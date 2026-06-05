Что надёжнее: Chery или Haval — сравнение качества, стоимости ремонта и ресурса в российских условиях

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

5 июня 2026, 14:31

Chery или Haval: что выбрать для российских дорог - сравнение надежности и затрат

Chery или Haval: что выбрать для российских дорог - сравнение надежности и затрат

Что надёжнее: Chery или Haval — сравнение качества, стоимости ремонта и ресурса в российских условиях

Chery или Haval: что выбрать для российских дорог - сравнение надежности и затрат

На фоне роста популярности китайских автомобилей в России, вопрос выбора между Chery и Haval становится все актуальнее. В материале - анализ надежности, стоимости обслуживания и советы для тех, кто ищет оптимальный вариант для российских условий.

На фоне роста популярности китайских автомобилей в России, вопрос выбора между Chery и Haval становится все актуальнее. В материале - анализ надежности, стоимости обслуживания и советы для тех, кто ищет оптимальный вариант для российских условий.

В последние годы российский авторынок переживает перемены: китайские бренды Chery и Haval уверенно удерживают лидирующие позиции, вытесняя привычные западные марки. Для многих автолюбителей выбор между двумя производителями становится настоящей дилеммой — ведь речь идёт не только о цене покупки, но и о том, как автомобиль выдерживает российские дороги и насколько дорого обойдётся его обслуживание.

Haval традиционно делает ставку на прочность конструкции и адаптацию к сложным условиям. Подвеска в этих машинах рассчитана на удары и ямы, а современные моторы при регулярном обслуживании позволяют пройти средний пробег без серьёзных проблем. Владельцы отмечают, что крупные поломки случаются редко, но если ремонт всё же потребуется, стоимость запчастей и работ окажется выше средней по рынку. Зато интервалы между ТО у Haval длиннее, что частично компенсирует расходы.

Chery, напротив, привлекает покупателей доступностью обслуживания и развитой дилерской сетью. Запчасти стоят дешевле, найти сервис проще, ремонт занимает меньше времени. Однако на плохих дорогах ходовая часть Chery изнашивается быстрее, и мелкие неисправности могут возникать чаще. Несмотря на это, общая стоимость владения остаётся ниже, что особенно важно для тех, кто не готов к крупным затратам на обслуживание.

Особого внимания заслуживает вопрос адаптации автомобилей к российскому климату. Haval, имея собственное производство в Тульской области, активно дорабатывает модели под местные условия: обеспечивает стойкость к эксплуатации, оптимизирует работу двигателя в морозы и следит за качеством топлива. Chery предлагает широкий модельный ряд, но иногда уступает конкурентам в плане локализации, что может привести к возникновению проблем зимой. Перед покупкой стоит внимательно изучить выбранную модель, убедившись, что она подготовлена к любым холодам и перепадам температуры.

Стоит отметить несколько важных моментов: обе марки активно развивают сервисную инфраструктуру, что обеспечивает доступность комплектующих и специалистов; гарантийные условия у Chery и Haval хорошие, но детали по срокам и ограничениям лучше уточнять у дилеров. Наконец, выбор между китайскими брендами во многом зависит от личных приоритетов: кто-то предпочитает реже тратить время на сервис, а кто-то — экономить на каждом ремонте. В любом случае, китайские автомобили уже заняли лидирующие позиции на российском рынке и продолжают набирать популярность благодаря сочетанию цены, оснащения и доступности.

Эксперты делают вывод: универсального ответа на вопрос «что лучше» не существует. Haval выигрывает за счёт надёжности и подходит для тех, кто часто ездит по разбитым дорогам или предпочитает реже обращаться в сервисный центр. Chery же выберет тот, кто ценит экономию и не боится более частых, но недорогих ремонтов. Важно учитывать не только технические характеристики, но и реальные отзывы владельцев, а также особенности эксплуатации в конкретных регионах.

Для тех, кто интересуется не только экономическими, но и рыночными тенденциями, будет полезно ознакомиться с анализом ценовой политики китайских брендов в разных странах. Например, в материале о причинах изменения стоимости Chery, Haval и Geely в России, Казахстане и Беларуси подробно разбираются налоги, сборы и дилерские схемы, влияющие на итоговую цену для покупателя.

Упомянутые марки: Chery, Haval, Geely
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Чери, Хавейл, Джили

Похожие материалы Чери, Хавейл, Джили

Долги в 200 млн и сорванное производство: почему провалился проект белорусских автомобилей ZUBR
БЕЛАЗ показал новую кабину для самосвалов: 57 доработок для комфорта и безопасности
Senat 900: старт продаж, цены и комплектации нового седана для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Новороссийск Казань Владимир
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться