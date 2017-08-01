Bentley представила спецверию Flying Spur V8 S Black Edition
По словам создателей, Flying Spur V8 S Black Edition является уникальной моделью, так как ни одна версия не повторяет тех решений, которые используются именно в этом автомобиле. Внешне он выглядит почти также, как серийная модель. Только затемненные детали кузова - головные огни, решетка радиатора, окантовка окон, ручки дверей, боковые зеркала - выдают особенную «породу» седана. Также Black Edition получил 21-дюймовые колесные диски, за которыми видны черные или красные суппоры. Но стоит посмотреть в салон авто, и становятся видны отличия.
Интерьер выполнен в черно-красных цветах. Инженеры снабдили особенную версию новыми креслами черного цвета с агрессивными красными вставками, а измененные подножки, обивка, приборная панель и измененные рычаги управления подчеркивают "серьезное" настроение. Спортивное рулевое колесо отделано перфорированной алькантарой.
Техническое оснащение осталось прежним. Как и «соплеменники», Flying Spur V8 S Black Edition скрывает под капотом 4-литровый бензиновый двигатель V8 с двойным турбонаддувом. Силовая отдача агрегата равна 520 л.с. при 680 Нм крутящего момента. До первой «сотни» седан разгоняется всего за 4,9 секунды.
Стоимость данной модификации автомобиля пока не известна.
Комплектации и технические характеристики
|Bentley Flying Spur 4.0 AT
|Год выпуска, с
|2013
|Год выпуска, по
|2014
|Кузов
|седан
|Количество дверей/мест
|4
|Тип двигателя
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|500 / 373 при 6000
|Объем двигателя
|3993
|Тип трансмисии
|автомат 8
|Привод
|полный
|Городской цикл
|18.1
|Загородный цикл
|8.1
|Смешанный цикл
|10.9
|Топливо
|АИ-98
|Все характеристики
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