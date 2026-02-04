Китайский гибрид Lepas L8 против Audi Q5: битва за европейского покупателя — цена против традиций

Chery Lepas L8 выходит в Европу: гибридный SUV с запасом хода 1300 км и премиальным салоном

Chery запускает в Европе новый гибридный SUV Lepas L8, который по характеристикам и оснащению нацелен на конкуренцию с Audi Q5. Модель обещает впечатляющий запас хода и премиальный уровень отделки. Это может изменить расстановку сил на рынке.

Chery готовит для европейского рынка настоящий сюрприз: премиальный гибридный кроссовер Lepas L8, который способен изменить привычный расклад в сегменте D-SUV. Китайский производитель впервые выходит на территорию, где доминируют немецкие бренды, и делает это с размахом, с автомобилем, который по ряду параметров превосходит привычных лидеров.

Главная интрига - сочетание технических характеристик и стоимости. Lepas L8 оснащен гибридной силовой установкой, включающей 1,5-литровый турбомотор TGDI мощностью 140 л.с. и электродвигатель на 204 л.с. Совокупная отдача достигает 279 л.с., что обеспечивает динамику, сравнимую с лучшими авто класса. Но куда интереснее запас хода: благодаря аккумуляторам LFP на 18,3 кВт⋅ч автомобиль может проезжать до 107 км на электротяге, а общий запас хода достигает 1300 км - показатель, который пока недостижим для европейских конкурентов.

Размеры кроссовера также впечатляют: длина 4688 мм, колесная база 2800 мм, объем багажника 507 литров. Внешний облик Lepas L8 явно ориентирован на европейский вкус: строгие линии, выразительная решетка радиатора, вертикальные блоки фар и тонкая оптика напоминают Audi Q3 и Q5 последнего поколения. Однако китайцы не ограничились копированием — в дизайне прослеживается консервативный стиль, который выделяет новинку на фоне конкурентов.

Особое внимание уделено интерьеру. Здесь сделана ​​ставка на минимализм и современные технологии: два экрана (10,2 и 13,2 дюйма), наклоненная центральная панель, качественные материалы отделки. Внутри Lepas L8 ощущается не только простор, но и премиальный уровень исполнения, что особенно важно для европейских покупателей, привыкших к строгим стандартам.

Chery планирует вывести Lepas L8 на европейский рынок уже в начале 2026 года. Ожидаемая цена - около 40 тысяч евро, что делает модель выгодной на фоне конкурентов из Германии. Если китайскому бренду удастся убедить поклонников Audi и других премиальных марок в пересесть на Lepas, это станет одним из самых громких событий в истории китайского автопрома в Европе.

Появление Lepas L8 – не очередной дебют, а попытка изменить правила игры на рынке премиальных внедорожников. Китайцы делают ставку на сочетание технологий, дизайна и доступных цен. В ближайшие месяцы станет ясно, готова ли Европа принять такой вызов.

