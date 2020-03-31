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31 марта 2020, 14:59

Черноморские армейцы, невзирая на коронавирус, готовят технику к Параду Победы

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Фото пользователя 110km.ru
Военнослужащие береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота (Севастополь) приступили к приведению в порядок военной техники для планируемого участия в Параде в честь 75-летия Великой Победы.
Черноморские армейцы невзирая на коронавирус готовят технику к Параду Победы

Фото пользователя 110km.ru

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По улицам города-героя 9 мая 2020 года должно пройти не менее 50 единиц вооружения и военной техники. В колонне техники крымчане увидят бронетранспортёры БТР-82А и БТР-80, самоходные противотанковые ракетные комплексы «Хризантема», реактивные системы залпового огня «Град», самоходные гаубицы «Мста-С».

«Автомобильный» раздел шествия украсят бронеавтомобили «Рысь», а также автомобили с бронированной капсулой «Тайфун», созданные на платформе «КамАЗ-6973».

В отделе информационного обеспечения Черноморского Флота коллегам из ForPost заявили, что техника будет использоваться не только в Севастополе, но и в других  городах полуострова, в частности, в Симферополе и в Керчи.

Суждено ли сбыться планам военных, покажет, естественно, время. Но армейцы и моряки думают, видимо, по-своему, типа: вирус – вирусом, а парад – по распорядку.


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Черноморские армейцы, невзирая на коронавирус, готовят технику к Параду Победы
{{material_119137}} По улицам города-героя 9 мая 2020 года должно пройти не менее 50 единиц вооружения и военной техники. В колонне техники крымчане увидят бронетранспортёры БТР-82А и БТР-80, самоходные противотанковые ракетные комплексы «Хризантема», реактивные системы залпового огня «Град», самоходные гаубицы «Мста-С».«Автомобильный» раздел шествия украсят бронеавтомобили «Рысь», а также автомобили с бронированной капсулой «Тайфун», созданные на платформе «КамАЗ-6973». В отделе информационного обеспечения Черноморского Флота коллегам из ForPost заявили, что техника будет использоваться не только в Севастополе, но и в других  городах полуострова, в частности, в Симферополе и в Керчи. Суждено ли сбыться планам военных, покажет, естественно, время. Но армейцы и моряки думают, видимо, по-своему, типа: вирус – вирусом, а парад – по распорядку.
2020-03-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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