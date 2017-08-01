1 августа 2017, 09:00

Bentley представила спецверию Flying Spur V8 S Black Edition

Британский бренд премиальных автомобилей официально представил особую модификацию своего седана Flying Spur V8 S, которая получила название Black Edition.
^
Bentley представила спецверию Flying Spur V8 S Black Edition Bentley Flying Spur

Ранее мы писали
Придворное ателье Bentley – Mulliner - выпустит специальную серию седана Flying Spur. Автомобили отличатся ...
Читать далее
Несмотря на говорящее название, покупатели смогут выбрать любую окраску кузова из имеющихся у автопроизводителя цветов. Это не удивительно: особенности Black Edition сосредоточены, в основном, в салоне модели.

По словам создателей, Flying Spur V8 S Black Edition является уникальной моделью, так как ни одна версия не повторяет тех решений, которые используются именно в этом автомобиле. Внешне он выглядит почти также, как серийная модель. Только затемненные детали кузова - головные огни, решетка радиатора, окантовка окон, ручки дверей, боковые зеркала - выдают особенную «породу» седана. Также Black Edition получил 21-дюймовые колесные диски, за которыми видны черные или красные суппоры. Но стоит посмотреть в салон авто, и становятся видны отличия.

Интерьер выполнен в черно-красных цветах. Инженеры снабдили особенную версию новыми креслами черного цвета с агрессивными красными вставками, а измененные подножки, обивка, приборная панель и измененные рычаги управления подчеркивают "серьезное" настроение. Спортивное рулевое колесо отделано перфорированной алькантарой.

Техническое оснащение осталось прежним. Как и «соплеменники», Flying Spur V8 S Black Edition скрывает под капотом 4-литровый бензиновый двигатель V8 с двойным турбонаддувом. Силовая отдача агрегата равна 520 л.с. при 680 Нм крутящего момента. До первой «сотни» седан разгоняется всего за 4,9 секунды.

Стоимость данной модификации автомобиля пока не известна.

Комплектации и технические характеристики

Bentley Flying Spur 4.0 AT
Год выпуска, с2013
Год выпуска, по2014
Кузовседан
Количество дверей/мест4
Тип двигателябензин
Мощность, л.с./ об/мин500 / 373 при 6000
Объем двигателя3993
Тип трансмисииавтомат 8
Приводполный
Городской цикл18.1
Загородный цикл8.1
Смешанный цикл10.9
ТопливоАИ-98
Все характеристики
Купить авто Бентли Флаинг Спур

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Bentley Continental GT
Хорошая машина, мне бы такую.
Nikita
Форум Bentley Continental GTC
ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
Таяночка
Представлен обновленный Bentley Continental GT
интересно, когда же они пойдуь, наверное в следующем году, склрее всего в конце года.
Samuil
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Bentley Автомудрость Bentley АвтоПитер Bentley Дизайн и тюнинг Bentley Новинки и концепт кары Bentley Новости и акции автосалонов Bentley Автосалоны и дилеры марки Bentley Аренда и прокат авто марки Bentley Автоклубы и форумы автозавчастей марки Bentley Автосервисы и магазины автозапчастей марки Bentley
Главные материалы
Как протекают продажи рамного Mitsubishi Pajero Sport
Тормозить по требованию. ГИБДД остановит, где захочет
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Продажа Bentley Flying Spur
Объявления о продаже Bentley Flying Spur
Рейтинг по классам
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Land Rover Defender и еще 6 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 9 моделей
Класс А Exclusive
Mitsubishi i-MiEV и еще 2 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Bentley представила спецверию Flying Spur V8 S Black Edition
{{material_119889}}Несмотря на говорящее название, покупатели смогут выбрать любую окраску кузова из имеющихся у автопроизводителя цветов. Это не удивительно: особенности Black Edition сосредоточены, в основном, в салоне модели.По словам создателей, Flying Spur V8 S Black Edition является уникальной моделью, так как ни одна версия не повторяет тех решений, которые используются именно в этом автомобиле. Внешне он выглядит почти также, как серийная модель. Только затемненные детали кузова - головные огни, решетка радиатора, окантовка окон, ручки дверей, боковые зеркала - выдают особенную «породу» седана. Также Black Edition получил 21-дюймовые колесные диски, за которыми видны черные или красные суппоры. Но стоит посмотреть в салон авто, и становятся видны отличия.Интерьер выполнен в черно-красных цветах. Инженеры снабдили особенную версию новыми креслами черного цвета с агрессивными красными вставками, а измененные подножки, обивка, приборная панель и измененные рычаги управления подчеркивают "серьезное" настроение. Спортивное рулевое колесо отделано перфорированной алькантарой.Техническое оснащение осталось прежним. Как и «соплеменники», Flying Spur V8 S Black Edition скрывает под капотом 4-литровый бензиновый двигатель V8 с двойным турбонаддувом. Силовая отдача агрегата равна 520 л.с. при 680 Нм крутящего момента. До первой «сотни» седан разгоняется всего за 4,9 секунды.Стоимость данной модификации автомобиля пока не известна.
2017-08-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Калужская область Краснодар Тольятти
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG