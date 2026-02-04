Китайский гибрид Lepas L8 против Audi Q5: битва за европейского покупателя — цена против традиций

4 февраля 2026, 06:16
Chery Lepas L8 выходит в Европу: гибридный SUV с запасом хода 1300 км и премиальным салоном
Chery запускает в Европе новый гибридный SUV Lepas L8, который по характеристикам и оснащению нацелен на конкуренцию с Audi Q5. Модель обещает впечатляющий запас хода и премиальный уровень отделки. Это может изменить расстановку сил на рынке.
Chery готовит для европейского рынка настоящий сюрприз: премиальный гибридный кроссовер Lepas L8, который способен изменить привычный расклад в сегменте D-SUV. Китайский производитель впервые выходит на территорию, где доминируют немецкие бренды, и делает это с размахом, с автомобилем, который по ряду параметров превосходит привычных лидеров.
Главная интрига - сочетание технических характеристик и стоимости. Lepas L8 оснащен гибридной силовой установкой, включающей 1,5-литровый турбомотор TGDI мощностью 140 л.с. и электродвигатель на 204 л.с. Совокупная отдача достигает 279 л.с., что обеспечивает динамику, сравнимую с лучшими авто класса. Но куда интереснее запас хода: благодаря аккумуляторам LFP на 18,3 кВт⋅ч автомобиль может проезжать до 107 км на электротяге, а общий запас хода достигает 1300 км - показатель, который пока недостижим для европейских конкурентов.
Размеры кроссовера также впечатляют: длина 4688 мм, колесная база 2800 мм, объем багажника 507 литров. Внешний облик Lepas L8 явно ориентирован на европейский вкус: строгие линии, выразительная решетка радиатора, вертикальные блоки фар и тонкая оптика напоминают Audi Q3 и Q5 последнего поколения. Однако китайцы не ограничились копированием — в дизайне прослеживается консервативный стиль, который выделяет новинку на фоне конкурентов.
Особое внимание уделено интерьеру. Здесь сделана ставка на минимализм и современные технологии: два экрана (10,2 и 13,2 дюйма), наклоненная центральная панель, качественные материалы отделки. Внутри Lepas L8 ощущается не только простор, но и премиальный уровень исполнения, что особенно важно для европейских покупателей, привыкших к строгим стандартам.
Chery планирует вывести Lepas L8 на европейский рынок уже в начале 2026 года. Ожидаемая цена - около 40 тысяч евро, что делает модель выгодной на фоне конкурентов из Германии. Если китайскому бренду удастся убедить поклонников Audi и других премиальных марок в пересесть на Lepas, это станет одним из самых громких событий в истории китайского автопрома в Европе.
Появление Lepas L8 – не очередной дебют, а попытка изменить правила игры на рынке премиальных внедорожников. Китайцы делают ставку на сочетание технологий, дизайна и доступных цен. В ближайшие месяцы станет ясно, готова ли Европа принять такой вызов.
Похожие материалы Чери, Ауди
-
21.01.2026, 04:43
Audi представила обновленные Q5 и A5 2026 года с новыми технологиями и сервисом
Audi удивила американский рынок свежими опциями для Q5 и A5. Теперь каждый владелец получит три года бесплатного обслуживания. Какие еще сюрпризы ждут покупателей? Новые технологии и сервисы уже на подходе.Читать далее
-
22.12.2025, 15:21
Audi Q5L нового поколения выходит на китайский рынок - стартовали предзаказы
Audi Q5L пятого поколения уже доступен для предзаказа в Китае. Модель удивляет новыми технологиями и свежим дизайном. Официальные продажи стартуют только в 2026 году. Узнайте, чем кроссовер отличается от конкурентов.Читать далее
-
20.12.2025, 07:32
Обновленный Audi Q5 2025 получил высшую оценку безопасности несмотря на слабые фары
Страховой институт дорожной безопасности протестировал новый Audi Q5. Модель 2025 года заметно отличается от предшественника. Однако фары оказались не на высоте. В продаже сразу четыре версии. Некоторые комплектации удивили экспертов. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
11.11.2025, 14:36
Audi Q5 2026 года: новые версии TFSI quattro и e-hybrid для Австралии
Audi расширяет линейку Q5 в Австралии. Новые версии с полным приводом и гибридной технологией. Подробности о моторах и возможностях пока держатся в секрете. Узнайте, чем удивит немецкий бренд в 2026 году.Читать далее
-
12.08.2025, 12:36
В России стартовали продажи кроссовера Audi Q5 третьего поколения с дизельным мотором и двухлетней гарантией
В российских дилерских центрах появился Audi Q5 нового поколения. Автомобили 2025 года ввозятся по схеме параллельного импорта и предлагаются с двухлетней гарантией. Известны комплектации и стоимость дизельной версии популярного кроссовера с полным приводом и передовым оснащением.Читать далее
-
20.12.2023, 08:25
Пассажиры премиальных кроссоверов не могут чувствовать себя в безопасности: печальный итог краш-тестов
Американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) провел очередную серию краш-тестов. Из 8 среднеразмерных премиальных кроссоверов только три автомобиля смогли эффективно защитить в ДТП пассажиров второго ряда.Читать далее
-
11.05.2023, 07:14
Дилеры назвали бестселлеры параллельного импорта в России
Схема параллельного импорта стала практически единственной возможностью приобрести автомобиль европейского или японского бренда. Дилеры рассказали, какие марки и модели пользуются наибольшим спросом.Читать далее
-
18.03.2020, 04:44
Секонд-тест Audi Q5 Hybrid quattro: не сошлись характерами
В настоящее время в российской линейке Audi отсутствуют модели с приставкой Hybrid. Но так было не всегда. Вплоть до 2016 года честь компании защищал Audi Q5 Hybrid quattro. Увы, автомобиль заводской серии 8R оказался неликвидным.Читать далее
-
04.02.2026, 06:26
Владелец Rolls-Royce Wraith Black Badge не готов уступить $182 000 от цены нового авто
Rolls-Royce Wraith Black Badge - символ статуса и мощности, но даже такие автомобили не застрахованы от стремительной потери стоимости. Владелец, купивший машину в 2019 году, столкнулся с суровой реальностью рынка при попытке продать ее спустя годы. Почему даже редкие авто теряют в цене - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.02.2026, 06:05
Changan CS75 Plus нового поколения: автомобиль, который удивил динамикой и оснащением
Changan CS75 Plus нового поколения удивил не только динамикой, но и уровнем оснащения. В условиях отсутствия полного привода кроссовер делает ставку на комфорт, современные технологии и богатый набор опций.Читать далее
-
04.02.2026, 05:32
Два символа американского автопрома: кто пострадал сильнее - Tucker 48 или GM EV1
История Tucker 48 и GM EV1 - это не просто рассказ о технологиях, а пример того, как инновации могут быть остановлены на взлете. Почему эти автомобили до сих пор считаются символами несбывшихся надежд и что их объединяет - разбираемся в деталях.Читать далее
