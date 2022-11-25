Chery готовит новый огромный кроссовер: первые фото (он может появиться в России)

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Новый флагманский Chery Tiggo 9 построен на платформе T2X. Официальных технических подробностей пока нет, но портал «Китайские автомобили» выяснил, что габариты новинки должны составить 4 780 мм х 1 920 мм х 1 700 мм при колёсной базе 2 800 мм. Салон будет доступен двух конфигурациях: на 5 или 7 посадочных мест.

Передняя часть Chery Tiggo 9 оформлена в стиле последнего Chery Tiggo 7 Plus с вертикальными ламелями решетки радиатора и агрессивным передним бампером. При взгляде на профиль возникают стойкие ассоциации с Range Rover Velar: те же заваленные назад стойки лобового стекла, сужающаяся к корме оконная линия и скрытые ручки дверей. Выбор образца для подражания не случаен. Chery владеет 50-процентной долей в совместном предприятии с Jaguar Land Rover в Китае, а платформа T2X разработана в сотрудничестве с британскими инженерами.

Ожидается, что под капотом будет работать 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 254 л.с. в паре с 7-ступенчатым «роботом». Привод – передний или полный. Позже в линейке модификаций появится версия с 8-диапазонным «автоматом» Chery и плагин-гибридный кроссовер PHEV. Продажи Chery Tiggo 9 стартуют в первой половине 2023 года. Не исключено, что кроссовер предложат и российским автомобилистам.

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