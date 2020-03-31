Черноморские армейцы, невзирая на коронавирус, готовят технику к Параду Победы
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Фото пользователя 110km.ru
«Автомобильный» раздел шествия украсят бронеавтомобили «Рысь», а также автомобили с бронированной капсулой «Тайфун», созданные на платформе «КамАЗ-6973».
В отделе информационного обеспечения Черноморского Флота коллегам из ForPost заявили, что техника будет использоваться не только в Севастополе, но и в других городах полуострова, в частности, в Симферополе и в Керчи.
Суждено ли сбыться планам военных, покажет, естественно, время. Но армейцы и моряки думают, видимо, по-своему, типа: вирус – вирусом, а парад – по распорядку.
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