Не прошли мимо российских реалий: как Exlantix ET изменили для наших дорог и климата — мало кто знает детали адаптации премиум-кроссовера

29 января 2026, 08:03
Chery Exlantix ET на российском рынке с доработанным гибридом
Chery вывел в продажу в России премиальный кроссовер Exlantix ET, который получил уникальные доработки для местных условий. Гибридная силовая установка, полный привод и обновленный экстерьер - что еще изменилось в модели для РФ, и почему этот автомобиль может стать новым ориентиром в сегменте?
Китайский автогигант Chery официально объявил о появлении на российском рынке своего премиального кроссовера Exlantix ET. Эта модель, созданная дочерним брендом Exlantix, не просто повторяет китайскую версию, она серьезно переработана с учетом условий эксплуатации в России.
Габариты автомобиля внушительные: длина почти пять метров, ширина чуть меньше двух, высота – 1698 мм. Колесная база составляет ровно три метра, что обеспечивает простор в салоне и устойчивость на дороге. Инженеры не стали экономить на подвеске: спереди и сзади установлены независимые конструкции, сзади – многорычажная схема, которая должна обеспечивать комфорт даже на неидеальных российских дорогах.
Главное отличие российской версии Exlantix ET - гибридная силовая установка линейного типа, специально доработанная для нашего рынка. В отличие от модификации с одним электромотором и задним приводом, российский вариант получил два электродвигателя и полный привод. В состав системы входит турбомотор объемом 1,5 литра, два электромотора и тяговая батарея на 43 кВт*ч. Совокупная мощность достигает 469 лошадиных сил, а крутящий момент — 634 Нм. На одном полном баке и заряженной батареей кроссовер может проехать до 1238 километров – показатель, который впечатлит даже самых требовательных водителей.
Внешность Exlantix ET также для России подверглась рестайлингу. Передняя часть получила новый бампер и прямоугольные блоки фар ближнего и дальнего света. В бампере появилась выразительная мозаика «зубастой» решетки радиатора, придающая автомобилю агрессивный и современный облик. Для версии с пневмоподвеской максимальный дорожный просвет составляет 240 мм -важный параметр для российских условий, где бездорожье и высокие бордюры нередки.
В основе конструкции лежит платформа E0X, а доля высокой прочной сталь в кузове доведена до 88%. Это не только повышает безопасность, но и увеличивает жесткость кузова, что положительно влияет на управляемость автомобиля.
Модель ориентируется на конкуренцию с ведущими игроками премиального сегмента. Ожидания от новинки высокие, ведь сочетание современных технологий, переход к альтернативным реалиям и премиальному мышлению, может сделать Exlantix ET одной из самых продвинутых премьер.
Ранее вышло исследование: почему белорусский Belgee S50 становится выбором вместо Geely Emgrand и что на самом деле важно при покупке.
