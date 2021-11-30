Chery и Exeed никогда не получат дизельные моторы: в фаворе по-прежнему бензиновые ДВС
Фото: И. Братуха
По его словам, это связано с тем, что на родном для обеих марок китайском авторынке дизельные двигатели не востребованы от слова «совсем». «Ко всему прочему мы видим, что и в мире в целом их популярность у покупателей снижается, - заметил эксперт. - Мы получаем запросы о поставках дизельных версий только с одного рынка – Австралии, но этого мало. В общем и целом, дизель в наших планах не числится».
При этом бензиновые двигатели, как утвердительно заявил топ-менеджер, были и остаются основными типами силовых агрегатов для модельных линеек компаний. «Мы и впредь намерены выпускать и совершенствовать бензиновые ДВС, причем, акцент будет делаться на их агрегатирование с автоматической трансмиссией», - заметил г-н Маткин.
Он также сказал, что на сегодняшний день у китайского концерна отсутствует информация о каких-либо поломках двигателей собственного производства. «Мы убеждены в надежности наших моторов, а также в компонентах, из которых они созданы», - подытожил Питер Маткин.
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