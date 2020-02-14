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14 февраля 2020, 23:25

Chery адаптировал семиместный Tiggo 8 для России

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Фото: motor.ru
Китайская компания Chery Automobile специально для российского рынка добавила семиместному кроссоверу Tiggo 8 особые опции. Новый автомобиль должен появиться в салонах российских дилеров в марте 2020 года.
Chery адаптировал семиместный Tiggo 8 для России

Фото: motor.ru

Chery адаптировал семиместный Tiggo 8 для России

Фото: motor.ru

Chery адаптировал семиместный Tiggo 8 для России

Фото: motor.ru

Chery адаптировал семиместный Tiggo 8 для России

Фото: motor.ru

Chery адаптировал семиместный Tiggo 8 для России

Фото: motor.ru

Chery адаптировал семиместный Tiggo 8 для России

Фото: motor.ru

Chery адаптировал семиместный Tiggo 8 для России

Фото: motor.ru

Chery адаптировал семиместный Tiggo 8 для России
Chery адаптировал семиместный Tiggo 8 для России
Chery адаптировал семиместный Tiggo 8 для России
Chery адаптировал семиместный Tiggo 8 для России
Chery адаптировал семиместный Tiggo 8 для России
Chery адаптировал семиместный Tiggo 8 для России
Chery адаптировал семиместный Tiggo 8 для России
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В Поднебесной постарались, чтобы Tiggo 8 стал ближе и понятнее российскому водителю, поэтому были выпущены кроссоверы, адаптированные для наших соотечественников. Во-первых, мультимедийная система будет общаться с водителем на русском языке. Во-вторых, автомобили получат зимний пакет, который включает обогрев руля, сидений, зеркал заднего вида, лобового и заднего стекол, а также форсунок омывателя.

В Российской версии появится система дистанционного запуска двигателя, бесключевой доступ и багажник с электроприводом с функцией бесконтактного открывания.

Под капотом у семиместного Tiggo 8 не произойдет никаких изменений. Кроссовер появится у дилеров с двухлитровым турбомотором мощностью 170 лошадей, который работает в паре с бесступенчатым вариатором. С таким двигателем до «сотни» он разгоняется за 10 секунд, но больше 200 км/час выжать из него не получится, максимальная скорость ограничена. Комплектации и цены российские дилеры Chery объявят ближе к старту продаж.

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всем привет может кто подсказать где в москве адекватный сервис для Б14
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Купил чери а 15, 07г всё отлично , конфорт бегает отлично ну короче кайф , тут решил проверить рулевую подушку безоп.вскрыл а её там нет и даже проводов нет, хотя должна быть теперь не знаю как и где востоновить , Барнаул.
Сёрга
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Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 27 моделей
Класс С
Lancia Delta и еще 71 модель
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Nissan Pathfinder и еще 7 моделей
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Chery адаптировал семиместный Tiggo 8 для России
{{material_127445}}В Поднебесной постарались, чтобы Tiggo 8 стал ближе и понятнее российскому водителю, поэтому были выпущены кроссоверы, адаптированные для наших соотечественников. Во-первых, мультимедийная система будет общаться с водителем на русском языке. Во-вторых, автомобили получат зимний пакет, который включает обогрев руля, сидений, зеркал заднего вида, лобового и заднего стекол, а также форсунок омывателя.В Российской версии появится система дистанционного запуска двигателя, бесключевой доступ и багажник с электроприводом с функцией бесконтактного открывания.Под капотом у семиместного Tiggo 8 не произойдет никаких изменений. Кроссовер появится у дилеров с двухлитровым турбомотором мощностью 170 лошадей, который работает в паре с бесступенчатым вариатором. С таким двигателем до «сотни» он разгоняется за 10 секунд, но больше 200 км/час выжать из него не получится, максимальная скорость ограничена. Комплектации и цены российские дилеры Chery объявят ближе к старту продаж.
2020-02-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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