19 августа 2021, 13:38
Черный день для миллионеров: парад суперкаров обернулся арестом имущества
Богатые люди вынуждены платить высокие налоги, но расставаться со своими деньгами они не торопятся. Налоговые службы по всему миру вынуждены изобретать разного рода хитрости, чтобы пополнить казну государства.
Дарья Климова Фото: autobala.com
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Всем водителям было от 25 до 35 лет. Список конфискованных автомобилей впечатляет: Lamborghini Huracan, Maserati GranTurismo, Ferrari и Rolls-Royce. Как объяснили власти, владельцы пошли на хитрость и зарегистрировали свои автомобили в штатах, где налоги ниже, хотя сами проживали и ездили на суперкарах преимущественно в штате Теланган. Местные налоги одни из самых высоких в стране и достигают 14% от стоимости нового автомобиля.
Упомянутые модели: Lamborghini Huracan, Maserati GranTurismo
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