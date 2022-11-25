Chery готовит новый огромный кроссовер: первые фото (он может появиться в России)
Фото: "Китайские автомобили"
Фото: "Китайские автомобили"
Фото: "Китайские автомобили"
Передняя часть Chery Tiggo 9 оформлена в стиле последнего Chery Tiggo 7 Plus с вертикальными ламелями решетки радиатора и агрессивным передним бампером. При взгляде на профиль возникают стойкие ассоциации с Range Rover Velar: те же заваленные назад стойки лобового стекла, сужающаяся к корме оконная линия и скрытые ручки дверей. Выбор образца для подражания не случаен. Chery владеет 50-процентной долей в совместном предприятии с Jaguar Land Rover в Китае, а платформа T2X разработана в сотрудничестве с британскими инженерами.
Ожидается, что под капотом будет работать 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 254 л.с. в паре с 7-ступенчатым «роботом». Привод – передний или полный. Позже в линейке модификаций появится версия с 8-диапазонным «автоматом» Chery и плагин-гибридный кроссовер PHEV. Продажи Chery Tiggo 9 стартуют в первой половине 2023 года. Не исключено, что кроссовер предложат и российским автомобилистам.
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-
29.11.2022, 17:37
ГИБДД назвала главную причину ДТП в 2022 году
Госавтоинспекция подвела итоги аварийности за 10 месяцев 2022 года. В ведомстве подчеркнули, что любое нарушение ПДД обусловлено либо неграмотностью, либо недостаточным уровнем культуры.Читать далее
-
29.11.2022, 17:21
Автомобильный форум AutoInvest подводит итоги турбулентного года
В Санкт-Петербурге открылся XII Международный автомобильный форум AutoInvest. Как показал первый день его работы, это отличная площадка, на которой собираются специалисты отрасли, чтобы представить и обсудить актуальные пути развития отечественной автоиндустрии. Читать далее
-
29.11.2022, 16:18
Москвичей пересадят на новые маршрутки «ГАЗели»: как они выглядят
Горьковский автозавод представил на международной выставке BW Expo в Москве новый микроавтобус малого класса «ГАЗель e-City». Мосгортранс новинкой заинтересовался и договорился о тестовой эксплуатации.Читать далее
-
29.11.2022, 15:37
Какой огнетушитель выбрать: углекислотный, порошковый или воздушно-эмульсионный?
В каждом автомобиле должен быть огнетушитель объемом не менее двух литров. Существует, по крайней мере, пять типов огнетушителей. Какой из них лучше выбрать?Читать далее
-
29.11.2022, 14:21
Эксперт рассказал о недостатках иранских автомобилей
Накануне стало известно о соглашении, подписанном Ираном и Россией, на поставки в нашу страну крупной партии автомобилей. Автоэксперт Игорь Моржаретто назвал основные минусы этих машин.Читать далее
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