Автомобили Chery, которые стали лидерами по надежности, расходу топлива и ликвидности на вторичном рынке

25 июня 2026, 07:47
Chery: какие модели выгоднее для покупки и дешевле в обслуживании
Chery: какие модели выгоднее для покупки и дешевле в обслуживании
Эксперты проанализировали весь модельный ряд Chery, чтобы выделить автомобили с лучшей надежностью, минимальными затратами на обслуживание и оптимальным расходом топлива. Почему эти параметры важны для российских водителей - в материале.
На фоне изменений на российском авторынке автомобили Chery уверенно сохраняют лидирующие позиции благодаря сочетанию доступной цены, современных технологий и широкого модельного ряда. Для многих покупателей сейчас особенно важны надежность, стоимость обслуживания и расход топлива, и именно эти параметры эксперты выделяют как ключевые при выборе.
В линейке Chery представлены городские кроссоверы Tiggo, молодежные Omoda, седаны Arrizo и премиальные Exeed, что позволяет подобрать автомобиль под разные задачи — от первого авто для начинающих до семейного транспорта или комфортного кроссовера для дальних поездок, при этом каждый сегмент имеет свои особенности эксплуатации и обслуживания.
Современные модели Chery строятся на модульных платформах, оснащаются турбомоторами 1.5T и 2.0T, вариаторами или роботизированными коробками передач, а также обширным набором электронных систем. Однако такие технологии требуют внимательного отношения: важно использовать качественное топливо, строго соблюдать интервалы замены масла, не перегружать коробку передач резкими ускорениями, регулярно обновлять электронику через приложение и проводить антикоррозийную обработку кузова, особенно в зимний период.
Среди наиболее выгодных для города эксперты называют Tiggo 4 Pro, который отличается умеренным расходом топлива в пределах 7–9 литров на 100 километров и доступностью обслуживания. Для семейных условий лучше всего подходят Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro Max благодаря просторному салону, универсальности и высокому уровню комфорта. Omoda C5 привлекателен дизайном, но требует внимательного отношения к электронике, тогда как седаны Arrizo сбалансированы по цене и оснащению, а Exeed конкурирует с премиальными кроссоверами по своим характеристикам и технологиям.
Стоимость обслуживания у Chery остается одной из самых доступных в сегменте, хотя у старших моделей техническое обслуживание обходится дороже. Запчасти в целом доступны, но возможны задержки из-за логистики. На вторичном рынке заметно растет ликвидность Tiggo и Omoda, тогда как седаны Arrizo пока менее востребованы, хотя ситуация постепенно меняется.
Перед покупкой эксперты советуют обязательно провести тест-драйв, проверить состояние электроники и изучить историю обслуживания, чтобы избежать неприятных сюрпризов и выбрать действительно надежный вариант. Судя по представленным данным, для традиционных условий и экономии топлива разумным выбором выглядит Tiggo 4 Pro, для семьи — Tiggo 7 Pro или Tiggo 8 Pro, для ценителей дизайна — Omoda C5, а покупателям, ориентированным на максимальный комфорт, стоит обратить внимание на Exeed. Важно помнить, что грамотный выбор комплектации и регулярное обслуживание – залог долгой и беспроблемной эксплуатации любого автомобиля Chery.
Интересно, что тенденция к выбору практичных и доступных моделей наблюдается не только среди легковых автомобилей: например, в сегменте российских минивэнов Sollers SP7 также предлагает привлекательное сочетание цены и оснащения, что подтверждает общий тренд на практичность в обзоре отечественного минивэна с премиальным салоном .
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