащаяся в хозяйственном мыле, может сушить резину, а это снижает срок ее эксплуатации.

Можно поэкспериментировать и использовать химическую активность «Пепси-Колы». Ведь многим известен ее «лечащий» эффект от изжоги, к тому же, американская «шипучка» возвращает молодость оконным стеклам, зеркалам и даже автомобильным фарам. Действительно, после обработки шин «колой» облик колес преображается. Вот только все это нивелируется липкостью «пепси», а она как магнитом притягивает пыль.

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