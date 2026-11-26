26 ноября 2026, 21:31
Какими функциями в новых Chery можно будет управлять силой мысли
Какими функциями в новых Chery можно будет управлять силой мысли
Chery намерена запатентовать нейроинтерфейс для управления частью автомобильных функций. Беспроводной ободок будет считывать сигналы мозга, а команда пройдет две проверки. Руль и педали система не затронет.
Chery рассчитывает снизить вероятность ошибочного срабатывания с 5 до 0,25%. Такого результата должна помочь добиться двойная проверка мысленных команд в системе, которую компания намерена запатентовать. Это надстройка для управления отдельными бортовыми функциями, а не самостоятельная автомобильная платформа или модель.
Сначала водитель выбирает функцию взглядом на центральном дисплее: значки мигают с разной частотой, а электроника отслеживает реакцию зрительной коры. Этот сигнал называют steady-state visual evoked potential, устойчивым зрительным вызванным потенциалом. Затем необходимо мысленно представить движение, например сжатие руки в кулак. Выполнять его физически не требуется: система анализирует характерные изменения мозговой активности. Если оба сигнала совпадут с шаблонами, команда поступит бортовой электронике по шине CAN.
Беспроводной ободок с сухими электродами должен считывать сигналы мозга без контактного геля. Датчики на затылке фиксируют реакцию на визуальные стимулы, а электроды в области лба - активность, связанную с представлением движения. Головное устройство сначала фильтрует данные, затем передает их автомобилю для дальнейшего декодирования бортовым компьютером. Устройство рассчитано на 24 часа работы, поддерживает беспроводную зарядку мощностью до 10 Вт и передает данные через Bluetooth Low Energy.
Система задумана для управления стеклоподъемниками и замками дверей, а также моторизованными дверями и крышками. В перечень входят климатическая установка, электроприводы сидений и внешнее освещение. Для климатической системы перечислены регулировки температуры и скорости вентилятора по зонам; для сидений - продольное положение, высота, угол спинки и опора для ног. Световые функции включают ближний и дальний свет, противотуманные фары и указатели поворота.
Руль нейроинтерфейсу не доверят. Ускорение и торможение также останутся под физическим контролем водителя. Кнопки на руле, переключатели стеклоподъемников и датчик педали тормоза смогут отменить или прервать команду.
Chery развивает интерфейсы «мозг-компьютер» и в робототехнике: подразделение AiMOGA Robotics разработало инвалидную коляску с управлением от мозга. Она участвовала в международном конкурсе прикладных сценариев нейроинтерфейсов. Об этом сообщила Chery International.
Заявка опубликована в базе европейского патентного ведомства. Отдельно рассматривался формат продаж электрокаров Geely с тест-драйвом до суток. Подробности о китайском автопроме приведены в разборе дилерской сети.
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