Chery Fulwin T7: 600 км хода, зарядка до 80% за 20 минут и спальный салон за 110 000 юаней

Chery Fulwin T7: старт предзаказов, три версии и запас хода до 600 км

Chery Fulwin T7 выходит на китайский рынок с тремя комплектациями и запасом хода до 600 км. Новинка выделяется сочетанием технологий и практичности, а также ценой, которая может изменить расстановку сил среди электрокроссоверов. В чем особенности этой модели - разбираемся в материале.

Chery Fulwin T7 выходит на китайский рынок с тремя комплектациями и запасом хода до 600 км. Новинка выделяется сочетанием технологий и практичности, а также ценой, которая может изменить расстановку сил среди электрокроссоверов. В чем особенности этой модели - разбираемся в материале.

Предзаказы на Chery Fulwin T7 в Китае стали ведущим событием на рынке электромобилей. Модель сразу предлагается в трёх комплектациях, ценовой диапазон от 109 900 до 129 900 юаней выглядит конкурентоспособно на фоне других электрокроссоверов. Запас хода всех вариантов достигает 600 км по циклу CLTC, что может привлечь внимание тех, кто ищет практичный и дальнобойный электромобиль.

Fulwin T7 питается от аккумулятора Gotion емкостью 65,05 кВт·ч и электродвигателем на передней оси мощностью 178 кВт (242 л.с.). Производитель заявляет, что зарядка с 30 до 80% занимает около 20 минут — это один из лучших показателей в классе. Габариты кроссовера - 4570x1852x1694 мм, колесная база 2700 мм. В салоне установлен 15,6-дюймовый экран с поддержкой Apple CarPlay, Huawei HiCar и CarLink, а передние кресла оборудованы подогревом и вентиляцией. При необходимости их можно сложить и превратить салон в спальное место.

Объем багажника составляет 450 литров, а при сложенном втором ряде увеличивается до 1550 литров. В стандартное оснащение включены девять подушек безопасности, что придает особое значение безопасности. Топовая версия Fulwin T7 дополнительно оснащена тремя миллиметровыми радарами, камерой с высоким разрешением и 12 ультразвуковыми датчиками — этот набор позволяет реализовать адаптивный круиз-контроль и автоматическую парковку.

На зарубежных рынках этот же автомобиль уже продается под названием Lepas L6 EV. После своего дебюта модель теперь выходит на внутренний рынок под собственным именем и с более доступной ценой. Подобный подход может привести к успеху Chery в изменении позиций в сегменте электрокроссоверов, где конкуренция становится все жестче.

В нынешнем развитии электротранспорта стоит отметить, что интерес к новым технологиям и дальнобойным моделям растет не только в Китае. Например, в материале о Berenberg Skyleap, современные электромотоциклы меняют представление о возможностях электротранспорта для бездорожья - подробнее об этом можно узнать в обзоре на нашем сайте . Возвращаясь к Fulwin T7, стоит добавить, что модель может заинтересовать и российских покупателей, учитывая растущий интерес к электромобилям и появление новых сервисов зарядки. Важно помнить, что заявленный запас хода по циклу CLTC обычно имеет показатели в смешанном режиме, однако даже с учетом этого выше Fulwin T7 выглядит как один из самых дальнобойных электрокроссоверов в своем сегменте. Кроме того, наличие систем современной безопасности и дополнительных опций делает его привлекательным выбором для семей и тех, кто ценит технологичность в повседневном использовании.