Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

20 мая 2026, 15:34

Chery готовит выход на рынок США: что мешает китайскому автогиганту

Chery хочет продавать машины в США, но при одном условии

Chery может стать первым крупным китайским брендом, который рискнет выйти на рынок США. Но на пути стоят высокие пошлины и политические барьеры. Почему автоконцерн не спешит и что изменится для покупателей - разбираемся, какие подводные камни скрывает эта история.

Для российских автолюбителей новость о возможном выходе Chery на рынок США - не просто очередная сенсация из мира автопрома. Это сигнал о том, как быстро меняется глобальный автомобильный ландшафт и какие новые возможности или риски могут появиться для всех, кто следит за судьбой китайских марок в мире. Если Chery удастся закрепиться в Америке, это может повлиять и на стратегию компании в других странах, включая Россию, где бренд уже давно занимает заметные позиции.

Президент Chery International Чжан Гуйбин на встрече с журналистами подтвердил: компания действительно рассматривает возможность выхода на американский рынок. Однако решение будет принято только после тщательной оценки ситуации - многое зависит от того, насколько обе стороны готовы к такому шагу. По информации Reuters, сейчас США не входят в число приоритетных экспортных направлений для Chery. Компания сосредоточена на Европе, Латинской Америке, Ближнем Востоке и Юго-Восточной Азии, где спрос на китайские автомобили стабильно растет.

Главные препятствия для Chery - это высокие тарифы на импорт и жесткие ограничения на современные технологии, которые действуют в США. Кроме того, политическая обстановка остается напряженной: американские законодатели открыто выступают против массового проникновения китайских брендов на внутренний рынок. Это создает дополнительные сложности для любого автопроизводителя из КНР, который планирует начать продажи в Америке.

Тем не менее, другие китайские компании уже делают первые шаги в этом направлении. Например, Geely управляет собственным заводом в Южной Каролине, а BYD поставляет электробусы, хотя пока не собирается продавать легковые автомобили. Xiaomi, напротив, официально заявила, что не планирует выходить на американский рынок. На этом фоне интересен опыт других автогигантов: как показал недавний анализ, китайские производители все чаще рассматривают США как перспективное направление, несмотря на все сложности. Подробно о том, как китайские бренды осваивают рынки Европы и Америки, можно узнать в материале о переменах в мировой автоиндустрии.

Chery пока не раскрывает конкретных сроков возможного старта продаж в США. В компании подчеркивают: все будет зависеть от изменений в политике и экономике обеих стран. Важно отметить, что ранее обсуждалась вероятность ухода Chery с российского рынка, что также может повлиять на стратегию бренда в будущем. Сейчас автоконцерн внимательно следит за ситуацией и не спешит с окончательными решениями, предпочитая выжидать наиболее благоприятный момент для выхода на новый рынок.

Сочи Владивосток Республика Татарстан
