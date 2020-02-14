14 февраля 2020, 23:25
Chery адаптировал семиместный Tiggo 8 для России
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Фото: motor.ru
Китайская компания Chery Automobile специально для российского рынка добавила семиместному кроссоверу Tiggo 8 особые опции. Новый автомобиль должен появиться в салонах российских дилеров в марте 2020 года.
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
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В Российской версии появится система дистанционного запуска двигателя, бесключевой доступ и багажник с электроприводом с функцией бесконтактного открывания.
Под капотом у семиместного Tiggo 8 не произойдет никаких изменений. Кроссовер появится у дилеров с двухлитровым турбомотором мощностью 170 лошадей, который работает в паре с бесступенчатым вариатором. С таким двигателем до «сотни» он разгоняется за 10 секунд, но больше 200 км/час выжать из него не получится, максимальная скорость ограничена. Комплектации и цены российские дилеры Chery объявят ближе к старту продаж.
Комментарии
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Добрый вечер.подскажите пожалуто где масса блока управления двигателем.на тигго 08г дв.1.8
всем привет может кто подсказать где в москве адекватный сервис для Б14
Купил чери а 15, 07г всё отлично , конфорт бегает отлично ну короче кайф , тут решил проверить рулевую подушку безоп.вскрыл а её там нет и даже проводов нет, хотя должна быть теперь не знаю как и где востоновить , Барнаул.
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