Черный лед стал причиной массового ДТП: видео
Фото: facebook.com/WIStatePatrol
Фото: facebook.com/WIStatePatrol
Фото: facebook.com/WIStatePatrol
Фото: facebook.com/WIStatePatrol
Фото: facebook.com/WIStatePatrol
Фото: facebook.com/WIStatePatrol
Причиной назвали черный лед – тонкий и прозрачный слой льда на асфальте, который очень трудно распознать. На первый взгляд кажется, что дорога просто мокрая. Черный лед на дороге возникает из-за разницы температур воздуха и асфальта. Если температура асфальта ниже нуля, то влажный воздух при контакте с ним образует тоненькую скользкую пленку. Появление его на дороге можно лишь предугадать. Главными причинами являются туман и сильный иней зимой.
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